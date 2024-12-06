HiperCube Pro Gale BTC

5

Introducción

Es hora de desbloquear todo el potencial del trading ,HiperCube Pro Gale BTC es justo lo que necesitas, gracias a la AI y Chat GPT, combinado con la amplia experiencia de nuestro equipo de desarrollo, hemos logrado crear una fuente de recursos estable y confiable, y ahora, está a tu disposición!

Código de descuento para 20% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Características del Producto:

  • Gestión de Riesgos con Stop Loss
  • Cada operación cuenta con un stop loss incorporado para garantizar que tu riesgo esté gestionado de manera efectiva en todo momento.

Pruebas Rigurosas
El robot ha sido probado durante años en diversas condiciones del mercado, demostrando su eficacia y confiabilidad.

Operación con BTC / Bitcoin
Accede al mercado de criptomonedas con la confianza de un sistema probado para operar BTC y Bitcoin de manera segura.

Trading Versátil en Forex
El robot también es adecuado para operar en Forex, incluyendo pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, entre otros.

Operaciones en Productos Básicos
Además, puedes operar el par XAU/USD (Oro) con el mismo nivel de confianza y seguridad.

Descargar Presets

Puedes descargar los presets para los siguientes pares de divisas y productos básicos:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Oro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

¡Desbloquea TODO EL PODER del trading! , Con  HiperCube DonChian Pro Gale - Indicador


Comentarios 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Adrian Lara Carrasco
9259
Respuesta del desarrollador Adrian Lara Carrasco 2025.10.18 17:38
Hola gracias por el comentario nos alegramos de que te guste! Aquí te dejo los preset:
https://c.mql5.com/31/1262/HiperCube_Pro_Gale_Pro_BTC_V2.1_PRESET.zip Para solucionar el error asegúrate de también tener seleccionada está opción: En Donchain Settings
La primera opción selecciona:
"Downloaded from MQL5 Market" Con eso ya debe de iniciar correctamente Un saludo!
Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adrian Lara Carrasco
9259
Respuesta del desarrollador Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
9259
Respuesta del desarrollador Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
Respuesta al comentario