Fintech Grid
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.62
- Activaciones: 20
Fintech Grid v1.60 es un Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina una rejilla de cobertura con cierre de cesta basado en el precio medio ponderado, mejorado con un sistema de protección de la equidad diseñado para la sostenibilidad a largo plazo.
El EA gestiona los ciclos de COMPRA y VENTA de forma independiente. Cada lado puede construir su propia cesta de posiciones y cerrar todas las operaciones de ese lado cuando el precio alcanza un objetivo definido calculado a partir del precio de entrada medio ponderado de la cesta. Esta versión también incluye un módulo Equity Guard que puede cerrar todas las posiciones del EA y detener nuevas entradas si se alcanzan los límites de pérdida de capital diarios o globales.
Aviso de riesgo: este EA utiliza una rejilla y un escalado de estilo martingala. La exposición puede aumentar en condiciones de mercado adversas. Se requiere una configuración y pruebas adecuadas. Equity Guard mejora la disciplina, pero no elimina el riesgo.
Cómo funciona
-
Si un lado no tiene posiciones abiertas, el EA comienza un nuevo ciclo con el lote inicial.
-
Si el precio se mueve en contra de ese lado, el EA añade posiciones utilizando las reglas de distancia de la parrilla.
-
La cesta se cierra cuando el precio alcanza el objetivo medio ponderado:
-
Cesta de COMPRA: se cierra cuando la Oferta está en o por encima del Precio Medio más los puntos TP, o en o por debajo del Precio Medio menos los puntos SL (si SL está activado).
-
Cesta de VENTA: se cierra cuando el Precio de Venta está en o por debajo del Precio Medio menos los puntos TP, o en o por encima del Precio Medio más los puntos SL (si SL está activado).
-
-
Equity Guard controla la renta variable en tiempo real:
-
Parada diaria de la renta variable: si la renta variable cae en el porcentaje configurado desde el inicio del día, el EA cierra todas sus posiciones y bloquea la negociación hasta el día siguiente.
-
Parada global de la renta variable: si la renta variable cae en el porcentaje configurado desde el pico de la renta variable (marca de agua alta), el EA cierra todas sus posiciones y bloquea la negociación. Para mayor seguridad, puede permanecer bloqueada hasta que se reinicie el EA.
-
Principales características
Ciclos de COMPRA y VENTA independientes sin interferencias cruzadas.
Cierre de cesta por precio medio ponderado TP/SL.
Escalado por etapas con multiplicador de lote y multiplicador de distancia.
Filtro de spread y control de deslizamiento.
Modo de ejecución NewBar para una ejecución más suave y pruebas retrospectivas más rápidas.
Comentarios de órdenes profesionales para seguimiento y auditoría, por ejemplo: Fintech Grid | BUY S2 | BTCUSD | NB:M1 | AvgTP
Panel de control en el gráfico con métricas en tiempo real: balance, equidad, P/L flotante, porcentaje de pérdida diaria, reducción global desde el pico, estado de la guardia, posiciones por lado, niveles de la cesta, próximo lote, próxima distancia, barras de progreso y estado de los lados (EN ESPERA, EN FUNCIONAMIENTO, AÑADIENDO, CERRANDO).
Entradas explicadas
General
Magic Number: identificador único utilizado para separar las operaciones de este EA de otras estrategias.
Habilitar COMPRA / Habilitar VENTA: habilita o deshabilita cada lado independientemente.
Money Management
Lote Inicial: tamaño del lote para la primera operación de cada nuevo ciclo.
Multiplicador de Lote: aumenta el tamaño del lote por etapa (S1, S2, S3...).
Órdenes máximas por lado: número máximo de posiciones permitidas por lado en un ciclo (control de riesgo básico).
Rejilla / Distancia
Distancia Base (puntos): movimiento mínimo del precio requerido antes de añadir la siguiente posición.
Multiplicador de Distancia: amplía la distancia de la parrilla por etapa para reducir las parrillas demasiado densas.
Cierre de Cesta (Precio Medio)
Cerrar Cesta por Avg TP/SL: activa la lógica de cierre de cesta.
TP Cesta (puntos): objetivo de beneficio a partir del precio medio ponderado de la cesta.
SL Cesta (puntos): stop de emergencia opcional a partir del precio medio ponderado de la cesta (recomendado para reglas tipo fondo).
Ejecución / Filtros
Diferencial máximo (puntos): bloquea las entradas cuando el diferencial supera el límite.
Deslizamiento (puntos): tolerancia de ejecución en puntos.
Modo de Ejecución
Run On New Bar: ejecuta la lógica de la estrategia sólo en una vela nueva, mejorando la velocidad del backtest y reduciendo el ruido.
Logic Timeframe: marco de tiempo utilizado para detectar la nueva vela.
Equity Guard (Fund Rules)
Enable Equity Guard: activa las reglas de protección de la equidad.
Tope diario de renta variable %: cierra todas las posiciones del EA si la renta variable cae en este porcentaje desde el inicio del día, y bloquea la negociación hasta el día siguiente.
Global Equity Stop %: cierra todas las posiciones del EA si la equidad cae en este porcentaje desde el pico de equidad (high-watermark), luego bloquea la negociación por seguridad.
Bloqueo global hasta reinicio: si está activado, la negociación permanece bloqueada después de una parada global hasta que se reinicia el EA.
Branding / Trade Comments
Opciones de nombre de marca y comentarios: controla el formato de los comentarios de la orden para incluir el lado, la etapa, el símbolo, el modo de ejecución y la etiqueta de la cesta, lo que facilita la supervisión y la auditoría.
Panel del cuadro de mandos
Opciones del panel: controla la visibilidad, posición, tamaño, intervalo de actualización y estilo de la barra de progreso del panel del cuadro de mandos.
Archivos de configuración (.set) y soporte de broker
Fintech Grid está diseñado para funcionar con archivos .set optimizados en función del símbolo y las condiciones del broker (comportamiento del spread, calidad de ejecución, especificaciones del contrato, volatilidad y paso de volumen).
Los archivos .set predefinidos para los activos y brokers soportados estarán disponibles en el área de Discusión o Comentarios. Después de comprar el EA, póngase en contacto conmigo a través de mensajes/comentarios MQL5 y le proporcionaré múltiples configuraciones .set optimizadas para su(s) broker(es) y perfil de riesgo preferido (conservador, equilibrado, agresivo).
Visión Fintech: enfoque de fondo de inversión basado en reglas
Fintech Grid v1.60 está construido con una mentalidad de estilo de fondo: límites de riesgo definidos, preservación del capital, transparencia y gobernanza a través de parámetros estrictos. El EA es el motor de ejecución, pero las reglas y la disciplina son las que hacen que un proyecto sea sostenible durante años. Con una configuración adecuada, informes y cambios controlados de los parámetros, la estrategia puede integrarse en un modelo estructurado de gestión del capital.