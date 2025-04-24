MT5用Legacy Anchor

エグゼクティブ設定で選択した値とほぼ同程度の保守的な目標を設定する、非常にリスクの高いロボットです。大胆さは控えめで、より保守的な目標を設定していますが、それでもなおアグレッシブな運用を続けています。

注意：リスクは最大です。アカウントが破綻する可能性は確かにあります。このロボットを使用する際はご注意ください。全資金を失う可能性があります。しかし、意識的に使用すれば、人生で最高のロボットになる可能性があり、これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。

LEGACY ACHORロボットについて：これは受動的な収入を生み出すロボットであり、エグゼクティブ設定で選択した値とほぼ同程度の保守的な目標を設定しますが、リスクは高くなります。残高1,000米ドルごとに0.01を運用することをお勧めします。これより少ないと、リスクはさらに高まります。