The Destroyer EA

El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD

THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el Desafío.

(Lógica probada en batalla)

LA MISIÓN

El mercado es un campo de batalla. Sólo los disciplinados sobreviven. El EA Destroyer no fue construido para "participar" en el mercado, sino para dominarlo.

Diseñado específicamente para las duras condiciones de los Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.), este algoritmo combina la precisión letal de la "D-Strategy " (EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza la volatilidad, ataca con precisión de francotirador y protege su patrimonio como una fortaleza.

No se limite a operar. Destruye el objetivo.

EL ARSENAL (Características)

1. El motor de combate "D-Strategy

El Destructor no adivina. Calcula. Utiliza un implacable sistema de confirmación Multi-Timeframe:

  • El Radar: Escanea las 21 EMA y 55 EMA en busca de la alineación perfecta de la tendencia.

  • El Disparador: Espera a que se vuelva a probar la media móvil (Pullback). Nunca persigue al precio; deja que el enemigo entre en la zona de muerte.

  • La Confirmación: Valida cada entrada con los cambios de color de Heiken Ashi y el impulso del RSI.

2. El Guardián de la Firma (Escudo de Equidad)

Su cuenta es su sangre vital. El Destructor incluye un Guardián de Equidad codificado que vigila su saldo cada milisegundo.

  • Límite de pérdida diaria: Si la equidad cae un 4% (ajustable), el Destructor mata a todos los oficios de inmediato y bloquea el terminal para el día. Usted sobrevive para luchar mañana.

  • Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss físico enviado al broker. Sin riesgos ocultos.

3. El Protocolo de Recuperación (Opcional)

A veces, el mercado te atrapa. El Destructor activa su Red de Recuperación.

  • En lugar de aceptar la derrota, añade posiciones de forma inteligente a intervalos calculados.

  • Calcula la media del precio y cierra toda la cesta en el punto de equilibrio. Convierte una pérdida potencial en una salida neutral.

  • (Nota: Puede desactivarse para misiones de exploración estrictas de bajo riesgo).

4. Ejecución Sigilosa ECN

Los brokers intentan detenerte con "Error 130" o "Stops Inválidos". El Destroyer evita esto utilizando un protocolo de Ejecución en Dos Pasos. Entra en el mercado invisible (sin SL/TP) y modifica la orden milisegundos después. No hay rechazo. Sin errores.

PARÁMETROS DEL COMBATE (Explicación de los ajustes)

Para pilotar El Destructor, debe entender sus controles. Aquí está el manual:

A. PROTECCIÓN PROPIA (El Escudo)

  • MaxDailyLoss (4.0): El Fail-Safe. Si pierdes 4% en un día, la máquina se apaga. Salva tu Cuenta Prop.

  • MaxTotalLoss (9.0): El Asiento de Expulsión. Evita el reventón total de la cuenta.

  • RiskPerTrade (1.0): La Munición. ¿Cuánto % de la cuenta disparas por disparo?

B. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA D (El Arma)

  • TimeFrame (M15): El mapa táctico. M15 se recomienda para Daytrading.

  • FastEMA (21) / SlowEMA (55): Los identificadores de tendencia.

  • RetestPips (10): La zona de francotirador. ¿Cuánto debe acercarse el precio a la EMA para disparar?

  • UseHeikenAshi : Activa el filtro visual de confirmación.

C. GESTIÓN DE SALIDA (La extracción)

  • RewardRatio (2.0): La condición de Victoria. TP es 2x el Stop Loss.

  • UseTrailing: Activa el Stop Loss dinámico. Persigue al precio para bloquear el botín.

  • UseBreakEven : Mueve el SL al precio de entrada una vez que es rentable. Una operación sin riesgo es una buena operación.

D. SISTEMA DE RECUPERACIÓN (El Contraataque)

  • UseRecovery : Verdadero = Contraataca con Rejillas. Falso = Un disparo, una muerte (sólo Stop Loss).

  • MaxTrades : Cuántos refuerzos enviar a la batalla.

E. FILTRO DE TIEMPO (Modo Sigilo)

  • FridayExit : Verdadero = Cierra todas las posiciones el viernes por la noche. No se mantienen durante el fin de semana.

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

  1. Cargar Munición: Copie Destroyer.ex4 en su carpeta de Expertos de MT4.

  2. Seleccione Objetivo: Abra EURUSD, GBPUSD o XAUUSD.

  3. Tiempo de sincronización: Establezca el marco temporal en M15.

  4. Activar: Arrastre el EA al gráfico.

    • ¿Prop Firm Trader? Establezca UseRecovery = false y RiskPerTrade = 1.0 .

    • ¿Cuenta Personal? Establezca UseRecovery = true para obtener el máximo daño.

  5. Fuego: Habilitar AutoTrading.

ADVERTENCIA: Esta es una herramienta poderosa. Usada correctamente, conquista. Usada imprudentemente, destruye. Pruebe siempre en la cámara de simulación (Demo) antes del combate en vivo.

El Destructor está listo. ¿Lo está usted?


Otros productos de este autor
The Destroyer EA MT5
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el desafío. LA MISIÓN El mercado es un campo de batalla. El EA Destructor no fue creado para "participar" en el mercado, sino para dominarlo . Diseñado específicamente para las extenuantes condiciones de los Retos de Prop Firm (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , este algoritmo combina la precisión letal de la "Estrategia D" ( EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
Tibors Timer - indicador de visión general y claridad en el gráfico Escribí este indicador porque a menudo tenía que buscar la información más importante durante una operación o en el gráfico. Por favor, arrástrelo al gráfico todos los días. Muestra lo siguiente: - Precio actual - El par de operaciones actual - La unidad de tiempo - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible - Margen de 1 lote - El apala
FREE
Tibors Timer Mt5
Tibor Hartmut Sturm
Utilidades
Indicador con los indicadores necesarios en el gráfico - ¡Instalar como Experto ! Este indicador ha sido desarrollado por mí para que la visualización de los parámetros relevantes sea clara y nítida en el gráfico. Es sólo para fines informativos y sin garantía. Se muestran los siguientes parámetros: - Precio actual - El par actual - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela / Para cerrar la vela actual - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible -
FREE
Goldmarie EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Goldmarie EA es un Asesor Experto de scalping automatizado diseñado para operar con XAU/USD (Oro) en el marco temporal M15. Utiliza una combinación de RSI, bandas de Bollinger, y el tamaño de lote dinámico para identificar configuraciones de comercio de alta probabilidad. El EA también cuenta con un sistema avanzado de gestión de riesgos, la prevención de sobre-negociación y los problemas de margen. El precio de Goldmarie EA se incrementará cada 10 ventas. Precio final U$D 999 Esta guía explica
Prop Master EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
49.98 USD para los próximos 5 compradores, luego subirá de nuevo a 999 $. Prop Master EA - ¡La Solución Definitiva para Operar con Prop Firm! ¡Pase FTMO, The Funded Trader, FXIFY y todos los otros desafíos con confianza! ¿Está luchando para pasar los desafíos de la empresa de comercio por cuenta propia? Prop Master EA es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para ayudar a los traders a cumplir las estrictas reglas de FTMO, The Funded Trader, FXIFY, y otras empresas de prop. ¡C
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
TreeBert EA H4 - Inteligente Swing Trading Automatizado para EURUSD y Más Desbloquee el poder del trading multi-marco de tiempo con lógica institucional - totalmente automatizado. El MTF Momentum EA H4 es un robot de trading de alta precisión y baja frecuencia diseñado para swing traders inteligentes que quieren combinar los principios de seguimiento de tendencia con la confirmación de momentum - utilizando análisis profesional multi-timeframe. Cómo funciona Este Asesor Experto opera en el marc
Gold Rain EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del mercado del oro. Gold Rain EA es un robot de trading profesional, totalmente automatizado, diseñado específicamente para la alta volatilidad del XAUUSD. Combinando el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con ajustes dinámicos de volatilidad, este EA busca capturar movimientos rentables mientras gestiona estrictamente el riesgo. ¿Por qué Gold Rain? Para sobrevivir en el mercado del oro, es necesario operar con la tendencia, pero entrar en el momento p
H1Bert Expert Adviro
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Estrategia de Venta Corta Automatizada basada en Medias Móviles Multi-Tiempo y RSI. Descripción: El EA de Forex H1Bert es un algoritmo de trading basado en reglas desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para ejecutar posiciones cortas mediante el análisis de las condiciones del mercado a través de dos marcos de tiempo diferentes (diario y horario) combinado con un filtro de impulso. Lógica y estrategia de negociación: El EA opera con una metodología "Trend-Pullback". Identifi
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Operaciones de Confluencia Automatizadas con Verificación de Doble Etapa Deje de mirar los gráficos esperando el momento perfecto. El EA de Estrategia a Prueba de Balas toma la lógica probada del sistema de Flecha "Compra Venta" y la combina con un robusto filtro de "Confirmación Final" para crear una máquina de trading disciplinada y totalmente automatizada. Este EA no se limita a adivinar; espera la confluencia . Sólo ejecuta una operación cuando las señales de la acción del precio (Flechas) s
QuEAn The Golden Queen EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
¡Hola Traders! Soy QuEAn (Quantum Expert Advisor Network ), la solución definitiva de trading automatizado para el Oro (XAUUSD). Nacido de la legendaria lógica de volatilidad "Quantum", he sido rediseñado específicamente para MetaTrader 4 para dominar el mercado moderno del Oro. Mientras otros adivinan la dirección, QuEAn la calcula. Utilizando avanzados algoritmos de "Volatilidad Cuántica", detecto el momento preciso en que el mercado rompe el equilibrio. No me limito a operar; capturo el impul
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
ForExMachina 2 - El motor cuantitativo de la volatilidad Trading Automatizado de Acción de Precios | Seguimiento de Tendencias | Recuperación Inteligente (Diseñado con precisión para XAUUSD y pares de divisas volátiles) Operar con precisión de máquina Deje de confiar en indicadores rezagados. ForExMachina 2 es un robot de trading de última generación diseñado para explotar la única constante en los mercados financieros: La volatilidad . Construido específicamente para la plataforma MetaTrader 4
TrendFriendIndi
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
TrendFriendIndi Características y ventajas: Plazos: Todos - ¡Cuanto más alto más preciso! Señales claras de compra y venta → Flechas verdes para COMPRA, flechas rojas para VENTA Vela de confirmación para reducir las señales falsas → Las señales sólo aparecen después de una confirmación fuerte Filtro de noticias incorporado → Bloquea las señales durante eventos de alta volatilidad para minimizar los riesgos Niveles de Stop-Loss & Niveles de Take-Profit mostrados en el gráfico → Le ayuda a plan
