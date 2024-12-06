Introducción



Es hora de desbloquear todo el potencial del trading ,HiperCube Pro Gale BTC es justo lo que necesitas, gracias a la AI y Chat GPT, combinado con la amplia experiencia de nuestro equipo de desarrollo, hemos logrado crear una fuente de recursos estable y confiable, y ahora, está a tu disposición!

Código de descuento para 20% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Características del Producto:

Gestión de Riesgos con Stop Loss

Cada operación cuenta con un stop loss incorporado para garantizar que tu riesgo esté gestionado de manera efectiva en todo momento.

Pruebas Rigurosas

El robot ha sido probado durante años en diversas condiciones del mercado, demostrando su eficacia y confiabilidad.

Operación con BTC / Bitcoin

Accede al mercado de criptomonedas con la confianza de un sistema probado para operar BTC y Bitcoin de manera segura.

Trading Versátil en Forex

El robot también es adecuado para operar en Forex, incluyendo pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, entre otros.

Operaciones en Productos Básicos

Además, puedes operar el par XAU/USD (Oro) con el mismo nivel de confianza y seguridad.





Descargar Presets



Puedes descargar los presets para los siguientes pares de divisas y productos básicos:

EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H

USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY

XAU/USD (Oro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H

BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

¡Desbloquea TODO EL PODER del trading! , Con HiperCube DonChian Pro Gale - Indicador



