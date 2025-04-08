Legacy Anchor MT5

MT5용 레거시 앵커

매우 위험한 로봇으로, 임원 구성에서 선택한 가치와 거의 같은 보수적인 목표를 설정합니다. 덜 대담하고 더 보수적인 목표를 설정하더라도, 여전히 공격적인 모습을 보입니다.

주의: 위험은 최대입니다. 계좌를 해지할 수도 있습니다. 이 로봇을 사용할 때는 주의하십시오. 모든 돈을 잃을 수도 있습니다. 하지만 의식적으로 사용하려고 한다면 평생 사용해 본 로봇 중 최고가 될 수 있으며, 이 로봇만큼 좋은 로봇은 다시는 찾을 수 없을 것입니다.

레거시 앵커 로봇 소개 = 수동 소득 로봇으로, 임원 구성에서 선택한 가치와 거의 같은 보수적인 목표를 설정하지만 위험은 높습니다. 잔액 1,000달러당 0.01달러를 사용하는 것을 권장합니다. 이보다 낮으면 위험도가 더 높아집니다.