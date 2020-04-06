El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD

THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el Desafío.

(Lógica probada en batalla)

LA MISIÓN

El mercado es un campo de batalla. Sólo los disciplinados sobreviven. El EA Destroyer no fue construido para "participar" en el mercado, sino para dominarlo.

Diseñado específicamente para las duras condiciones de los Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.), este algoritmo combina la precisión letal de la "D-Strategy " (EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza la volatilidad, ataca con precisión de francotirador y protege su patrimonio como una fortaleza.

No se limite a operar. Destruye el objetivo.

EL ARSENAL (Características)

1. El motor de combate "D-Strategy

El Destructor no adivina. Calcula. Utiliza un implacable sistema de confirmación Multi-Timeframe:

El Radar: Escanea las 21 EMA y 55 EMA en busca de la alineación perfecta de la tendencia.

El Disparador: Espera a que se vuelva a probar la media móvil (Pullback). Nunca persigue al precio; deja que el enemigo entre en la zona de muerte.

La Confirmación: Valida cada entrada con los cambios de color de Heiken Ashi y el impulso del RSI.

2. El Guardián de la Firma (Escudo de Equidad)

Su cuenta es su sangre vital. El Destructor incluye un Guardián de Equidad codificado que vigila su saldo cada milisegundo.

Límite de pérdida diaria: Si la equidad cae un 4% (ajustable), el Destructor mata a todos los oficios de inmediato y bloquea el terminal para el día. Usted sobrevive para luchar mañana.

Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss físico enviado al broker. Sin riesgos ocultos.

3. El Protocolo de Recuperación (Opcional)

A veces, el mercado te atrapa. El Destructor activa su Red de Recuperación.

En lugar de aceptar la derrota, añade posiciones de forma inteligente a intervalos calculados.

Calcula la media del precio y cierra toda la cesta en el punto de equilibrio . Convierte una pérdida potencial en una salida neutral.

(Nota: Puede desactivarse para misiones de exploración estrictas de bajo riesgo).

4. Ejecución Sigilosa ECN

Los brokers intentan detenerte con "Error 130" o "Stops Inválidos". El Destroyer evita esto utilizando un protocolo de Ejecución en Dos Pasos. Entra en el mercado invisible (sin SL/TP) y modifica la orden milisegundos después. No hay rechazo. Sin errores.

PARÁMETROS DEL COMBATE (Explicación de los ajustes)

Para pilotar El Destructor, debe entender sus controles. Aquí está el manual:

A. PROTECCIÓN PROPIA (El Escudo)

MaxDailyLoss (4.0): El Fail-Safe. Si pierdes 4% en un día, la máquina se apaga. Salva tu Cuenta Prop.

MaxTotalLoss (9.0): El Asiento de Expulsión. Evita el reventón total de la cuenta.

RiskPerTrade (1.0): La Munición. ¿Cuánto % de la cuenta disparas por disparo?

B. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA D (El Arma)

TimeFrame (M15): El mapa táctico. M15 se recomienda para Daytrading.

FastEMA (21) / SlowEMA (55): Los identificadores de tendencia.

RetestPips (10): La zona de francotirador. ¿Cuánto debe acercarse el precio a la EMA para disparar?

UseHeikenAshi : Activa el filtro visual de confirmación.

C. GESTIÓN DE SALIDA (La extracción)

RewardRatio (2.0): La condición de Victoria. TP es 2x el Stop Loss.

UseTrailing : Activa el Stop Loss dinámico. Persigue al precio para bloquear el botín.

UseBreakEven : Mueve el SL al precio de entrada una vez que es rentable. Una operación sin riesgo es una buena operación.

D. SISTEMA DE RECUPERACIÓN (El Contraataque)

UseRecovery : Verdadero = Contraataca con Rejillas. Falso = Un disparo, una muerte (sólo Stop Loss).

MaxTrades : Cuántos refuerzos enviar a la batalla.

E. FILTRO DE TIEMPO (Modo Sigilo)

FridayExit : Verdadero = Cierra todas las posiciones el viernes por la noche. No se mantienen durante el fin de semana.

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

Cargar Munición: Copie Destroyer.ex4 en su carpeta de Expertos de MT4. Seleccione Objetivo: Abra EURUSD, GBPUSD o XAUUSD. Tiempo de sincronización: Establezca el marco temporal en M15. Activar: Arrastre el EA al gráfico. ¿Prop Firm Trader? Establezca UseRecovery = false y RiskPerTrade = 1.0 .

¿Cuenta Personal? Establezca UseRecovery = true para obtener el máximo daño. Fuego: Habilitar AutoTrading.

ADVERTENCIA: Esta es una herramienta poderosa. Usada correctamente, conquista. Usada imprudentemente, destruye. Pruebe siempre en la cámara de simulación (Demo) antes del combate en vivo.

El Destructor está listo. ¿Lo está usted?