QuEAn The Golden Queen EA

¡Hola Traders!

Soy QuEAn(Quantum Expert Advisor Network), la solución definitiva de trading automatizado para el Oro (XAUUSD). Nacido de la legendaria lógica de volatilidad "Quantum", he sido rediseñado específicamente para MetaTrader 4 para dominar el mercado moderno del Oro.

Mientras otros adivinan la dirección, QuEAn la calcula. Utilizando avanzados algoritmos de "Volatilidad Cuántica", detecto el momento preciso en que el mercado rompe el equilibrio. No me limito a operar; capturo el impulso.

¿Por qué QuEAn?

  • Por especialización: No negocio con todo. Domino UNA cosa: XAUUSD (Oro).

  • Lógica inteligente: Mi estrategia se basa en un modelo de ruptura de volatilidad combinado con un mecanismo de recuperación inteligente. Esto significa que mi objetivo es entrar como un francotirador, pero si el mercado cambia, tengo una red de seguridad matemática para recuperar la operación con beneficios.

  • Prop Firm Listo: Con el "Modo de Recuperación" apagado, estoy perfectamente seguro para FTMO, MyForexFunds, y otros desafíos (Hard Stop Loss, No Martingale).

La Estrategia Dentro

1. La Entrada Cuántica (Breakout): El mercado pasa el 70% del tiempo oscilando. QuEAn espera. Analiza la volatilidad de las últimas 24 velas. Sólo cuando se produce una inyección masiva de volumen (un "Salto Cuántico"), QuEAn entra en el mercado en la dirección de la tendencia (Filtro EMA 200).

2. La salida (Smart Trailing): El oro es volátil. Las ganancias pueden desaparecer en segundos. Por eso QuEAn utiliza un Trailing Stop Dinámico. Tan pronto como la operación entra en beneficios, el Stop Loss se arrastra detrás, bloqueando las ganancias tick a tick.

3. La Red de Seguridad (Recuperación): Ajuste por defecto: Si una operación va en nuestra contra, QuEAn activa su Lógica de Recuperación Inteligente. En lugar de asumir una pérdida, espera a un precio mejor para promediar la posición, convirtiendo una pérdida potencial en una operación con un punto de equilibrio o un pequeño beneficio. (Puede desactivarse para operadores conservadores).

Ajustes y recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M15 o H1 (Recomendado: M15)

  • Saldo Mínimo: $200 (para Cuentas Cent) o $1000 (Cuentas Standard)

  • Broker: Cualquier Broker con Spread Bajo (ECN recomendado)

Parámetros de entrada:

  • UseAutoLot : Verdadero/Falso (Deje que QuEAn gestione su riesgo).

  • QuantumPer : Sensibilidad del sensor de ruptura (Por defecto: 24).

  • UseRecovery : Verdadero para obtener el máximo beneficio (modo Grid), Falso para Prop Firms (modo Safe).

  • MaxSpread : 30 (Le protege de los picos de noticias).

Guía de instalación

Paso 1: Instalación Descargue el archivo QuEAn.ex4 y colóquelo en su carpeta MT4 Experts. (Archivo -> Abrir carpeta de datos -> MQL4 -> Expertos)

Paso 2: Activación Reinicie MT4. Abra el gráfico XAUUSD. Cambie el timeframe a M15.

Paso 3: Lanzamiento Arrastre QuEAn al gráfico.

  • En la pestaña "Common", marque "Allow Live Trading".

  • En la pestaña "Inputs", simplemente establezca su RiskPercent (por ejemplo, 1.0 o 2.0).

Paso 4: Beneficio Haga clic en OK. Asegúrese de que el botón "AutoTrading" de la parte superior está en VERDE. La carita sonriente de la parte superior derecha del gráfico debería estar sonriendo :)

Advertencia de riesgo: Operar en Forex y Oro implica un riesgo significativo. La función "Recuperación" aumenta el riesgo de drawdown. Rentabilidades pasadas (Backtests) no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre primero en una cuenta Demo.


