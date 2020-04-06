Bold AI
- Asesores Expertos
- Calvin Andile Mahlangu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
BOLD AI - Precisión en Forex con Inteligencia Multi-Indicador
BOLD AI es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4, diseñado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger, RSI y lógica basada en el impulso.
Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, la gestión de operaciones con un trailing stop para asegurar los beneficios al tiempo que limita el riesgo.
Por qué elegir BOLD AI?
🎯 Estrategia de entrada inteligente
Combina el análisis de volatilidad (Bandas de Bollinger), la evaluación del momento (RSI) y los filtros de velocidad de la acción del precio para obtener señales de entrada precisas.
⚡ Ejecución de Operaciones Rápida y Eficiente
Responde instantáneamente a las condiciones comerciales de calificación para capitalizar las oportunidades a corto plazo.
📈 Protección de beneficios con Trailing Stop
Ajusta automáticamente los niveles de stop-loss para bloquear las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.
🛡 Gestión del riesgo incorporada
Diseñado para controlar las caídas y prolongar las operaciones rentables.
Características principales
-
Totalmente automatizado - no requiere intervención manual.
-
Utiliza una estrategia multi-indicador para una mayor precisión.
-
Trailing stop dinámico para salidas óptimas.
-
Funciona con múltiples pares de divisas y marcos temporales.
-
Admite cuentas de cobertura y de compensación.
Configuración recomendada
-
Pares: GBPUSD
-
Plazos: M5
-
Depósito mínimo: $100 (configuración por defecto)
-
Tipo de Broker: Low-spread ECN/Zero Spread recomendado
-
Ejecución: Ejecución rápida de órdenes para obtener los mejores resultados
Instrucciones de configuración
-
Abra su plataforma MetaTrader 4.
-
Adjunte BOLD AI al gráfico de su elección (GBPUSD o EURUSD, M5).
-
Active AutoTrading.
-
Ajuste los parámetros de riesgo si es necesario, o utilice los valores predeterminados preoptimizados.
📌 Para soporte del producto y solicitudes de personalización, por favor póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5.
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Autor: KALIFX
Versión: Última versión
