Legacy Anchor MT5

MT5 için Legacy Anchor
Yönetici konfigürasyonunda seçtiğiniz değere yakın muhafazakar hedeflere sahip son derece riskli bir robot. Daha az cesur ve daha muhafazakar hedeflere sahip olsa da, agresif olmaya devam ediyor.
Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten batırabilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamazsınız.
LEGACY ACHOR robotu hakkında = Bu, yönetici konfigürasyonunda seçtiğiniz değere yakın muhafazakar hedeflere sahip, yüksek riskli bir pasif gelir robotudur. Bakiyenizdeki her 1.000 USD için 0,01 işlem yapmanızı öneririz. Bundan daha azı, risk halihazırda olduğundan daha yüksek olacaktır.
Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten batırabilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamayabilirsiniz.
Yazarın diğer ürünleri
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Uzman Danışmanlar
American Dream MT5 Kaldıraçlı robot, son derece riskli ve yatırılan sermayenin %100'ünü kaybetme riski taşıyor. Robotun amacı, 10 ABD dolarını mümkün olan en kısa sürede 100.000 ABD dolarına dönüştürmek. Bu nedenle kaldıraç e risk maksimum, ancak kontrol edilebilir. Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten mahvedebilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot ol
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Uzman Danışmanlar
Golden Days MT5 Kaldıraç robotu, son derece riskli ve yatırılan sermayenin %100'ünü kaybetme riski taşıyor. Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten batırabilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamazsınız. Golden Days V1 robotu hakkında: Şimdiye kadarki en kapsamlı ve karmaşık projem! Bu robotun temelde 2
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Uzman Danışmanlar
Kit-Trader Golden Days for MT5 İşlemlerinizde size yardımcı olacak eksiksiz ve son derece etkili bir fiş. İşlem yapmak başlı başına çok zordur. Yatırımcıların %97'sinin kaybeden, kazananların %3'ünün işlemlerini finanse eden bir yatırımcı olması şaşırtıcı değil. Bu fiş, işlem seviyenizi iyileştirmeyi ve emirleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamayı amaçlamaktadır. Zarar durdur, kâr al, takip eden zarar durdur ve dinamik emir ayarlamaları içeren bir fiş, yatırımcılara şu konul
