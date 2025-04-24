Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor pour MT5
Robot extrêmement risqué avec des objectifs conservateurs, approximativement de la valeur choisie dans la configuration exécutive. Moins audacieux et plus conservateurs, il reste néanmoins agressif.
Attention : Le risque est maximal. Vous pouvez effectivement détruire votre compte. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce robot. Vous pourriez perdre tout votre argent. Cependant, si vous l'utilisez consciemment, ce pourrait être le meilleur robot que vous ayez jamais utilisé de toute votre vie et vous n'en retrouverez jamais un aussi performant.
À propos du robot LEGACY ACHOR : il s'agit d'un robot de revenu passif, fixant des objectifs conservateurs, approximativement de la valeur choisie dans la configuration exécutive, avec des risques élevés. Nous vous recommandons d'utiliser 0,01 pour chaque tranche de 1 000 USD de solde. En dessous, le risque sera plus élevé.
Attention : Le risque est maximal. Vous pouvez effectivement détruire votre compte. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce robot. Vous pourriez perdre tout votre argent. Cependant, si vous essayez de l'utiliser consciemment, ce sera peut-être le meilleur robot que vous ayez jamais utilisé de toute votre vie et vous ne retrouverez plus jamais un robot aussi bon que celui-ci.
