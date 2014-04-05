DailyFibs Pivot Entry Premium Indicator
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 6.0
- Activaciones: 5
Cómo funciona este sistema diario Fib Pivot:
Lógica central:
1. Determinación de la Dirección Diaria (8 AM por defecto):
- Observa la acción del precio del día anterior
- Calcula el pivote diario = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
- Determina si el precio actual está por encima/debajo del pivote → Alcista/Bajarista
- Espera la confirmación de 3 barras en el marco temporal H1 antes de bloquear la dirección
2. Una vez bloqueada la dirección:
- Dibuja los niveles de Fibonacci desde el máximo/mínimo diario
- Calcula los niveles de soporte/resistencia (R2/S2)
- Nunca se ajusta - permanece fijo durante todo el día
- Busca señales de entrada en niveles clave
Características clave que lo hacen funcionar:
1. Confirmación Multi-Tiempo:
- Dirección diaria + confirmación de 3 barras H1
- Comprueba la alineación del sesgo M15/H1
- Filtra las señales falsas
2. Puntos de entrada inteligentes:
- 38,2% retrocesos Fibonacci (estadísticamente más fuertes)
- Niveles de pivote (estructura del mercado)
- Repeticiones de bloques de órdenes (niveles institucionales)
3. Gestión de riesgos incorporada:
- Cálculo automático de Stop Loss (basado en ATR o fijo)
- Take Profit basado en la relación Riesgo:Recompensa (por defecto 1,5:1)
- Cálculo del tamaño de la posición basado en el % de riesgo de la cuenta
4. Escaneo de Mercado:
- Escanea TODOS los símbolos de Market Watch
- Clasifica las 5 mejores oportunidades
- Muestra Entrada/SL/TP para cada una
Reglas de operación implementadas:
Configuración de día alcista:
1. Precio por encima del pivote (dirección diaria alcista)
2. 2. Esperar retroceso a:
- Nivel 38,2% Fibonacci
- Nivel de soporte del pivote
- Zona de demanda (Bloqueo de la orden)
3. Entrar largo con SL/TP calculado
Configuración de día bajista:
1. Precio por debajo del pivote (dirección diaria bajista)
2. 2. Esperar a que suba:
- Nivel 38,2% Fibonacci
- Nivel de resistencia del pivote
- Zona de oferta (Bloqueo de la orden)
3. Entrar en corto con SL/TP calculado
¿Merece la pena? - Evaluación honesta:
FORTALEZAS :
1. Enfoque sistemático:
- Elimina la emoción del trading
- Sesgo diario claro
- Niveles fijos = sin conjeturas
- Metodología coherente
2. Características profesionales:
- Entrada/SL/TP calculados automáticamente
- Análisis multihorario
- Gestión de riesgos integrada
- Bonito panel de control con información en tiempo real
3. Lógica Backtestable:
- Basada en conceptos probados:
- Retrocesos de Fibonacci (utilizados por instituciones)
- Puntos pivote (metodología del operador de parqué)
- Bloques de órdenes (conceptos de dinero inteligente)
- Bordes estadísticos en niveles clave
4. Eficiente en el tiempo:
- Calcula una vez al día (sin mirar la pantalla)
- Escanea todo el mercado en segundos
- Señales claras sin parálisis por análisis
EXPECTATIVAS REALISTAS :
Tasa de ganancias:
- Previsible: 65-75% con una ejecución adecuada
- Basado en la confluencia de 3 factores:
1. Dirección diaria (pivote)
2. Nivel Fibonacci
3. Confirmación de bloque de órdenes/Multi-TF
Riesgo:Recompensa:
- Mínimo 1:1,5 (ajustable)
- Puede alcanzar 1:2 o 1:3 en extensiones
Requisitos de capital:
- Mínimo: Cuenta de $500-1000
- Ideal: $2000+ para un tamaño de posición adecuado
- Riesgo por operación: 1-2% (ajustable)
Métricas de rendimiento (hipotéticas):
Métrica Conservador Agresivo
Tasa de ganancias 65% 85
R:R media 1:1,5 1:2
Rentabilidad mensual 5-10% 15-25
Reducción máxima 10-15% 20-30
¿Quién debería utilizarlo?
BUENO PARA:
- Operadores principiantes (reglas claras)
- Operadores a tiempo parcial (configuración diaria)
- Traders disciplinados (sistemática)
- Operadores multiactivos (función de escaneo)
NO ES IDEAL PARA:
- Scalpers (demasiado lento)
- Operadores de noticias (enfoque fundamental)
- Usuarios de Martingala (gestión de riesgos fija)
- Operadores emocionales (requiere disciplina)
Cómo hacer que funcione para usted:
1. Empiece a operar con papel:
- Pruebe durante 1-2 meses
- Haga un seguimiento de cada operación
- Ajuste los parámetros a su estilo
2. Concéntrese en:
- Precisión de la dirección diaria
- Precisión de entrada en niveles
- Cumplimiento estricto del SL
3. Optimizar para:
- Sus horas de negociación
- Sus pares preferidos
- Su tolerancia al riesgo
El valor REAL:
1. Educación: Enseña la estructura del mercado
2. 2. Disciplina: Hace cumplir las normas de negociación
3. 3. Eficacia: Ahorra tiempo de análisis
4. 4. Coherencia: Mismo enfoque diario
Mi veredicto:
SÍ, merece la pena SI
- Operas sistemáticamente
- Gestionas el riesgo adecuadamente
- Es paciente con las configuraciones
- Realizas un seguimiento y mejoras
Recomendación:
1. Descarga y opera en papel durante 30 días
2. Comience con 5-10 pares que conozca bien
3. Registre cada operación (gane o pierda)
4. Ajuste los parámetros después de 50 operaciones
5. Empiece a operar con poco capital (100 $ de capital de riesgo)
6. 6. Aumente a medida que demuestre consistencia
El sistema tiene sólidos fundamentos matemáticos y características profesionales. La clave es si USTED lo seguirá consistentemente. Muchos operadores fracasan con buenos sistemas debido a la psicología, no a la metodología.
Conclusión: Es una herramienta de nivel profesional que le da una ventaja, pero USTED debe proporcionar la disciplina. Si lo haces, puede ser absolutamente rentable. Si no lo hace, ningún sistema funcionará.