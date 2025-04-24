Legacy Anchor MT5

MT5 için Legacy Anchor

Yönetici konfigürasyonunda seçtiğiniz değere yakın muhafazakar hedeflere sahip son derece riskli bir robot. Daha az cesur ve daha muhafazakar hedeflere sahip olsa da, agresif olmaya devam ediyor.

Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten batırabilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamazsınız.

LEGACY ACHOR robotu hakkında = Bu, yönetici konfigürasyonunda seçtiğiniz değere yakın muhafazakar hedeflere sahip, yüksek riskli bir pasif gelir robotudur. Bakiyenizdeki her 1.000 USD için 0,01 işlem yapmanızı öneririz. Bundan daha azı, risk halihazırda olduğundan daha yüksek olacaktır.