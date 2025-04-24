Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor per mt5

Robot estremamente rischioso con obiettivi conservativi approssimativamente pari al valore scelto nella configurazione executive. Obiettivi meno audaci e più conservativi, ma nonostante ciò, continua a essere aggressivo.

Attenzione: il rischio è massimo. Potresti effettivamente mandare in tilt il tuo account. Fai attenzione quando usi questo robot. Potresti perdere tutti i tuoi soldi. Tuttavia, se provi a usarlo consapevolmente, potrebbe essere il miglior robot che tu abbia mai usato in tutta la tua vita e non troverai mai più un robot così bravo come questo.

Informazioni sul robot LEGACY ACHOR = è un robot a reddito passivo, che si pone obiettivi conservativi approssimativamente pari al valore scelto nella configurazione executive con rischi elevati. Ti consigliamo di operare 0,01 per ogni 1.000 USD di saldo. Con un importo inferiore, il rischio sarà maggiore di quanto non sia già.