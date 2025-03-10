BTC Stable es un Asesor Experto para BTCUSD en M30, diseñado para buscar una operativa estable y consistente en Bitcoin, adaptándose a distintas condiciones de mercado. Su enfoque prioriza la gestión del riesgo y la estabilidad de la curva, utilizando objetivos y protección dinámicos según la volatilidad: el Take Profit y el Stop Loss se calculan con ATR, y el tamaño de la posición se distribuye de forma equilibrada para mantener un perfil de exposición controlado.

En la gestión de operaciones, el EA puede trabajar en largo y en corto, procurando aprovechar movimientos direccionales y correcciones del precio sin sobrecargar la cuenta. Está pensado para ejecutarse 24/7 en cripto, y se beneficia de una ejecución eficiente (spread, comisión y velocidad de llenado) para mantener la lógica de entradas y salidas lo más fiel posible.

Estadísticas del informe de prueba proporcionado (BTCUSD M30):

Calidad de historial: 100% (14,928 barras)

Depósito inicial: 200.00

Beneficio neto: 2,568.38

Profit Factor: 2.63

Recovery Factor: 15.17

Sharpe Ratio: 7.05

Total de trades: 167

Trades ganadores: 144 (86.23%)

Largos ganadores: 87 (89.66%) | Cortos ganadores: 80 (82.50%)

Máx. drawdown de equity: 169.32 (9.66%)

Expected Payoff: 15.38

Para lograr el mejor rendimiento, es clave la retroalimentación del usuario: compartir el broker y sus condiciones reales (símbolo exacto, tipo de cuenta, spread promedio, comisión, apalancamiento, ejecución y reglas de stop level/freeze level). Estos factores son vitales para el funcionamiento del bot y permiten optimizar parámetros y ajustes finos para que BTC Stable opere de forma más precisa bajo las condiciones específicas de tu entorno de trading.