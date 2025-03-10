BTC Stable

5

BTC Stable es un Asesor Experto para BTCUSD en M30, diseñado para buscar una operativa estable y consistente en Bitcoin, adaptándose a distintas condiciones de mercado. Su enfoque prioriza la gestión del riesgo y la estabilidad de la curva, utilizando objetivos y protección dinámicos según la volatilidad: el Take Profit y el Stop Loss se calculan con ATR, y el tamaño de la posición se distribuye de forma equilibrada para mantener un perfil de exposición controlado.

En la gestión de operaciones, el EA puede trabajar en largo y en corto, procurando aprovechar movimientos direccionales y correcciones del precio sin sobrecargar la cuenta. Está pensado para ejecutarse 24/7 en cripto, y se beneficia de una ejecución eficiente (spread, comisión y velocidad de llenado) para mantener la lógica de entradas y salidas lo más fiel posible.

Estadísticas del informe de prueba proporcionado (BTCUSD M30):
Calidad de historial: 100% (14,928 barras)
Depósito inicial: 200.00
Beneficio neto: 2,568.38
Profit Factor: 2.63
Recovery Factor: 15.17
Sharpe Ratio: 7.05
Total de trades: 167
Trades ganadores: 144 (86.23%)
Largos ganadores: 87 (89.66%) | Cortos ganadores: 80 (82.50%)
Máx. drawdown de equity: 169.32 (9.66%)
Expected Payoff: 15.38

Para lograr el mejor rendimiento, es clave la retroalimentación del usuario: compartir el broker y sus condiciones reales (símbolo exacto, tipo de cuenta, spread promedio, comisión, apalancamiento, ejecución y reglas de stop level/freeze level). Estos factores son vitales para el funcionamiento del bot y permiten optimizar parámetros y ajustes finos para que BTC Stable opere de forma más precisa bajo las condiciones específicas de tu entorno de trading.

vijay franco
119
vijay franco 2026.01.05 19:40 
 

Confío plenamente en que este algoritmo será mucho mejor que la mayoría de los eas que hay por MQL5

amd1321
29
amd1321 2025.08.06 16:07 
 

目前还在测试中，回测来看还不错，用完了再评，就是每次持单时间太长了，忍不住想看，怕手工操作

Manuel Ricardo Davila Dena
209
Manuel Ricardo Davila Dena 2025.05.14 17:08 
 

buen robot, haya que seguirlo puliendo con actualizaciones ya que el mercado es muy cambiante, recibes mucho apoyo del vendedor por Telegram

