GainX 400 Weltrade

EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15)

Depósito mínimo recomendado: 50 USD

El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos.
Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente las rachas negativas.

Rendimiento y Estadísticas Clave (Backtest Certificado)

Métrica Resultado
Depósito inicial 200 USD
Beneficio total obtenido 5 958.41 USD
Factor de beneficio 2.97
Recovery Factor 6.61
Total de operaciones 135 trades
% de operaciones ganadoras 17.04% (normal en Alto Ratio)
Consecutividad máxima de pérdidas 12 operaciones (-631 USD)
Racha ganadora máxima +3 300 USD en una sola secuencia
Drawdown Máximo (Equity) 27.34%
Expectativa promedio por operación +44.14 USD
Sharpe Ratio 12.21 (alta consistencia)

Características Operativas

  • Exclusivo para Weltrade.

  • Opera únicamente Índices Sintéticos (GainX 400).

  • Temporalidad base M15.

  • Frecuencia operativa moderada (no scalping).

  • No utiliza martingala agresiva ni grid sin control.

  • Gestión del lote y riesgo completamente automatizada.

  • Diseñado para entornos de volatilidad fuerte y direccional.

Perfil de Inversor Recomendado

Este EA es ideal para:

  • Usuarios que entienden la lógica de perder poco y ganar mucho.

  • Inversionistas que buscan crecimiento en ciclos, no resultados instantáneos.

  • Copytrading y cuentas gestionadas con interés compuesto manual.

Capital Recomendado

Gestión Capital Comentario
Mínimo para comenzar 50 USD Curva más agresiva
Estable y controlado 100–200 USD Mejor equilibrio riesgo/retorno
Óptimo para crecimiento 300+ USD Permite escalar por etapas

Conclusión

GainX 400 – Weltrade para Índices Sintéticos en M15 es un sistema de alto rendimiento estructurado, diseñado para capturar grandes movimientos y obtener beneficios sostenidos en el tiempo, manteniendo un riesgo controlado y medido.

Un EA para quienes buscan crecimiento real, disciplina y proyección a largo plazo.

