Legacy Anchor MT5

Чрезвычайно рискованный робот с консервативными целями, примерно равными значению, которое вы выберете в конфигурации Executive. Даже при менее смелых и более консервативных целях он продолжает быть агрессивным.
Внимание: Риск максимальный. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, это может быть лучший робот, которым вы когда-либо пользовались в своей жизни, и вы больше никогда не найдете такого хорошего робота.
О роботе LEGACY ACHOR = это робот для пассивного дохода, устанавливающий консервативные цели, примерно равные значению, которое вы выберете в конфигурации Executive, с высокими рисками. Мы рекомендуем вам торговать по 0,01 на каждую 1000 долларов США баланса. Меньше этого, риск будет выше, чем сейчас.
Внимание: Риск максимальный. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако если вы попытаетесь использовать его осознанно, то он может оказаться лучшим роботом, которым вы когда-либо пользовались за всю свою жизнь, и вы больше никогда не найдете робота столь же хорошего.
