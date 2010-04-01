Gold Rain EA

Libere todo el potencial del mercado del oro. Gold Rain EA es un robot de trading profesional, totalmente automatizado, diseñado específicamente para la alta volatilidad del XAUUSD. Combinando el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con ajustes dinámicos de volatilidad, este EA busca capturar movimientos rentables mientras gestiona estrictamente el riesgo.

¿Por qué Gold Rain? Para sobrevivir en el mercado del oro, es necesario operar con la tendencia, pero entrar en el momento perfecto. El EA Gold Rain hace exactamente eso filtrando el ruido y centrándose en las configuraciones de alta probabilidad.

La Estrategia: Gold Rain utiliza una sofisticada lógica de 3 capas para ejecutar las operaciones:

  1. Filtro de Tendencia H1: El EA identifica la dirección de la tendencia principal utilizando la EMA 50 en el gráfico horario. Nunca opera en contra de la tendencia principal.

  2. Precisión Multi-Tiempo: Escanea los marcos temporales M15 y M5 para identificar el momento óptimo de entrada, asegurándose de que entra en el mercado de manera eficiente.

  3. Protección contra la volatilidad ATR: El oro es volátil. Los Stop Loss estáticos fallan. Gold Rain utiliza el Average True Range (ATR) para adaptar dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las condiciones actuales del mercado.

Gestión del Riesgo (RRR): La rentabilidad proviene de una sólida Relación Riesgo-Recompensa.

  • RRRincorporado: El EA está preconfigurado para tener como objetivo una Relación Riesgo-Recompensa de 1:2 o 1:3.

  • Enfoque de crecimiento: Esto asegura que sus operaciones ganadoras sean significativamente mayores que las perdedoras, permitiendo que la estrategia siga siendo rentable incluso con una tasa de ganancias variada.

Características principales:

  • 100% Lógica Segura: Sin Martingala. Sin cuadrícula. Sin estrategias de promediación peligrosas.

  • Cumple con FIFO: Abre una operación cada vez (comprobación OrdersTotal=0).

  • Preparado para Prop Firm: Debido al estricto uso de Stop Loss y gestión de riesgos, este EA es apto para retos de financiación.

  • Personalizable: Ajuste fácilmente el tamaño del lote, RRR (riesgo-recompensa), y la configuración del indicador para adaptarse a su apetito de riesgo.

Ajustes recomendados:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: Adjuntar a gráfico M15 o H1 (EA escanea múltiples TFs internamente).

  • Entrada RRR: 2.0 (Equilibrado) o 3.0 (Crecimiento Agresivo).


Productos recomendados
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica> EA entrará cuando el precio rompa el precio medio de la vela stick. EA hará Grid orden con la lógica de cobertura. Cuando se coloca la orden de cuadrícula, EA comprueba la tendencia y si la tendencia es de COMPRA, entonces coloca la orden de compra. Si la tendencia es de venta, entonces coloca una orden de venta. Esto es para reducir una gran caída. <Parámetro de entrada> Deslizamiento(pips) Posición máxima Tamaño del lote base Toma de beneficios stoploss Riesgo (MM) Configuración de l
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Asesores Expertos
El Grid EA (con modo inteligente) se basa en una estrategia con un canal de rejilla dinámica que puede soportar una larga ausencia de retroceso. El robot puede ser utilizado para el comercio de cualquier instrumento después de una optimización adecuada. Con los parámetros por defecto, se recomienda para: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitorización del EA: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Características principales Operaciones totalmente automatizadas Protección de depósitos pe
Dream Chaser
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Dream Chaser: Asesor Experto para MetaTrader 4 Dream Chaser   es un Asesor Experto potente y multifuncional que combina el análisis de la volatilidad del mercado con una estrategia de trading de grid. Está diseñado para la búsqueda automática de puntos de entrada y la gestión de posiciones, equipado con una interfaz visual conveniente para el control manual. Características Principales Estrategia Híbrida:   Utiliza el análisis de tamaños de velas para la entrada inicial y el método de grid
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. EA de Rebote de Bandas ATR - Una Estrategia Personalizable para sus Necesidades de Trading Este Asesor Experto (EA) está diseñado para implementar una estrat
EA Secret Average Trade MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Secret Average Trade : este es un sistema revolucionario diferente a cualquier otro, la estrategia utiliza algoritmos como rejillas, promediado, cobertura y parcialmente utiliza algoritmos de martingala. El comercio se lleva a cabo en 17 pares de divisas simultáneamente y utiliza marcos de tiempo: 9. Trading totalmente automático con el cálculo de entradas basado en un sistema de varias Tendencias y también soporta el trading inverso. Ventajas Cierre parcial para reducir la carga del depósito.
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
DoubleEverest
Eduard Khisamov
Asesores Expertos
El Asesor Experto DoubleEverest es una idea pura y destilada. Este EA automatizado sigue su propio algoritmo matemático único. DoubleEverest : sin indicadores sin martingala, bloqueo, promediación u otras técnicas arriesgadas de gestión del dinero opera todos los días DoubleEverest capta el precio en las sesiones europea y americana. Tiene en cuenta la volatilidad y la dinámica del mercado. DoubleEverest coloca órdenes pendientes en los extremos del precio: del día pasado y actual, fractales, ni
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto multidivisa basado en la estrategia de romper niveles y operar siguiendo la tendencia. Usted puede que para el cuero cabelludo con poca toma de beneficios. ¡ Martingala y promediando NO se utilizan! ¡Utilice una cuenta demo para comprobar el rendimiento del experto! ¡Es necesario realizar pruebas de cada par antes de tomar la decisión de utilizarlo en el experto! ¡No funciona correctamente en el probador! Use una cuenta demo para probarlo. Configuración de la estrategia prin
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El Boster es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con beneficios. Así que el riesgo asociado con la estrategia de cuadr
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Asesores Expertos
¡ Obtenga la versión MT5 aquí ! ¡Automatice su estrategia MACD! Este EA alerta y/o coloca órdenes según estrategias MACD con filtros adicionales. Esto significa que puede utilizarlo de 2 maneras diferentes: Reciba alertas basadas en su estrategia MACD con filtros en múltiples símbolos simultáneamente en una sola ventana del gráfico; Elegir el modo totalmente automatizado y dejar que el EA coloque órdenes basadas en su estrategia MACD, elección de filtros y administración del dinero. Este EA fun
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
Alexandrit
Florian Riedrich
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: $50 Esto es sólo el comienzo. Así que el precio es bajo. Tan pronto como tenga tiempo para mejorar el EA, el precio subirá. Este es mi propio EA desarrollado "Alexandrit". La idea básica detrás de él es el comercio de la tendencia. Sólo opera con pares de divisas (ni metales ni índices). Mi objetivo personal de ganancias: 8% por mes. Más es posible, pero viene con riesgos, por supuesto. Max DD no debe superar el 50%. Usted puede elegir para cortar todas las posicione
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para DAX (GER30) M15 timeframe. También funciona muy bien en el mismo mercado y TF M30 y M5 . Así que usted recibirá 3 estrategias para el precio más bajo, lo que significa una mejor curva de equidad, mayores ganancias y menores detracciones. Todo está probado para M15 timeframe, las pruebas se hacen también para M30 y M5 TF . La estrategia se basa en la continuación de la TENDENCIA por el canal MÁS ALTO después de un período de consolidación. Utiliza órdenes pendie
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera utilizando el indicador Estocástico con los parámetros especificados. Una operación se abre en el cruce de los niveles especificados. Los niveles por defecto son K = 11, D = 3, Sl = 3. El EA abre una operación cuando se cruzan los niveles de sobrecompra y sobreventa especificados por el operador. Las operaciones se cierran con los niveles de Take Profit, que están ocultos para el broker. Si se elige una dirección errónea, el EA abre una parrilla de órdenes. Si no hay seña
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 timeframe, todo esta probado y listo para su uso inmediato en cuenta real. Este Asesor Experto se basa en el BREAKOUT del NIVEL MÁS ALTO después de algún tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con STOP LOSS FIJO . Para obtener más beneficios también hay una función de TRAILING PROFIT . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estas horas a la hora de su broker. L
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al EURUSD en un gráfico de 1 hora. Este asesor experto utiliza indicadores y realiza operaciones de seguimiento de tendencias. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carteras, lo que lo convierte en un excelente complemento de otros EAs para conseguir un rendimiento e
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
Black Arbitrage MT4
Ruslan Pishun
2.1 (10)
Asesores Expertos
¡¡¡Atención!!! No intente probar el EA en el Probador - es simplemente imposible, porque el EA abre posiciones en diferentes 26 instrumentos. El probador es capaz de probar sólo un par. El EA utiliza 6 estrategias. El comercio se lleva a cabo en un par de varias monedas al mismo tiempo, por ejemplo, el EA abre órdenes simultáneamente para dos o más pares y se cierra cuando se alcanza un cierto beneficio. El EA opera con muchos de los principales pares de divisas. Monitorización: https: //www.m
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
The Destroyer EA MT5
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el desafío. LA MISIÓN El mercado es un campo de batalla. El EA Destructor no fue creado para "participar" en el mercado, sino para dominarlo . Diseñado específicamente para las extenuantes condiciones de los Retos de Prop Firm (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , este algoritmo combina la precisión letal de la "Estrategia D" ( EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza
The Destroyer EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el Desafío. (Lógica probada en batalla) LA MISIÓN El mercado es un campo de batalla. Sólo los disciplinados sobreviven. El EA Destroyer no fue construido para "participar" en el mercado, sino para dominarlo . Diseñado específicamente para las duras condiciones de los Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , este algoritmo combina la precisión letal de la "D-Strategy " (EMA 21/55 Cros
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
Tibors Timer - indicador de visión general y claridad en el gráfico Escribí este indicador porque a menudo tenía que buscar la información más importante durante una operación o en el gráfico. Por favor, arrástrelo al gráfico todos los días. Muestra lo siguiente: - Precio actual - El par de operaciones actual - La unidad de tiempo - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible - Margen de 1 lote - El apala
FREE
Tibors Timer Mt5
Tibor Hartmut Sturm
Utilidades
Indicador con los indicadores necesarios en el gráfico - ¡Instalar como Experto ! Este indicador ha sido desarrollado por mí para que la visualización de los parámetros relevantes sea clara y nítida en el gráfico. Es sólo para fines informativos y sin garantía. Se muestran los siguientes parámetros: - Precio actual - El par actual - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela / Para cerrar la vela actual - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible -
FREE
Goldmarie EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Goldmarie EA es un Asesor Experto de scalping automatizado diseñado para operar con XAU/USD (Oro) en el marco temporal M15. Utiliza una combinación de RSI, bandas de Bollinger, y el tamaño de lote dinámico para identificar configuraciones de comercio de alta probabilidad. El EA también cuenta con un sistema avanzado de gestión de riesgos, la prevención de sobre-negociación y los problemas de margen. El precio de Goldmarie EA se incrementará cada 10 ventas. Precio final U$D 999 Esta guía explica
Prop Master EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
49.98 USD para los próximos 5 compradores, luego subirá de nuevo a 999 $. Prop Master EA - ¡La Solución Definitiva para Operar con Prop Firm! ¡Pase FTMO, The Funded Trader, FXIFY y todos los otros desafíos con confianza! ¿Está luchando para pasar los desafíos de la empresa de comercio por cuenta propia? Prop Master EA es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para ayudar a los traders a cumplir las estrictas reglas de FTMO, The Funded Trader, FXIFY, y otras empresas de prop. ¡C
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
TreeBert EA H4 - Inteligente Swing Trading Automatizado para EURUSD y Más Desbloquee el poder del trading multi-marco de tiempo con lógica institucional - totalmente automatizado. El MTF Momentum EA H4 es un robot de trading de alta precisión y baja frecuencia diseñado para swing traders inteligentes que quieren combinar los principios de seguimiento de tendencia con la confirmación de momentum - utilizando análisis profesional multi-timeframe. Cómo funciona Este Asesor Experto opera en el marc
H1Bert Expert Adviro
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Estrategia de Venta Corta Automatizada basada en Medias Móviles Multi-Tiempo y RSI. Descripción: El EA de Forex H1Bert es un algoritmo de trading basado en reglas desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para ejecutar posiciones cortas mediante el análisis de las condiciones del mercado a través de dos marcos de tiempo diferentes (diario y horario) combinado con un filtro de impulso. Lógica y estrategia de negociación: El EA opera con una metodología "Trend-Pullback". Identifi
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Operaciones de Confluencia Automatizadas con Verificación de Doble Etapa Deje de mirar los gráficos esperando el momento perfecto. El EA de Estrategia a Prueba de Balas toma la lógica probada del sistema de Flecha "Compra Venta" y la combina con un robusto filtro de "Confirmación Final" para crear una máquina de trading disciplinada y totalmente automatizada. Este EA no se limita a adivinar; espera la confluencia . Sólo ejecuta una operación cuando las señales de la acción del precio (Flechas) s
QuEAn The Golden Queen EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
¡Hola Traders! Soy QuEAn (Quantum Expert Advisor Network ), la solución definitiva de trading automatizado para el Oro (XAUUSD). Nacido de la legendaria lógica de volatilidad "Quantum", he sido rediseñado específicamente para MetaTrader 4 para dominar el mercado moderno del Oro. Mientras otros adivinan la dirección, QuEAn la calcula. Utilizando avanzados algoritmos de "Volatilidad Cuántica", detecto el momento preciso en que el mercado rompe el equilibrio. No me limito a operar; capturo el impul
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
ForExMachina 2 - El motor cuantitativo de la volatilidad Trading Automatizado de Acción de Precios | Seguimiento de Tendencias | Recuperación Inteligente (Diseñado con precisión para XAUUSD y pares de divisas volátiles) Operar con precisión de máquina Deje de confiar en indicadores rezagados. ForExMachina 2 es un robot de trading de última generación diseñado para explotar la única constante en los mercados financieros: La volatilidad . Construido específicamente para la plataforma MetaTrader 4
TrendFriendIndi
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
TrendFriendIndi Características y ventajas: Plazos: Todos - ¡Cuanto más alto más preciso! Señales claras de compra y venta → Flechas verdes para COMPRA, flechas rojas para VENTA Vela de confirmación para reducir las señales falsas → Las señales sólo aparecen después de una confirmación fuerte Filtro de noticias incorporado → Bloquea las señales durante eventos de alta volatilidad para minimizar los riesgos Niveles de Stop-Loss & Niveles de Take-Profit mostrados en el gráfico → Le ayuda a plan
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario