El riesgo es del 2% por transacción del depósito(recomendado).

El marco temporalde trabajo es M1.

El Asesor Exper to entraen elmercado con una alta probabilidad de que se inicie una tendencia .

NO HAY métodostóxicos que lleven a la fugadel depósito -NO HAY cuadrícula y NO hay martingala.

Se estableceun stop de pérdidas porcentaje del depósito para cada posición (-2% recomendación) y un take profitde 5-10 al stop de pérdidas.

Cadaposición va acompañada de un trailing stop. 2 niveles del trailing stop - un mercadotranquilo y para fuertes movimientos. Para fuertes movimientos, se toma de NFT , pero utilizado en M1 .

Es posible operar y probar con un riesgo fijo por operación o elegir arriesgar el % del depósito en cada operación.



Probando desde 2010 con un riesgofijo de $ 20 por operación ( equivalente al 2% de $ 1.000). Probando con un riesgo fijo permite ver el correcto funcionamiento del asesor.

Con la esperada operaciónsimultánea en recomendada y probada pares dedivisas con un riesgo de $ 20, la rentabilidadmedia supone $ 437 por mes (43% con un riesgo del 2%).

Se recomienda limitar la apertura de posiciones en unpar a un máximo de 2 posiciones en un par dedivisas al mismo tiempo.

Hay un filtrobasado en la hora deinicio y hora definalización.

Abrimos 3pestañas de USDJPY , 2pestañas de XAUUSD , 2pestañas de GBPJPY, 1pestaña de EURAUD, 1pestaña de EUR JPY PARA UN TOTAL DE 9pestañas .El marco de tiempo es M1. Einstalamos el asesor con diferentes configuraciones - la señal se toma de diferentes líneas de tiempo . En la discusión dealbañilería , subo .set archivos.

Se recomienda utilizarlo en cuentas del tipo PRO.ECN (o análogos) con un spread mínimo.





