NeoBank es un EA de cobertura + grid/martingale con ciclos independientes de COMPRA y VENTA. Inicia un nuevo ciclo cuando no hay posiciones en ese lado, y si el precio se mueve en contra del ciclo, añade entradas en etapas utilizando una distancia escalonada en puntos (distancia base multiplicada por etapa) y un modelo de tamaño de lote progresivo (lote inicial multiplicado por etapa).

Las salidas no se basan en TP/SL por orden. El EA calcula el precio abierto medio ponderado de la cesta (por lado) y cierra todas las posiciones de ese lado cuando el precio alcanza un objetivo dinámico basado en ATR:

Basket TP = AvgPrice ± (ATR * Mult) y opcionalmente Basket SL = AvgPrice ∓ (ATR * Mult) si está activado.

Ejemplo de resultado de rendimiento (EURUSD, entorno estilo Exness)

En una configuración estilo Exness sin swap diario y sin comisiones (según el tipo de cuenta y las condiciones del broker), utilizando datos de 2020 (más de 5 años), este ejemplo muestra:

Depósito inicial: 2.000 $

Beneficio neto: 27.691,26 $ (saldo final aprox. 29.691,26 $)

Factor de beneficio: 1,97

Factor de recuperación: 13,64

Operaciones: 11.945

Tasa de ganancias: 87,98%

Disminución máxima del saldo: 20,00% (unos 501 $)

Reducción máxima del capital: 88,13% (unos 2.029,72 $), típica de estrategias con gran exposición flotante (grid/martingale)

Rentabilidad media (utilizando el beneficio neto como referencia)

Utilizando el beneficio neto de 27.691,26 $ y suponiendo 5 años (media simple):

Media anual: 5.538,25 $/año (alrededor del 276,9% del capital inicial al año, media lineal)

Media mensual: 461,52 $/mes (alrededor del 23,08% mensual, media lineal)

Media diaria: 15,17 $/día (alrededor del 0,76% diario, media lineal)

Si lo vemos como crecimiento compuesto (CAGR a 5 años), el equivalente es aproximadamente 71,5% al año, alrededor de 4,6% al mes y alrededor de 0,148% al día (compuesto).

Ampliación y diversificación

Aunque se puede empezar con menos, un enfoque práctico consiste en acumular liquidez hasta 2.000 o 3.000 dólares para mantener una reserva y soportar mejor las detracciones flotantes. Luego se puede replicar en varios pares de divisas (no sólo EURUSD), ajustando los parámetros a la volatilidad y el diferencial de cada símbolo.