Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor für MT5

Extrem riskanter Roboter mit konservativen Zielen, die ungefähr dem von Ihnen in der Executive-Konfiguration gewählten Wert entsprechen. Weniger mutige und konservativere Ziele, dennoch bleibt er aggressiv.

Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich ruinieren. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je genutzt haben, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden.

Über den Roboter LEGACY ACHOR: Es handelt sich um einen Roboter für passives Einkommen, der konservative Ziele verfolgt, die ungefähr dem von Ihnen in der Executive-Konfiguration gewählten Wert entsprechen, und hohe Risiken birgt. Wir empfehlen, 0,01 pro 1.000 USD Guthaben zu verwenden. Bei weniger wird das Risiko noch höher.