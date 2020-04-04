Edge loophole detector

Sesión Cuantitativa Breakout Profiler & Data Miner

Resumen ejecutivo: El "London Hunter v18.0" no es simplemente un indicador de señales de compra/venta; es un motor de minería de datos estadísticos. Su idea central es que las aperturas de mercado (Londres, NY, Asia) no son aleatorias, sino "microrregímenes" distintos. Al medir la "física" específica del movimiento del precio (velocidad, retroceso, tamaño de la vela) durante estas ventanas de apertura, el sistema identifica qué condiciones específicas conducen a rupturas exitosas y cuáles conducen a falsas rupturas (trampas alcistas/bajistas).

1. La filosofía central

La mayoría de las estrategias de ruptura fracasan porque tratan todas las rupturas de la misma manera. Este sistema opera sobre la premisa de que una ruptura que ocurre con "Alta Velocidad" y "Bajo Retroceso" es fundamentalmente diferente de una ruptura con "Baja Velocidad" y "Alto Retroceso".

El sistema "toma las huellas dactilares" de cada sesión de negociación para responder a una pregunta: "¿Bajo qué condiciones físicas exactamente respeta el mercado la ruptura?".

2. Lógica operativa (El flujo de trabajo "Hunter")

El sistema opera en un proceso cíclico de 4 fases:

Fase A: La Trampa (Definición de la Sesión)

El sistema espera ventanas de tiempo específicas de alta volatilidad (entradas configurables):

  • Apertura de Londres: (Inicio por defecto 10:45, duración 15 min)

  • Apertura de Nueva York: (inicio por defecto a las 16:15, duración 15 minutos)

  • Apertura en Asia: (inicio por defecto a las 03:45, duración de 15 minutos)

Durante esta "Duración" (por ejemplo, 15 minutos), dibuja un recuadro alrededor del Máximo y el Mínimo. Esta es la "Zona de Muerte".

Fase B: La huella digital (análisis métrico)

Mientras se forma la sesión, el sistema calcula tres métricas internas únicas para las velas con el fin de categorizar la "textura" del mercado:

  1. Velocidad (Ticks por Vela): ¿El volumen es alto o bajo en relación con el movimiento del precio? (Clasificado como Bajo/Medio/Alto).

  2. Pullback %: ¿Cómo de directo es el movimiento? ¿Las velas cierran cerca de sus máximos (Fuerte) o dejan mechas largas (Débil)? (Clasificado como Bajo/Medio/Alto).

  3. Puntuación Edge: Una puntuación algorítmica compuesta que combina tamaño y direccionalidad.

Resultado: Cada sesión recibe un ID único, por ejemplo: LON_SPD:High_PB:Low_EDG:Med (sesión de Londres, velocidad alta, retroceso bajo, ventaja media).

Fase C: La Caza (Ruptura y Resultado)

Una vez que se cierra la caja de 15 minutos, el sistema observa las siguientes ResultCandles (por ejemplo, 5 velas).

  • Disparador: ¿Rompió el precio el Máximo o el Mínimo de la Caja?

  • Verificación del Resultado: ¿Se mantuvo el precio fuera de la caja después de 5 velas (Ganar/Continuar), o volvió a entrar (Perder/Fallar)?

Fase D: El Veredicto (Informe Estadístico)

Esta es la parte más avanzada del código. No sólo muestra flechas; construye una Matriz CSV ( Hunter_Matrix.csv ). Agrega la historia para decirle:

  • "Cuando Londres tiene Alta Velocidad y Bajo Pullback, las rupturas funcionan el 70% de las veces".

  • "Cuando Asia tiene Velocidad Baja y Pullback Alto, las rupturas fallan el 80% de las veces".

3. El motor de filtrado "Kill Zone

El código incluye un sofisticado filtro de post-procesamiento (La sección _Filtros_). Analiza los datos recopilados y aplica comprobaciones de "cordura de riesgo":

  • Filtro de expectativas: Rechaza los patrones que no producen una media neta de puntos positiva.

  • Desviación de riesgo: Rechaza los patrones donde la "Peor Pérdida" es históricamente más de 8 veces la "Ganancia Media" (previene los reventones de cuentas).

  • Tamaño de la muestra: Ignora patrones que no hayan ocurrido al menos Filter_MinCount veces (significación estadística).

4. Propuestas de valor únicas (el "Alfa")

  1. Auto-Optimización: En lugar de adivinar si debe operar en Londres o en Nueva York, el sistema le dice exactamente qué sub-condiciones de esas sesiones son rentables.

  2. Detección de Fakeouts: Mediante el análisis del PullbackPercent , el sistema pretende filtrar los "movimientos de agotamiento", en los que el mercado corre hacia el borde de la caja pero carece de energía para continuar.

  3. Apilamiento visual: Los gráficos visuales ( STACK_ABOVE ) proporcionan un panel para que el operador vea el "ADN" del movimiento actual del mercado en tiempo real (Velocidad, Edge, Pullback ratings).

Resumen de la "Idea

Se trata de una máquina de reconocimiento de patrones y backtesting integrada en un indicador. Convierte conceptos subjetivos como "ruptura fuerte" vs "ruptura débil" en puntos de datos cuantificables (Speed/Pullback/Edge) para filtrar las malas operaciones matemáticamente.


