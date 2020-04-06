H1Bert Expert Adviro

Estrategia de Venta Corta Automatizada basada en Medias Móviles Multi-Tiempo y RSI.

Descripción: El EA de Forex H1Bert es un algoritmo de trading basado en reglas desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para ejecutar posiciones cortas mediante el análisis de las condiciones del mercado a través de dos marcos de tiempo diferentes (diario y horario) combinado con un filtro de impulso.

Lógica y estrategia de negociación: El EA opera con una metodología "Trend-Pullback". Identifica una tendencia bajista establecida y busca picos de precio temporales (condiciones de sobrecompra) para entrar en una posición corta.

Filtro de Tendencia Multi-Timeframe: El algoritmo valida la dirección de la tendencia en dos niveles para asegurar la alineación: Diario (D1)

Horario (H1) Señal de entrada (Filtro RSI): Una vez confirmada la tendencia bajista, el EA utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Espera a que el RSI supere el nivel 80, lo que indica una condición de sobrecompra dentro de la tendencia bajista, antes de activar una orden de venta.

Gestión del riesgo: El EA utiliza estrictos parámetros de riesgo para cada operación:

Stop Loss Fijo: Cada operación tiene un Stop Loss duro definido en Pips para limitar el drawdown potencial.

Relación Riesgo-Recompensa: El Take Profit se calcula dinámicamente en base a un ratio definido por el usuario (por defecto 1:1.5).

No Grid/Martingale: El EA abre posiciones individuales y no promedia hacia abajo o aumenta el tamaño de los lotes después de las pérdidas. Comprueba las posiciones existentes ( OrdersTotal ) para evitar el over-trading.

Parámetros de entrada:

Lotes: Volumen fijo de negociación.

StopLossPips: Distancia al Stop Loss en Pips.

RiskReward: Multiplicador para el Take Profit (por ejemplo, 1,5 se dirige a 1,5 veces el riesgo).

MagicNumber: Identificador único para gestionar operaciones específicas.

Requisitos técnicos:

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Marco temporal: H1 (Gráfico horario)

Símbolo: Optimizado para los principales pares de divisas con claras características de tendencia.

Tipo de cuenta: Compatible con cuentas estándar y ECN.

Advertencia de riesgo: Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. El rendimiento pasado de la lógica descrita no es indicativo de resultados futuros. Por favor, pruebe en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.