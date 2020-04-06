Bold AI


BOLD AI - Precisión en Forex con Inteligencia Multi-Indicador

BOLD AI es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4, diseñado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger, RSI y lógica basada en el impulso.
Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, la gestión de operaciones con un trailing stop para asegurar los beneficios al tiempo que limita el riesgo.

Por qué elegir BOLD AI?

🎯 Estrategia de entrada inteligente
Combina el análisis de volatilidad (Bandas de Bollinger), la evaluación del momento (RSI) y los filtros de velocidad de la acción del precio para obtener señales de entrada precisas.

⚡ Ejecución de Operaciones Rápida y Eficiente
Responde instantáneamente a las condiciones comerciales de calificación para capitalizar las oportunidades a corto plazo.

📈 Protección de beneficios con Trailing Stop
Ajusta automáticamente los niveles de stop-loss para bloquear las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

🛡 Gestión del riesgo incorporada
Diseñado para controlar las caídas y prolongar las operaciones rentables.

Características principales

  • Totalmente automatizado - no requiere intervención manual.

  • Utiliza una estrategia multi-indicador para una mayor precisión.

  • Trailing stop dinámico para salidas óptimas.

  • Funciona con múltiples pares de divisas y marcos temporales.

  • Admite cuentas de cobertura y de compensación.

Configuración recomendada

  • Pares: GBPUSD

  • Plazos: M5

  • Depósito mínimo: $100 (configuración por defecto)

  • Tipo de Broker: Low-spread ECN/Zero Spread recomendado

  • Ejecución: Ejecución rápida de órdenes para obtener los mejores resultados

Instrucciones de configuración

  1. Abra su plataforma MetaTrader 4.

  2. Adjunte BOLD AI al gráfico de su elección (GBPUSD o EURUSD, M5).

  3. Active AutoTrading.

  4. Ajuste los parámetros de riesgo si es necesario, o utilice los valores predeterminados preoptimizados.

📌 Para soporte del producto y solicitudes de personalización, por favor póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5.

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Autor: KALIFX
Versión: Última versión

IMPORTANTE: ¡Echa un vistazo a nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otros indicadores y EAs GRATIS!




Productos recomendados
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadore
Still
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
"Still" es un Asesor Experto basado en tendencias que busca cambios de tendencia y abre órdenes en la dirección de la nueva tendencia. El indicador de media móvil se utiliza como señal principal complementada por funciones adicionales de confirmación integradas. Cada vez que cambia la señal, se cierran las órdenes abiertas y se abre una nueva orden. Los niveles Stop se utilizan por motivos de seguridad. El EA está vinculado al marco temporal actual. Los marcos temporales recomendados son H1 y M3
Ai UC EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Este experto está en construcción y aún no está terminado El desarrollo de este experto se completará en 2 años como máximo. Nuestro objetivo al publicar este experto es atraer capital para desarrollar nuestro mejor experto. Este experto será definitivamente el mejor experto de nuestro equipo. Para participar en este proyecto, puede comprar este experto al precio más bajo posible. Este experto será definitivamente el experto más caro de nuestro equipo en el futuro. Este experto será construido
Supertrend Multi Currency EA MT4
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Asesor Experto Multidivisa de Supertrend MT4   implementa una sólida estrategia con el indicador Supertrend, que ha sido ampliamente probada en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexi
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Asesores Expertos
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Descripción: Alex AI es un sistema de trading basado en las rejillas de Fibonacci. Diseñado con una IA capaz de conseguir los mejores resultados de trading. Buscando entradas y salidas basadas en las reglas de Fibonacci. El sistema analiza los mercados en busca de las mejores oportunidades y a través de una maya consigue los mejores resultados. El uso de herramientas basadas en la secuencia de Fibonacci y los nivele
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Asesores Expertos
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
H4 Trend
Kenneth Parling
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción H4 Trend Forex robot comercial: un robot comercial fácil de usar y completamente automatizado diseñado para operar en el gráfico H4 para capturar movimientos de tendencia. Señales de compra/venta generadas al cruzar el indicador de media móvil. Las órdenes siempre utilizan un stop loss virtual, un take profit y un trailing stop además de un hard stop siguiente en caso de que se produzca una pérdida de conexión para asegurar los fondos. Rasgos característicos Sin técnicas peligrosas
MacS
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Robot totalmente automatizado Basado en el indicador MACD y estocástico combinados. También tiene la opción de ocultar el TP y SL. ==> Tienes 4 Opciones para operar ==> 1. Establecer TP y SL ==> 2.Trailing el comercio cuando en el beneficio ==> 3.Cerrar en señal contraria ==> 4.Opción Martingale funciona en todos los marcos de tiempo. En los marcos más bajos hay demasiados pequeños oficios, pero su hasta usted. Yo recomendaría probarlo en una cuenta Cent si no está seguro. Puede hacer clic en
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Asesores Expertos
Quedan 5 ejemplares por 149 dólares. El siguiente precio es $189. Griddy Calm EA utiliza la estrategia clásica de órdenes abiertas en dirección de la tendencia al mejor precio. En el giro de tendencia implementa la rejilla de promediación suave. El gran paso dinámico, el pequeño multiplicador de lote y el stop loss de equidad hacen que la estrategia de rejilla sea lo suficientemente segura para el comercio a largo plazo. La característica clave de la EA es un algoritmo de cierre parcial que uti
Robot Harry
Pavel Kasanic
Asesores Expertos
Robot Harry Este Asesor Experto ha sido desarrollado para GBPJPY H1 . Se ha sometido a pruebas retrospectivas con datos históricos durante los últimos 16 años y obtiene buenos resultados en operaciones reales. La calidad (robustez) de la estrategia también se ha probado en otros mercados y marcos temporales, y también se han realizado pruebas Monte Carlo. La estrategia arriesga sólo el 0,3 % de la cuenta por cada operación (este valor se puede cambiar, pero se recomienda arriesgar como máximo
Linear Regression Trader
Alexander Yaskevich
Asesores Expertos
Le recomendamos encarecidamente que ejecute este experto en EURUSD H1. Linear Regression Trader emplea el modelo matemático de regresión lineal para suavizar los movimientos de los precios y reconocer las tendencias. Los mejores resultados se obtienen cuando se opera en el cambio de tendencia o cuando los precios forman un triángulo, rectángulo o patrones similares. Utiliza librerías para ejecutar operaciones con matrices, ya incluidas en el fichero EX4. Los principios de trabajo: Definir el co
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
Asesores Expertos
Este EA se basa en el sistema clásico de seguimiento de tendencia de apertura de posiciones. El EA se basa en DYJ TwoMACrossAlarm y el indicador ATR y CCI. Utiliza dos medias móviles. El EA utiliza el período de asignación dinámica MA. El período de MA1 y MA2 es la secuencia de Fibonacci, como 5,8 o 13,21 o 21,34 o...; Reglas de entrada de EA: Ir en largo cuando la MA1 rápida cruza por encima de la MA2 lenta y el CCI cruza por encima de la línea cero; Ir en corto cuando la MA1 rápida cruza por d
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Asesores Expertos
Este escáner es una herramienta utilizada para apoyar el trading con el método Ichimoku. Sus características básicas son: 10 configuraciones de trading implementadas de acuerdo con la técnica Ichimoku, la posibilidad de escanear simultáneamente, todos los instrumentos financieros disponibles en la plataforma, la posibilidad de escaneo simultáneo, en todos los plazos disponibles en la plataforma, dos modos de negociación disponibles: Manual y AutoTrading, la posibilidad de abrir en modo Manual de
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Asesores Expertos
Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
FREE
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Asesores Expertos
Robot de trading automático/semiautomático, que trabaja con señales de patrones AB = CD. Puede funcionar como indicador. Soporta el envío de señales en las notificaciones, a un dispositivo móvil, así como por correo electrónico. Este EA ha sido portado de la versión Harmonic ABCD Wizard para el terminal de comercio MetaTrader 5 . Una descripción más detallada de la EA se puede encontrar aquí . Y también en el blog . Parámetros Valores del EA magic - magic ID deviation - desviación Parámetros Pic
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
EurUsd Turbo Profit
Santi Quagliana
Asesores Expertos
Ea is performed for EurUsd - i stay try it in all exchange. you can see how work in   this signal  ¡Sigue la tendencia! Ea profesional - sin rejilla - sin martingala 6 Estrategia - 3 de compra y 3 de venta Simulación de los últimos 5 años (2016/06 - 2021/06), sorprendente. ganó el 62% de las ofertas hace aproximadamente 1 operación por día Spreads = 50 por defecto - debe cambiarse StopLose = 0.003 predeterminado - significa 0.30% TakeProfit = 0.003 predeterminado - significa 0.30% Eq
FlyEA iMA Cross
Carlo Forni
Asesores Expertos
Los cruces son una de las principales estrategias de las medias móviles. El primer tipo es un cruce de precios , que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un posible cambio de tendencia. Otra estrategia consiste en aplicar dos medias móviles a un gráfico: una más larga y otra más corta. Cuando la MA a más corto plazo cruza por encima de la MA a más largo plazo, es una señal de compra , ya que indica que la tendencia está cambiando al alza. Esto se con
TradeFocus MT4
Kia Alipour Moradi
Asesores Expertos
Trade Focus identifica cruces de medias móviles rápidas y lentas, asegurando que capitalices sobre las inversiones de tendencia y los cambios de dirección del mercado. Con mínimos inputs, te ayuda a captar cambios de tendencia tempranos de manera eficiente. Trade Focus está diseñado para traders que buscan cumplir objetivos específicos de trading, especialmente en entornos desafiantes como firmas prop . Ofrece herramientas estratégicas como metas diarias de ganancias y pérdidas y configuracion
Optimus Prime PRO
Evgenii Efimov
4.52 (25)
Asesores Expertos
Sólo queda un número limitado de copias, a un precio de 39 USD . Después, el precio subirá a 100 USD. El EA debe ser instalado en todos los pares de divisas soportados: ¡ Marco de tiempo D1 - XAUUSD - Marco de tiempo diario ! ¡ Time frame M30 - XAUUSD - M30 time frame ! Marco temporal M15 - GBPUSD. Marco temporal M15 - EURUSD Marco temporal M15 - AUDUSD. Marco de tiempo M15 - USDCHF. Marco de tiempo M15 - USDCAD. Marco de tiempo M15 - EURCHF. Marco temporal M15 - EURCAD. Singularidad: 1 .
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
SwS Scalping con Stocastic: Es un sistema de scalping que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. Es un sistema muy agresivo por lo que necesita pares volátiles con poco spread. El sistema detecta puntos de inflexión y opera pequeñas correcciones del mercado. Todas las órdenes tienen un stoploss. Y tiene un trailing virtual. Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo $ 100 . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo .
Ichimoku Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Ichimoku Trade X es un EA basado en Ichimoku Kinko Hyo. Se pueden ajustar parámetros de Ichimoku Kinko Hyo como Tenkansen1, Kijunsen1, SenkouSpanB1, BuyShift1, Tenkansen2, Kijunsen2, SenkouSpanB2, BuyShift2, Tenkansen3, Kijunsen3, SenkouSpanB3, SellShift1, Tenkansen4, Kijunsen4, SenkouSpanB4 y SellShift2. Ichimoku Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a travé
IGrid Expert
Seng Yang
Asesores Expertos
iGrid experto es completo robot de comercio de automóviles, la señal por el recuento de indicadores y la velocidad incluyen la banda de bollinger, media móvil, la rejilla y la estrategia de cobertura ... Recomendaciones Configuración de EA: Utilice la configuración predeterminada o establecer archivos. Símbolo: EURUSD , USDJPY, GBPUSDOr Any. Marco de tiempo: H1 o cualquiera. Brokers: ECN o STP brokers, bajo spread/comisión, apalancamiento 1:500 - 1/1000, Depósito mínimo: $1000 USD UP (posible $
Winshots Trade Assistant EA
Pawel Michalowski
Asesores Expertos
El Asistente de Operaciones de Winshots decide cuándo realizar la primera operación basándose en el marco temporal H1 y en el indicador Estocástico. Está ahí para ayudarle a decidir en qué dirección debe operar, así como para gestionar todas las operaciones que abra en el mismo gráfico (es muy útil en scalping en marcos temporales más bajos).La primera operación siempre será de 1 micro lote, y la decisión siempre se basará en el marco temporal H1. A continuación, su trabajo consiste en abrir otr
TaiChi6
Haimin Li
Asesores Expertos
Tai Chi6EA Marco de tiempo: M30 ,H1. Tai Chi6 se basa en la serie TaiChi anterior de EA, junto con la teoría de Martingala, hizo los ajustes apropiados a la orden, la teoría básica sigue siendo el indicador MACD de la divergencia, eliminar algunos de la tasa correcta de la señal no es alta, y en última instancia, compilado en una versión mejorada de la TaiChi. Anteriormente comprado Tai Chi (1 --- 5) amigos pueden ser más conscientes de esta EA, donde no voy a hacer demasiada explicación, intere
The FIRE
Thusitha Ranjana
Asesores Expertos
La estrategia se basa en el análisis de ticks con el indicador exponencial Moving Average, confirmado por el Exponential Moving Average of Higher time Frame. La configuración por defecto son sólo los titulares de lugar y no necesariamente el mejor. Recomiendo el uso de VPS y una cuenta con un bajo spread (spread <= 2 se recomienda) y la ejecución rápida de órdenes para obtener mejores resultados comerciales. Ventajas bajo draw down; Fácil de configurar. puede empezar a operar con $50 en la con
Eureka v72 Evolution
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Eureka v72 Evolution   Sin un robot de comercio de indicadores, el período del gráfico no afecta su funcionamiento. Utiliza principalmente órdenes pendientes BUY_STOP y SELL_STOP para trabajar. Para las órdenes pendientes, el Asesor Experto utiliza niveles fijos estacionarios, los niveles están regulados por la configuración del Asesor Experto. El Asesor Experto también puede trabajar en el modo de cuadrícula de órdenes, colocando un número específico de órdenes en ambos lados del precio actual.
GAlpha
Evgenii Tarkov
Asesores Expertos
Una herramienta analítica de alta frecuencia diseñada específicamente para operar con oro (XAU/USD). Combina modernas técnicas de análisis de mercado, aprendizaje automático y una estrategia adaptativa de gestión del riesgo para maximizar los beneficios en el entorno altamente volátil típico del mercado de metales preciosos. Características principales: Estrategia adaptativa orientada a la volatilidad: El funcionamiento de un dispositivo de corrección automatizado (stop loss, take profit) est
Tripple Divider EA
Matas Milevicius
Asesores Expertos
Tripple Divider EA - robot martingala inteligente. Funciona perfectamente en cualquier broker de 5 dígitos con spread variable, y en cualquier condición de mercado. Indicadores utilizados : MA,MACD,RSI Los mejores resultados se obtiene el comercio de pares de volatilidad como EURJPY,GBPUSD,EURUSD,GBPJPY. ¡No requiere ninguna optimización! Se recomienda utilizar en un servidor VPS. Marco de tiempo M5,M15,H1. Depósito inicial desde 500 EUR/USD/GBP.
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
Kalifx trailing stop EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (5)
Utilidades
KALIFX Trailing Stop Utilidad para MetaTrader 4 KALIFX Trailing Stop Utility es una herramienta para la gestión automatizada de stop-loss en la plataforma MetaTrader 4. Supervisa las posiciones abiertas y ajusta dinámicamente el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor de la operación. La utilidad también puede colocar niveles iniciales de stop-loss y take-profit y aplicar reglas de breakeven una vez que la operación alcanza una distancia de beneficios definida. Funciones bási
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilidades
AUTO BE Utility - Breakeven Manager para MetaTrader 4 AUTO BE Utility de KALIFX es una herramienta compacta y eficiente de gestión de operaciones para MetaTrader 4. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza la distancia de beneficio definida. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza una distancia de beneficio definida. Esto asegura que las operaciones activas es
FREE
Eurusd Price Pulse
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
EURUSD Price Pulse es un EA firme diseñado puramente en torno a la acción del precio. Utilizando un take profit (TP) y un stop loss (SL) fijos, emplea un sólido método de detección de tendencias para operar en la dirección de la tendencia. Coloca una orden para continuar la tendencia y otra para anticiparse a posibles retrocesos o retrocesos. Este EA no está pensado para obtener ganancias rápidas en un periodo corto, sino para generar beneficios constantes a largo plazo. Recomendaciones: - Pru
FREE
TrendSurge EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
TRENDSURGE EA - Estrategia automatizada GBPUSD para MT4 Visión general El Asesor Experto TrendSurge es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 4, desarrollado para identificar y operar posibles movimientos de tendencia a corto plazo en el par de divisas GBPUSD. El EA utiliza órdenes pendientes colocadas alrededor de momentos específicos del día de negociación, con el objetivo de participar en los períodos de mayor actividad del mercado, manteniendo un enfoque de negociación estructur
FREE
Kalifx PS Calculator
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALIFX Calculadora del tamaño de la posición - Utilidad de gestión de riesgos Visión general La Calculadora de Tamaño de Posición KALIFX es una utilidad de MetaTrader diseñada para ayudar a los operadores en la gestión del riesgo mediante el cálculo de tamaños de lote precisos basados en el saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop loss. Opera directamente desde el gráfico, permitiendo a los usuarios definir los niveles de entrada, stop loss y take profit
FREE
Multi Order Breakeven Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Multi-Order Breakeven Manager - Utilidad para MT4 Visión general El Multi-Order Breakeven Manager es una utilidad para MetaTrader 4 diseñado principalmente para la gestión de operaciones XAUUSD (Oro). Mueve automáticamente los niveles de stop-loss al punto de equilibrio cuando las operaciones abiertas alcanzan un objetivo de beneficio predefinido. La herramienta admite múltiples posiciones e incluye un sistema de agrupación que gestiona las órdenes agrupadas dentro de una distancia de pips defin
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Auto BE #2 Edition - Utilidad de Salida de Operaciones y Panel ADR (MT4) Visión general Auto BE #2 Edition es una utilidad de MetaTrader 4 que gestiona las salidas de las operaciones mediante la colocación automática de stop-loss, la protección del punto de equilibrio y un mecanismo opcional de cierre parcial. También incluye un panel ADR (Average Daily Range) que muestra el rango de mercado y los datos de volatilidad directamente en el gráfico. La herramienta ayuda a los operadores a mantener
FREE
Kali Layers Toolbox
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Kali Layers Toolbox - Utilidad inteligente de gestión de operaciones por zonas y capas Layers Toolbox es una utilidad MT4 muy útil e inteligente diseñada para los operadores que desean un control preciso sobre las órdenes pendientes basadas en zonas y la gestión del punto de equilibrio (BE) . Simplemente dibuje su zona de operación en el gráfico, y el EA colocará automáticamente múltiples órdenes pendientes dentro de esa zona de acuerdo a su configuración. Funciona tanto para operaciones indivi
FREE
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Red Cross Bot
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y protección de capital para MetaTrader 4El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta pero potente diseñada para automatizar y asegurar la gestión de salida de operaciones con precisión, consistencia y protección de cuenta integrada. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica trailing-stop , el cierre parcial , la colocación automática de SL/TP y un sistema diario de protección de la equidad , asegurando que cada posición a
X Tesla EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
X Tesla Expert Advisor - Sistema de seguimiento de tendencias para las acciones de Tesla Siga la tendencia. Filtre el ruido. Opere con precisión. El X Tesla EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Tesla (TSLA) . Combina la potencia de dos medias móviles , el SAR parabólico y un filtro de tasa de cambio (ROC) para captar tendencias fuertes y salir de las operaciones en el momento adecuado. El sistema entra en las operaciones cuando la acción del precio s
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1) Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1) . Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes , basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios. El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop . Una
Red Cross
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5 El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica del trailing stop , el cierre parcial , la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad , garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con par
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario