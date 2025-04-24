Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor para MT5

Robô extremamente arriscado com metas conservadoras de aproximadamente o valor que você escolher na configuração executiva. Metas menos ousadas e mais conservadoras, mesmo assim, continua agressivo.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Sobre o robô LEGACY ACHOR = é um robô de renda passiva, definindo metas conservadoras de aproximadamente o valor que você escolher na configuração executiva com altos riscos. Recomendamos que você opere 0,01 para cada 1.000 USD de saldo. Menos que isso, o risco será maior do que já é.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele poderá ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Produtos recomendados
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
O expert advisor (EA) é baseado no indicador Dynamic Linear Regression ( https://www.mql5.com/pt/market/product/49702 ). O usuário deve inserir: A quantidade de candles a serem considerados no cálculo da regressão linear; A distância para a linha superior; A distância para a linha inferior; Stop Loss. O EA executa ordens de compra e de venda a mercado quando o valor de uma das linhas, superior ou inferior, é atingida pelo preço corrente, sendo que quando a linha inferior é atingida uma ordem de
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Experts
Wolftrix EA MT5!   Usage Recommendations: Instrument: XAUUSD (Gold) Timeframe: M15 with H1 (Default Suggestion) Minimum Balance: $500 for 0.01 lot size Account Type: Any MT5 account supporting Gold trading Broker Conditions: Low spread and stable execution recommended Wolftrix EA MT5! Is an advanced XAUUSD Trading Robot designed for traders who prefer precision-based entries with controlled frequency.  It operates exclusively on Gold EA (XAUUSD) and focuses on executing trades only when strong
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GoldRushX - O Robô de Trading que Você Não Pode Perder Apresentamos GoldRushX , o seu novo parceiro automatizado para maximizar seus lucros no mercado financeiro. Desenvolvido com base em algoritmos robustos e convertidos diretamente do Pine Script, o GoldRushX é uma solução completa para traders que buscam eficiência, precisão e um controle de risco avançado. Principais Recursos: Bandas de Bollinger e Médias Móveis: Com um cálculo preciso das Bandas de Bollinger, este robô identifica oportunida
AlgoMasterGold
Jyotirmoy Sarkar
Experts
AlgoMaster Gold — EA Inteligente de Reversão para XAUUSD AlgoMaster Gold é um Assessor Especialista profissional desenvolvido exclusivamente para Ouro (XAUUSD) . Ele captura as principais reversões do mercado com stops rigorosos e gestão progressiva de lucros, garantindo disciplina no risco e crescimento consistente do capital. Recursos Otimizado apenas para Ouro (XAUUSD) Entradas em reversões em pontos-chave Saídas parciais progressivas (33% → BE, 33% → lucro intermediário, restante → TP f
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Experts
Have you ever started feeling fed up when you lose the chance to get the most out of the market?For example The trend direction changes over night so you would probably wish you could be awake and take advantage of it. The following expert advisor let you to lean back and have your coffee while it's doing its job. How it works? This only works on GOLD (XAUUSD) Use it when you see the market is in range mode. For fixed volume set both minlot and maxlot the same. The number of Positions is rec
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Experts
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
Grid Breakout
Bastien Romain Poupon
5 (4)
Experts
IMPORTANT: Before proceeding with backtests and launching the robot, make sure to set the Lot_plus value to "true" instead of "false" to enable automatic lot calculation. It is also crucial to adjust the Cut_loss to 54 instead of 1 to optimize risk management. DESCRIPTION: GridBreakout is an automated trading robot specialized in trading the GBP/USD forex pair. Utilizing a grid technique, it is designed to capitalize on market breakouts, offering a dynamic and responsive strategy to market movem
FREE
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.22 (45)
Experts
The Fibonacci Trader MQL5 expert advisor uses the Fibonacci levels to determine a buy or sell trade with the MACD as confirmation. The Fibonacci levels work as follows: Above 61.8 SELL if MACD trend is SELL Trading Range (Ability to select trading input parameters) BUY if MACD trend is BUY SELL if MACD trend is SELL Below 23.6 BUY if MACD trend is BUY Default settings are configured for EURUSD on M5 Chart. To work with the news server, you must add the URL ‘ http://ec.forexprostools.com/ ’ in t
FREE
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Experts
ScriptBot+ é um robusto robô programável, projetado para permitir que o usuário desenvolva a sua estratégia rapidamente, com menos limitações e uma infinidade de subsistemas e gatilhos baseados em expressões lógicas. Utilidade: Com o ScriptBot+ , é possível converter uma variedade de TEXTOS em expressões lógicas. Essas expressões, compostas por Operadores , Variáveis e Funções , possibilitam a realização de cálculos utilizando dados de indicadores , gráficos , ordens ou da conta do cliente .
AV Preview MT5
Anja Vivia Vogel
Experts
"AV Preview MT5" is an Expert Advisor designed to make it easier to view my MT5 demo indicators. Some of them need trades, which is why this EA carries out a few trades based on simple logic. These indicators can be turned on or off: - "AV Trade History MT5" (requires trades) - "AV Grid MT5" - "AV Monitor MT5" (requires trades) - "AV Stop Hunter MT5" - "AV SuperTrend MT5" - "AV Donchian Channel MT5" - "AV Forecast MT5" Instructions: - Download the desired demo indicators (are then in the "
FREE
IndexFlow
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
1 (1)
Experts
IndexFlow é uma versão demo que simula as funcionalidades do MiniFullIndexTrader, um robô automatizado projetado para negociação nos índices da B3, incluindo WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Esta edição gratuita permite explorar suas capacidades apenas em contas demo, com validade de 30 dias a partir do primeiro uso. Ideal para testar o desempenho automatizado nos mercados da B3, oferece uma visão inicial das operações do robô. Esta é uma simulação com recursos restritos, e a negociação em conta rea
FREE
GatorDeviation Breakout
Dipak Dilip Reddy
3 (2)
Experts
The given MQL5 code is for an Expert Advisor (EA) that implements a trading strategy using the Alligator indicator and the Standard Deviation indicator. Here's a breakdown of the code: The code defines various input parameters for the EA, including entry lots, stop loss, take profit, indicator parameters, and expert settings. The OnInit() function initializes the EA by setting some variables and validating the initialization. The OnTick() function is called on each tick of the price data and c
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: O Futuro do Trading Algorítmico Tecnologia Revolucionária para Operações Consistentes e Inteligentes RESET PRO é a mais avançada solução de trading automatizado, combinando análise de mercado de última geração com um sistema dinâmico de gestão de posições. Nossa metodologia exclusiva de reset e recuperação garante desempenho consistente, mesmo em condições de mercado adversas. Principais Recursos Técnicos MECANISMO EXCLUSIVO DE RESET Nunca mais perca o controle da direção do
FREE
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
Experts
Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para ouro (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro é um Expert Advisor (EA) de nova geração, desenvolvido especialmente para XAUUSD (ouro) e outros instrumentos de alta volatilidade. Ele detecta movimentos explosivos das velas e reage instantaneamente com ordens pendentes inteligentes , capturando reversões rápidas ou rompimentos — perfeito para o mercado dinâmico do ouro. Com velocidade, segurança e adaptabilidade , o Fast Gold Scalper Pro se destaca durante no
Niki Ai
Tomas Vanek
Experts
Black Friday PROMO launch My portfolio . I am giving this expert advisor for FREE. The Expert Advisor has been developed by AI for Nikkei and M15 timeframe. There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker RoboForex because of EET timezone. My recommendation is to have a look also at the rest of my products in the portfolio, as they work very well together in combination. Check other portfolio screenshots. Dax Ai , Daw Ai , Niki Ai ,
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Gold Matrix Pending Pro
Handy Ban
Experts
Gold Matrix Pending Pro v1.1 Gold Matrix Pending Pro v1.1 is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a pending-order-based execution model . The Expert Advisor operates strictly according to predefined technical rules and does not provide any performance guarantees. Strategy Overview The Expert Advisor places Buy Stop or Buy Limit pending orders based on current market conditions and user-defined parameters. All trade decisions are generated automatically without m
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Gold Swing Trader EA Advanced Algorithmic Trading for XAUUSD on Higher Timeframes The Gold News & Swing Trader EA is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold). It operates on a swing trading strategy to capture medium- to long-term price movements on the H4 and Daily charts. Key Features: · Dedicated XAUUSD Strategy: Logic optimized for the unique volatility of Gold. · Swing Trading Focus: Aims to capture significant price swings over several days. · High
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Experts
Link do sinal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Bate-papo para discussões e perguntas:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Preço inicial: $ 99 Incremento de preço: O preço aumentará mensalmente em US$ 100 em caso de bom desempenho mensal (10% ou mais). Funciona em conta padrão (não é necessário ECN). Ele foi otimizado em uma pequena quantidade de dados (8 meses de 2024), mas o backtest mostra ótimos resultados em uma longa execução de backtest usando ticks reais.  Com
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
WALL STREET INDEX US30 Recomendações de Conta e Configurações Time Frames indicados: M1 ou M5 Spread máximo recomendado: 50 Tipo de conta: Hedge Número de dígitos: 1 Depósito inicial sugerido: 500 USD Corretoras recomendadas: Pepperstone, IC Markets Raw Descrição Geral do Expert Advisor O Wall Street US30 é um Expert Advisor avançado, desenvolvido especificamente para operar o índice US30 (Dow Jones Industrial Average) . Ele foi projetado para estratégias de scalping e operações de curto prazo,
YKL Quant
Ygor Keller Luccas
Experts
EA YKL Quant Esse EA faz operações de compra e venda de dois pares de ativos com base no Resíduo  resultado da regressão linear entre esses dois ativos, representado pela fórmula: Y = aX + b + R Onde  Y  é o valor do ativo dependente,  X  é o valor do ativo independente,  a  é a inclinação da reta (Beta) entre os dois ativos,  b  é a intersecção da reta e  R  é o resíduo. O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos podem ser
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experts
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
Maka Maka Multi EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Unleash the power of portfolio trading with the Maka Maka Multi EA. This advanced Expert Advisor is designed to trade multiple currency pairs simultaneously from a single chart, diversifying your approach and capturing more opportunities across the market. Using a proven combination of classic indicators, the Maka Maka Multi EA identifies high-probability entry points and manages all trades with a sophisticated, automated system designed for steady growth Instead of relying on a single instrume
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base nos   resultados dos testes. Dúvidas? Fique à vontade para   perguntar. Principais características: Negociação automatizada:   abra ordens de
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 vagas — quase esgotado. O preço aumentará em breve para US$ 999 . Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web. Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199  USD Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale. Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Empresa de produção pronta! Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidade pública PREÇO DE LANÇAMENTO: US$ 249, Próximo preço: US$ 349 (Apenas 6 unidades restantes) O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). E
Mais do autor
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
American Dream MT5 Robô alavancado, extremamente arriscado, correndo o risco de perder 100% do capital investido. A proposta do robô é fazer com que 10 USD se tornem 100 mil no menor tempo possível, portanto, alavancagem e risco são máximos, mas controláveis. Atenção: O risco é máximo. Você pode, sim, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a s
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Golden Days MT5 Robô alavancado, extremamente arriscado, com risco de perda de 100% do capital investido. Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este. Sobre o robô Golden Days V1: É o meu projeto mais completo e complexo de todos! Basicament
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Kit-Trader Golden Days para MT5 Um boletim completo e super eficaz para ajudar você em suas negociações. Negociar em si é muito difícil. Não é de se admirar que 97% dos traders sejam perdedores, financiando as negociações dos 3% que ganham. Este boletim visa melhorar seu nível de negociação, ajudando você a ter mais controle sobre suas ordens. Um boletim com stop loss, take profit, trailing stop e ajustes dinâmicos de ordens ajuda os traders a: Controlar riscos – O stop loss limita as perdas aut
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário