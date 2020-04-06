BOLD AI - Precisión en Forex con Inteligencia Multi-Indicador

BOLD AI es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4, diseñado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger, RSI y lógica basada en el impulso.

Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, la gestión de operaciones con un trailing stop para asegurar los beneficios al tiempo que limita el riesgo.

Por qué elegir BOLD AI?

🎯 Estrategia de entrada inteligente

Combina el análisis de volatilidad (Bandas de Bollinger), la evaluación del momento (RSI) y los filtros de velocidad de la acción del precio para obtener señales de entrada precisas.

⚡ Ejecución de Operaciones Rápida y Eficiente

Responde instantáneamente a las condiciones comerciales de calificación para capitalizar las oportunidades a corto plazo.

📈 Protección de beneficios con Trailing Stop

Ajusta automáticamente los niveles de stop-loss para bloquear las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

🛡 Gestión del riesgo incorporada

Diseñado para controlar las caídas y prolongar las operaciones rentables.

Características principales

Totalmente automatizado - no requiere intervención manual.

Utiliza una estrategia multi-indicador para una mayor precisión.

Trailing stop dinámico para salidas óptimas.

Funciona con múltiples pares de divisas y marcos temporales.

Admite cuentas de cobertura y de compensación.

Configuración recomendada

Pares: GBPUSD

Plazos: M5

Depósito mínimo: $100 (configuración por defecto)

Tipo de Broker: Low-spread ECN/Zero Spread recomendado

Ejecución: Ejecución rápida de órdenes para obtener los mejores resultados

Instrucciones de configuración

Abra su plataforma MetaTrader 4. Adjunte BOLD AI al gráfico de su elección (GBPUSD o EURUSD, M5). Active AutoTrading. Ajuste los parámetros de riesgo si es necesario, o utilice los valores predeterminados preoptimizados.

📌 Para soporte del producto y solicitudes de personalización, por favor póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5.

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Autor: KALIFX

Versión: Última versión

IMPORTANTE: ¡Echa un vistazo a nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otros indicadores y EAs GRATIS!



