GainX 400 Weltrade
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.1
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 5
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15)
Depósito mínimo recomendado: 50 USD
El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos.
Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente las rachas negativas.
Rendimiento y Estadísticas Clave (Backtest Certificado)
|Métrica
|Resultado
|Depósito inicial
|200 USD
|Beneficio total obtenido
|5 958.41 USD
|Factor de beneficio
|2.97
|Recovery Factor
|6.61
|Total de operaciones
|135 trades
|% de operaciones ganadoras
|17.04% (normal en Alto Ratio)
|Consecutividad máxima de pérdidas
|12 operaciones (-631 USD)
|Racha ganadora máxima
|+3 300 USD en una sola secuencia
|Drawdown Máximo (Equity)
|27.34%
|Expectativa promedio por operación
|+44.14 USD
|Sharpe Ratio
|12.21 (alta consistencia)
Características Operativas
-
Exclusivo para Weltrade.
-
Opera únicamente Índices Sintéticos (GainX 400).
-
Temporalidad base M15.
-
Frecuencia operativa moderada (no scalping).
-
No utiliza martingala agresiva ni grid sin control.
-
Gestión del lote y riesgo completamente automatizada.
-
Diseñado para entornos de volatilidad fuerte y direccional.
Perfil de Inversor Recomendado
Este EA es ideal para:
-
Usuarios que entienden la lógica de perder poco y ganar mucho.
-
Inversionistas que buscan crecimiento en ciclos, no resultados instantáneos.
-
Copytrading y cuentas gestionadas con interés compuesto manual.
Capital Recomendado
|Gestión
|Capital
|Comentario
|Mínimo para comenzar
|50 USD
|Curva más agresiva
|Estable y controlado
|100–200 USD
|Mejor equilibrio riesgo/retorno
|Óptimo para crecimiento
|300+ USD
|Permite escalar por etapas
Conclusión
GainX 400 – Weltrade para Índices Sintéticos en M15 es un sistema de alto rendimiento estructurado, diseñado para capturar grandes movimientos y obtener beneficios sostenidos en el tiempo, manteniendo un riesgo controlado y medido.
Un EA para quienes buscan crecimiento real, disciplina y proyección a largo plazo.