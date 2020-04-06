The Destroyer EA MT5

El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD

THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el desafío.

LA MISIÓN

El mercado es un campo de batalla.El EA Destructor no fue creado para "participar" en el mercado, sino para dominarlo .

Diseñado específicamente para las extenuantes condiciones delos Retos de Prop Firm (FXIFY, FTMO, MFF, etc.), este algoritmo combina la precisión letal de la"Estrategia D" ( EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza la volatilidad, ataca con precisión de francotirador y protege su patrimonio como una fortaleza.

No se limite a operar. Destruye el objetivo.

EL ARSENAL (Características)

1. El motor de combate "D-Strategy

El Destructor no adivina. Calcula. Utiliza un implacable sistema de confirmación Multi-Timeframe:

El Radar: Escanea la EMA 21 y la EMA 55 en busca de la alineación perfecta de la tendencia.

El Disparador: Espera a la Re-prueba de la Media Móvil (Pullback). Nunca persigue al precio; deja que el enemigo entre en la zona de muerte.

La Confirmación: Valida cada entrada con los cambios de color Heiken Ashi y el momentum RSI.

2. El Guardián de la Firma (Escudo de Equidad)

Su cuenta es su sangre vital. El Destructor incluye unGuardián de Equidad codificado que vigila su saldo cada milisegundo.

Límite de pérdida diaria: Si la equidad cae un 4% (ajustable), el Destructor mata a todos los oficios de inmediato y bloquea el terminal para el día. Usted sobrevive para luchar mañana.

Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss físico enviado al broker. Sin riesgos ocultos.

3. El Protocolo de Recuperación (Opcional)

A veces, el mercado te atrapa. El Destructor activa suRed de Recuperación.

En lugar de aceptar la derrota, añade posiciones de forma inteligente a intervalos calculados.

Calcula la media del precio y cierra toda la cesta en el punto de equilibrio . Convierte una pérdida potencial en una salida neutral.

(Nota: Puede desactivarse para misiones de exploración estrictas de bajo riesgo).

4. Ejecución Sigilosa ECN

Los brokers intentan detenerte con "Error 130" o "Stops Inválidos". El Destroyer evita esto utilizando unprotocolo de Ejecución en Dos Pasos. Entra en el mercado invisible (sin SL/TP) y modifica la orden milisegundos después.Sin rechazo. Sin errores.

PARÁMETROS DEL COMBATE (Explicación de los ajustes)

Para pilotar El Destructor, debe entender sus controles. Aquí está el manual:

A. PROTECCIÓN PROPIA (El Escudo)

MaxDailyLoss (4.0): El Fail-Safe. Si pierdes 4% en un día, la máquina se apaga. Salva tu Cuenta Prop.

MaxTotalLoss (9.0): El Asiento de Expulsión. Evita el reventón total de la cuenta.

RiskPerTrade (1.0): La munición. ¿Cuánto % de la cuenta disparas por disparo?

B. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA D (El Arma)

TimeFrame (M15): El mapa táctico. M15 se recomienda para Daytrading.

FastEMA (21) / SlowEMA (55): Los identificadores de tendencia.

RetestPips (10): La zona de francotirador. ¿Cuánto debe acercarse el precio a la EMA para disparar?

UseHeikenAshi : Activa el filtro visual de confirmación.

C. GESTIÓN DE LA SALIDA (La extracción)

RewardRatio (2.0): La condición de Victoria. TP es 2x el Stop Loss.

UseTrailing : Activa el Stop Loss dinámico. Persigue el precio para bloquear el botín.

UseBreakEven : Mueve el SL al precio de entrada una vez que es rentable. Una operación sin riesgo es una buena operación.

D. SISTEMA DE RECUPERACIÓN (El Contraataque)

UseRecovery : Verdadero = Contraataca con Rejillas. Falso = Un disparo, una muerte (sólo Stop Loss).

MaxTrades : Cuántos refuerzos enviar a la batalla.

E. FILTRO DE TIEMPO (Modo Sigilo)

FridayExit : Verdadero = Cierra todas las posiciones el viernes por la noche. No se mantiene durante el fin de semana.

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

Cargar Munición: Copie Destroyer.ex4 a su carpeta MT4 Experts. Seleccionar Objetivo: Abrir EURUSD, GBPUSD, o XAUUSD. Tiempo de Sincronización: Establecer Timeframe aM15. Engage: Arrastre el EA al gráfico. Establecer UseRecovery = false y RiskPerTrade = 1.0 .

Cuenta Personal: Establezca UseRecovery = true para obtener el máximo daño. Disparar: Activar AutoTrading.

ADVERTENCIA:Esta es una herramienta poderosa. Usada correctamente, conquista. Usada imprudentemente, destruye. Pruebe siempre en la cámara de simulación (Demo) antes del combate en vivo.

El Destructor está listo. ¿Lo está usted?