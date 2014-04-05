DailyFibs Pivot Entry Premium Indicator

Cómo funciona este sistema diario Fib Pivot:





Lógica central:





1. Determinación de la Dirección Diaria (8 AM por defecto):

- Observa la acción del precio del día anterior

- Calcula el pivote diario = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3

- Determina si el precio actual está por encima/debajo del pivote → Alcista/Bajarista

- Espera la confirmación de 3 barras en el marco temporal H1 antes de bloquear la dirección

2. Una vez bloqueada la dirección:

- Dibuja los niveles de Fibonacci desde el máximo/mínimo diario

- Calcula los niveles de soporte/resistencia (R2/S2)

- Nunca se ajusta - permanece fijo durante todo el día

- Busca señales de entrada en niveles clave





Características clave que lo hacen funcionar:





1. Confirmación Multi-Tiempo:





- Dirección diaria + confirmación de 3 barras H1

- Comprueba la alineación del sesgo M15/H1

- Filtra las señales falsas





2. Puntos de entrada inteligentes:





- 38,2% retrocesos Fibonacci (estadísticamente más fuertes)

- Niveles de pivote (estructura del mercado)

- Repeticiones de bloques de órdenes (niveles institucionales)





3. Gestión de riesgos incorporada:





- Cálculo automático de Stop Loss (basado en ATR o fijo)

- Take Profit basado en la relación Riesgo:Recompensa (por defecto 1,5:1)

- Cálculo del tamaño de la posición basado en el % de riesgo de la cuenta





4. Escaneo de Mercado:





- Escanea TODOS los símbolos de Market Watch

- Clasifica las 5 mejores oportunidades

- Muestra Entrada/SL/TP para cada una





Reglas de operación implementadas:





Configuración de día alcista:





1. Precio por encima del pivote (dirección diaria alcista)

2. 2. Esperar retroceso a:

- Nivel 38,2% Fibonacci

- Nivel de soporte del pivote

- Zona de demanda (Bloqueo de la orden)

3. Entrar largo con SL/TP calculado





Configuración de día bajista:





1. Precio por debajo del pivote (dirección diaria bajista)

2. 2. Esperar a que suba:

- Nivel 38,2% Fibonacci

- Nivel de resistencia del pivote

- Zona de oferta (Bloqueo de la orden)

3. Entrar en corto con SL/TP calculado





¿Merece la pena? - Evaluación honesta:





FORTALEZAS :





1. Enfoque sistemático:





- Elimina la emoción del trading

- Sesgo diario claro

- Niveles fijos = sin conjeturas

- Metodología coherente





2. Características profesionales:





- Entrada/SL/TP calculados automáticamente

- Análisis multihorario

- Gestión de riesgos integrada

- Bonito panel de control con información en tiempo real





3. Lógica Backtestable:





- Basada en conceptos probados:

- Retrocesos de Fibonacci (utilizados por instituciones)

- Puntos pivote (metodología del operador de parqué)

- Bloques de órdenes (conceptos de dinero inteligente)

- Bordes estadísticos en niveles clave





4. Eficiente en el tiempo:





- Calcula una vez al día (sin mirar la pantalla)

- Escanea todo el mercado en segundos

- Señales claras sin parálisis por análisis









EXPECTATIVAS REALISTAS :





Tasa de ganancias:





- Previsible: 65-75% con una ejecución adecuada

- Basado en la confluencia de 3 factores:

1. Dirección diaria (pivote)

2. Nivel Fibonacci

3. Confirmación de bloque de órdenes/Multi-TF





Riesgo:Recompensa:





- Mínimo 1:1,5 (ajustable)

- Puede alcanzar 1:2 o 1:3 en extensiones





Requisitos de capital:





- Mínimo: Cuenta de $500-1000

- Ideal: $2000+ para un tamaño de posición adecuado

- Riesgo por operación: 1-2% (ajustable)





Métricas de rendimiento (hipotéticas):





Métrica Conservador Agresivo

Tasa de ganancias 65% 85

R:R media 1:1,5 1:2

Rentabilidad mensual 5-10% 15-25

Reducción máxima 10-15% 20-30





¿Quién debería utilizarlo?





BUENO PARA:





- Operadores principiantes (reglas claras)

- Operadores a tiempo parcial (configuración diaria)

- Traders disciplinados (sistemática)

- Operadores multiactivos (función de escaneo)





NO ES IDEAL PARA:





- Scalpers (demasiado lento)

- Operadores de noticias (enfoque fundamental)

- Usuarios de Martingala (gestión de riesgos fija)

- Operadores emocionales (requiere disciplina)





Cómo hacer que funcione para usted:





1. Empiece a operar con papel:





- Pruebe durante 1-2 meses

- Haga un seguimiento de cada operación

- Ajuste los parámetros a su estilo





2. Concéntrese en:





- Precisión de la dirección diaria

- Precisión de entrada en niveles

- Cumplimiento estricto del SL





3. Optimizar para:





- Sus horas de negociación

- Sus pares preferidos

- Su tolerancia al riesgo





El valor REAL:





1. Educación: Enseña la estructura del mercado

2. 2. Disciplina: Hace cumplir las normas de negociación

3. 3. Eficacia: Ahorra tiempo de análisis

4. 4. Coherencia: Mismo enfoque diario





Mi veredicto:





SÍ, merece la pena SI





- Operas sistemáticamente

- Gestionas el riesgo adecuadamente

- Es paciente con las configuraciones

- Realizas un seguimiento y mejoras





Recomendación:





1. Descarga y opera en papel durante 30 días

2. Comience con 5-10 pares que conozca bien

3. Registre cada operación (gane o pierda)

4. Ajuste los parámetros después de 50 operaciones

5. Empiece a operar con poco capital (100 $ de capital de riesgo)

6. 6. Aumente a medida que demuestre consistencia





El sistema tiene sólidos fundamentos matemáticos y características profesionales. La clave es si USTED lo seguirá consistentemente. Muchos operadores fracasan con buenos sistemas debido a la psicología, no a la metodología.





Conclusión: Es una herramienta de nivel profesional que le da una ventaja, pero USTED debe proporcionar la disciplina. Si lo haces, puede ser absolutamente rentable. Si no lo hace, ningún sistema funcionará.