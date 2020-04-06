Bullet Proof EA

Operaciones de Confluencia Automatizadas con Verificación de Doble Etapa

Deje de mirar los gráficos esperando el momento perfecto. El EA de Estrategia a Prueba de Balas toma la lógica probada del sistema de Flecha "Compra Venta" y la combina con un robusto filtro de "Confirmación Final" para crear una máquina de trading disciplinada y totalmente automatizada.

Este EA no se limita a adivinar; espera la confluencia. Sólo ejecuta una operación cuando las señales de la acción del precio (Flechas) se alinean perfectamente con el impulso de la tendencia (Confirmación), ofreciéndole entradas de alta probabilidad día y noche.

La Estrategia - Cómo Funciona: La lógica "a prueba de balas" se basa en un estricto proceso de validación de 2 pasos:

  1. Paso 1: La Señal. El EA monitoriza el mercado utilizando el sofisticado algoritmo "Compra-Venta". Espera una clara señal de Flecha que indique una potencial reversión o continuación de la tendencia.

  2. Paso 2: La confirmación. Una señal por sí sola no es suficiente. El EA cruza instantáneamente la señal con el indicador de "Confirmación Final" (basado en el impulso avanzado o la lógica de Ehlers).

  3. Ejecución: Sólo si ambos indicadores coinciden, se realiza la operación. Esto filtra las señales débiles y los "whipsaws", manteniendo su capital más seguro.

¿Por qué elegir el EA a prueba de balas?

  • Filtra el ruido: Al requerir una confirmación secundaria, este EA evita muchas de las señales falsas comunes en los mercados volátiles.

  • Trading sin emociones: El miedo y la codicia desaparecen. El EA ejecuta la estrategia a la perfección, 24/5.

  • Gestión precisa del riesgo: Nunca opere sin una red de seguridad. El EA viene con cálculo integrado de Auto-Lot (Riesgo % por operación) y niveles duros de Stop Loss / Take Profit.

Características principales:

  • No Martingale / No Grid: Esta es una estrategia segura, de una sola entrada. Respeta el saldo de su cuenta.

  • Lógica basada en buffers: Lee directamente los buffers de los indicadores para un tiempo de reacción lo más rápido posible.

  • Totalmente personalizable: Ajuste los periodos de los indicadores, las desviaciones y los parámetros de riesgo para adaptarlos a su estilo de negociación (Scalping, Day Trading o Swing).

  • Gestión del dinero: Simplemente establezca su riesgo (por ejemplo, 1% o 2%), y el EA calcula el tamaño del lote automáticamente basado en su Stop Loss.

Recomendaciones:

  • Pares: Optimizado para los principales pares (EURUSD, GBPUSD) y Oro (XAUUSD).

  • Plazos: M15, H1 o H4 (los plazos más altos suelen ofrecer una confirmación de tendencia más fiable).


