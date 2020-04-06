Index FlipX 1

FlipX 1 – Versión inicial

Activo: FlipX 1 – H1

Broker exclusivo: WelTrade

Estrategia optimizada con enfoque en interés compuesto

Resultados destacables de FlipX 1:

Ganancia neta total: 253,887.34 USD

Depósito inicial: 20 USD

Factor de beneficio: 2.93

Recovery Factor: 15.31

Payoff esperado: 1,410.49 USD

Ganancia bruta: 385,122.87 USD

Pérdida bruta: -131,235.53 USD

Máximo drawdown absoluto: 11,740.00 USD (9.22%)

Total de operaciones: 180

Porcentaje de operaciones ganadoras: 48.89%

Ratio Sharpe: 5.42

Z-Score: -0.07 (sin dependencia estadística)

Interés compuesto:

Aunque el EA opera con lotajes fijos, su verdadero potencial se activa al usar el interés compuesto. Gracias a su alto payoff y drawdown controlado, los beneficios pueden escalar rápidamente mediante la reinversión. Una cuenta pequeña puede multiplicarse en poco tiempo si se gestiona correctamente.

Mejores horas de entrada:

De 8:00 a 11:00 (Europa) y de 17:00 a 23:00 (USA)

Mejores días: martes, miércoles y viernes

Mes más rentable: julio, seguido de mayo y abril

Recomendado para:

Traders que buscan crecimiento agresivo pero controlado

Cuentas pequeñas que deseen escalar mediante reinversión

Inversionistas que priorizan estrategias con respaldo estadístico

Disponibilidad de sets:

El EA solo funciona en el broker WelTrade.

El set de configuración optimizado exclusivamente para WelTrade estará disponible en el área de Discusión. No se adapta a otros brokers.

Importante:

La rentabilidad depende de la correcta instalación del EA y de la activación del interés compuesto si se desea una mayor escalabilidad. Es obligatorio instalar el archivo de configuración (set) que se encuentra en el área de Discusión, ya que contiene parámetros ajustados como el Stop Loss y la gestión de riesgo. Sin este set, los resultados pueden variar considerablemente.

Soporte técnico activo y optimización garantizada.

Disponible ya en MQL5

Para más información o soporte, contáctame directamente.



