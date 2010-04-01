Libere todo el potencial del mercado del oro. Gold Rain EA es un robot de trading profesional, totalmente automatizado, diseñado específicamente para la alta volatilidad del XAUUSD. Combinando el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con ajustes dinámicos de volatilidad, este EA busca capturar movimientos rentables mientras gestiona estrictamente el riesgo.

¿Por qué Gold Rain? Para sobrevivir en el mercado del oro, es necesario operar con la tendencia, pero entrar en el momento perfecto. El EA Gold Rain hace exactamente eso filtrando el ruido y centrándose en las configuraciones de alta probabilidad.

La Estrategia: Gold Rain utiliza una sofisticada lógica de 3 capas para ejecutar las operaciones:

Filtro de Tendencia H1: El EA identifica la dirección de la tendencia principal utilizando la EMA 50 en el gráfico horario. Nunca opera en contra de la tendencia principal. Precisión Multi-Tiempo: Escanea los marcos temporales M15 y M5 para identificar el momento óptimo de entrada, asegurándose de que entra en el mercado de manera eficiente. Protección contra la volatilidad ATR: El oro es volátil. Los Stop Loss estáticos fallan. Gold Rain utiliza el Average True Range (ATR) para adaptar dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las condiciones actuales del mercado.

Gestión del Riesgo (RRR): La rentabilidad proviene de una sólida Relación Riesgo-Recompensa.

RRR incorporado: El EA está preconfigurado para tener como objetivo una Relación Riesgo-Recompensa de 1:2 o 1:3.

Enfoque de crecimiento: Esto asegura que sus operaciones ganadoras sean significativamente mayores que las perdedoras, permitiendo que la estrategia siga siendo rentable incluso con una tasa de ganancias variada.

Características principales:

100% Lógica Segura: Sin Martingala. Sin cuadrícula. Sin estrategias de promediación peligrosas.

Cumple con FIFO: Abre una operación cada vez (comprobación OrdersTotal=0).

Preparado para Prop Firm: Debido al estricto uso de Stop Loss y gestión de riesgos, este EA es apto para retos de financiación.

Personalizable: Ajuste fácilmente el tamaño del lote, RRR (riesgo-recompensa), y la configuración del indicador para adaptarse a su apetito de riesgo.

Ajustes recomendados: