Legacy Anchor MT5

MT5用Legacy Anchor
エグゼクティブ設定で選択した値とほぼ同程度の保守的な目標を設定する、非常にリスクの高いロボットです。大胆さは控えめで、より保守的な目標を設定していますが、それでもなおアグレッシブな運用を続けています。
注意：リスクは最大です。アカウントが破綻する可能性は確かにあります。このロボットを使用する際はご注意ください。全資金を失う可能性があります。しかし、意識的に使用すれば、人生で最高のロボットになる可能性があり、これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。
LEGACY ACHORロボットについて：これは受動的な収入を生み出すロボットであり、エグゼクティブ設定で選択した値とほぼ同程度の保守的な目標を設定しますが、リスクは高くなります。残高1,000米ドルごとに0.01を運用することをお勧めします。これより少ないと、リスクはさらに高まります。
注意：リスクは最大です。アカウントが破綻する可能性は確かにあります。このロボットを使用する際はご注意ください。全資金を失う可能性があります。しかし、意識的に使用してみると、これはこれまでの人生で使った中で最高のロボットになるかもしれませんし、これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。
作者のその他のプロダクト
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
エキスパート
American Dream MT5 レバレッジロボットは極めてリスクが高く、投資額の100%を失うリスクがあります。このロボットは10米ドルを最短時間で10万米ドルにすることを目標としているため、レバレッジとリスクは最大ですが、制御可能です。 注意：リスクは最大です。アカウントを破綻させる可能性があります。このロボットを使用する際はご注意ください。資金をすべて失う可能性があります。しかし、意識的に使用すれば、人生で最高のロボットになるかもしれません。これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。 AMERICAN DREAMS 1.0について：これはレバレッジロボットであり、10米ドルをできるだけ早く10万米ドルにするというシンプルな目標を掲げています。極めてリスクが高く、目標額は4つあります。10ドルから100ドル、100ドルから1,000ドル、1,000ドルから10,000ドル、10,000ドルから100,000ドルです。繰り返しますが、このロボットは非常にレバレッジがかかっており、資金を全て失う可能性があります。慎重にご利用ください。
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
エキスパート
Golden Days MT5 レバレッジロボットは極めてリスクが高く、投資額の100%を失うリスクがあります。 注意：リスクは最大です。アカウントが破綻する可能性があります。このロボットを使用する際はご注意ください。資金をすべて失う可能性があります。しかし、意識的に使用すれば、人生で最高のロボットになるかもしれません。これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。 Golden Days V1ロボットについて：これは私が開発した最も完成度が高く、複雑なプロジェクトです！基本的に、このロボットには2つの目標があります。 ステップ1：初期残高から最終残高までレバレッジをかける ステップ2：ステップ1の目標に達するとすぐに、ロボットは保守モードに入ります。 （すべての値は設定で編集できます）。
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
エキスパート
MT5用kit-trader golden days トレーディングを支援する、完全かつ非常に効果的なスリップです。トレーディング自体は非常に難しいものです。トレーダーの97%が負け組で、勝ち組の3%の取引に資金を提供しているのも不思議ではありません。このスリップは、トレーディングレベルを向上させ、注文をよりコントロールできるようにすることを目的としています。 ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、そしてダイナミックオーダーアジャストメントを備えたスリップは、トレーダーに次のようなメリットをもたらします。 リスク管理 - ストップロスは自動的に損失を抑制します。 利益の確保 - テイクプロフィットとトレーリングストップは利益を保証し、トレンドを追跡します。 感情の抑制 - 事前に定義されたルールに従うことで、衝動的な意思決定を排除します。 エントリー/エグジットの最適化 - ダイナミックアジャストメントにより、感情に左右されずに市場に適応できます。 結果：エラーの減少、一貫性の向上、そして効率的なトレーディング。
