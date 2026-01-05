Fintech Grid v1.60 es un Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina una rejilla de cobertura con cierre de cesta basado en el precio medio ponderado, mejorado con un sistema de protección de la equidad diseñado para la sostenibilidad a largo plazo.

El EA gestiona los ciclos de COMPRA y VENTA de forma independiente. Cada lado puede construir su propia cesta de posiciones y cerrar todas las operaciones de ese lado cuando el precio alcanza un objetivo definido calculado a partir del precio de entrada medio ponderado de la cesta. Esta versión también incluye un módulo Equity Guard que puede cerrar todas las posiciones del EA y detener nuevas entradas si se alcanzan los límites de pérdida de capital diarios o globales.

Aviso de riesgo: este EA utiliza una rejilla y un escalado de estilo martingala. La exposición puede aumentar en condiciones de mercado adversas. Se requiere una configuración y pruebas adecuadas. Equity Guard mejora la disciplina, pero no elimina el riesgo.

Cómo funciona

Si un lado no tiene posiciones abiertas, el EA comienza un nuevo ciclo con el lote inicial. Si el precio se mueve en contra de ese lado, el EA añade posiciones utilizando las reglas de distancia de la parrilla. La cesta se cierra cuando el precio alcanza el objetivo medio ponderado: Cesta de COMPRA: se cierra cuando la Oferta está en o por encima del Precio Medio más los puntos TP, o en o por debajo del Precio Medio menos los puntos SL (si SL está activado).

Cesta de VENTA: se cierra cuando el Precio de Venta está en o por debajo del Precio Medio menos los puntos TP, o en o por encima del Precio Medio más los puntos SL (si SL está activado). Equity Guard controla la renta variable en tiempo real: Parada diaria de la renta variable: si la renta variable cae en el porcentaje configurado desde el inicio del día, el EA cierra todas sus posiciones y bloquea la negociación hasta el día siguiente.

Parada global de la renta variable: si la renta variable cae en el porcentaje configurado desde el pico de la renta variable (marca de agua alta), el EA cierra todas sus posiciones y bloquea la negociación. Para mayor seguridad, puede permanecer bloqueada hasta que se reinicie el EA.

Principales características

Ciclos de COMPRA y VENTA independientes sin interferencias cruzadas.

Cierre de cesta por precio medio ponderado TP/SL.

Escalado por etapas con multiplicador de lote y multiplicador de distancia.

Filtro de spread y control de deslizamiento.

Modo de ejecución NewBar para una ejecución más suave y pruebas retrospectivas más rápidas.

Comentarios de órdenes profesionales para seguimiento y auditoría, por ejemplo: Fintech Grid | BUY S2 | BTCUSD | NB:M1 | AvgTP

Panel de control en el gráfico con métricas en tiempo real: balance, equidad, P/L flotante, porcentaje de pérdida diaria, reducción global desde el pico, estado de la guardia, posiciones por lado, niveles de la cesta, próximo lote, próxima distancia, barras de progreso y estado de los lados (EN ESPERA, EN FUNCIONAMIENTO, AÑADIENDO, CERRANDO).

Entradas explicadas

General

Magic Number: identificador único utilizado para separar las operaciones de este EA de otras estrategias.

Habilitar COMPRA / Habilitar VENTA: habilita o deshabilita cada lado independientemente.

Money Management

Lote Inicial: tamaño del lote para la primera operación de cada nuevo ciclo.

Multiplicador de Lote: aumenta el tamaño del lote por etapa (S1, S2, S3...).

Órdenes máximas por lado: número máximo de posiciones permitidas por lado en un ciclo (control de riesgo básico).

Rejilla / Distancia

Distancia Base (puntos): movimiento mínimo del precio requerido antes de añadir la siguiente posición.

Multiplicador de Distancia: amplía la distancia de la parrilla por etapa para reducir las parrillas demasiado densas.

Cierre de Cesta (Precio Medio)

Cerrar Cesta por Avg TP/SL: activa la lógica de cierre de cesta.

TP Cesta (puntos): objetivo de beneficio a partir del precio medio ponderado de la cesta.

SL Cesta (puntos): stop de emergencia opcional a partir del precio medio ponderado de la cesta (recomendado para reglas tipo fondo).

Ejecución / Filtros

Diferencial máximo (puntos): bloquea las entradas cuando el diferencial supera el límite.

Deslizamiento (puntos): tolerancia de ejecución en puntos.

Modo de Ejecución

Run On New Bar: ejecuta la lógica de la estrategia sólo en una vela nueva, mejorando la velocidad del backtest y reduciendo el ruido.

Logic Timeframe: marco de tiempo utilizado para detectar la nueva vela.

Equity Guard (Fund Rules)

Enable Equity Guard: activa las reglas de protección de la equidad.

Tope diario de renta variable %: cierra todas las posiciones del EA si la renta variable cae en este porcentaje desde el inicio del día, y bloquea la negociación hasta el día siguiente.

Global Equity Stop %: cierra todas las posiciones del EA si la equidad cae en este porcentaje desde el pico de equidad (high-watermark), luego bloquea la negociación por seguridad.

Bloqueo global hasta reinicio: si está activado, la negociación permanece bloqueada después de una parada global hasta que se reinicia el EA.

Branding / Trade Comments

Opciones de nombre de marca y comentarios: controla el formato de los comentarios de la orden para incluir el lado, la etapa, el símbolo, el modo de ejecución y la etiqueta de la cesta, lo que facilita la supervisión y la auditoría.

Panel del cuadro de mandos

Opciones del panel: controla la visibilidad, posición, tamaño, intervalo de actualización y estilo de la barra de progreso del panel del cuadro de mandos.

Archivos de configuración (.set) y soporte de broker

Fintech Grid está diseñado para funcionar con archivos .set optimizados en función del símbolo y las condiciones del broker (comportamiento del spread, calidad de ejecución, especificaciones del contrato, volatilidad y paso de volumen).

Los archivos .set predefinidos para los activos y brokers soportados estarán disponibles en el área de Discusión o Comentarios. Después de comprar el EA, póngase en contacto conmigo a través de mensajes/comentarios MQL5 y le proporcionaré múltiples configuraciones .set optimizadas para su(s) broker(es) y perfil de riesgo preferido (conservador, equilibrado, agresivo).

Visión Fintech: enfoque de fondo de inversión basado en reglas

Fintech Grid v1.60 está construido con una mentalidad de estilo de fondo: límites de riesgo definidos, preservación del capital, transparencia y gobernanza a través de parámetros estrictos. El EA es el motor de ejecución, pero las reglas y la disciplina son las que hacen que un proyecto sea sostenible durante años. Con una configuración adecuada, informes y cambios controlados de los parámetros, la estrategia puede integrarse en un modelo estructurado de gestión del capital.