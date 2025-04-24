Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor para MT5

Robô extremamente arriscado com metas conservadoras de aproximadamente o valor que você escolher na configuração executiva. Metas menos ousadas e mais conservadoras, mesmo assim, continua agressivo.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Sobre o robô LEGACY ACHOR = é um robô de renda passiva, definindo metas conservadoras de aproximadamente o valor que você escolher na configuração executiva com altos riscos. Recomendamos que você opere 0,01 para cada 1.000 USD de saldo. Menos que isso, o risco será maior do que já é.

