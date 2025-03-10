BTC Stable
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 2.8
- Actualizado: 6 enero 2026
- Activaciones: 20
BTC Stable es un Asesor Experto para BTCUSD en M30, diseñado para buscar una operativa estable y consistente en Bitcoin, adaptándose a distintas condiciones de mercado. Su enfoque prioriza la gestión del riesgo y la estabilidad de la curva, utilizando objetivos y protección dinámicos según la volatilidad: el Take Profit y el Stop Loss se calculan con ATR, y el tamaño de la posición se distribuye de forma equilibrada para mantener un perfil de exposición controlado.
En la gestión de operaciones, el EA puede trabajar en largo y en corto, procurando aprovechar movimientos direccionales y correcciones del precio sin sobrecargar la cuenta. Está pensado para ejecutarse 24/7 en cripto, y se beneficia de una ejecución eficiente (spread, comisión y velocidad de llenado) para mantener la lógica de entradas y salidas lo más fiel posible.
Estadísticas del informe de prueba proporcionado (BTCUSD M30):
Calidad de historial: 100% (14,928 barras)
Depósito inicial: 200.00
Beneficio neto: 2,568.38
Profit Factor: 2.63
Recovery Factor: 15.17
Sharpe Ratio: 7.05
Total de trades: 167
Trades ganadores: 144 (86.23%)
Largos ganadores: 87 (89.66%) | Cortos ganadores: 80 (82.50%)
Máx. drawdown de equity: 169.32 (9.66%)
Expected Payoff: 15.38
Para lograr el mejor rendimiento, es clave la retroalimentación del usuario: compartir el broker y sus condiciones reales (símbolo exacto, tipo de cuenta, spread promedio, comisión, apalancamiento, ejecución y reglas de stop level/freeze level). Estos factores son vitales para el funcionamiento del bot y permiten optimizar parámetros y ajustes finos para que BTC Stable opere de forma más precisa bajo las condiciones específicas de tu entorno de trading.
Confío plenamente en que este algoritmo será mucho mejor que la mayoría de los eas que hay por MQL5