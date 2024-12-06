HiperCube Pro Gale BTC
- Asesores Expertos
- Adrian Lara Carrasco
- Versión: 2.71
- Actualizado: 13 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Introducción
Es hora de desbloquear todo el potencial del trading ,HiperCube Pro Gale BTC es justo lo que necesitas, gracias a la AI y Chat GPT, combinado con la amplia experiencia de nuestro equipo de desarrollo, hemos logrado crear una fuente de recursos estable y confiable, y ahora, está a tu disposición!
Características del Producto:
- Gestión de Riesgos con Stop Loss
- Cada operación cuenta con un stop loss incorporado para garantizar que tu riesgo esté gestionado de manera efectiva en todo momento.
Pruebas Rigurosas
El robot ha sido probado durante años en diversas condiciones del mercado, demostrando su eficacia y confiabilidad.
Operación con BTC / Bitcoin
Accede al mercado de criptomonedas con la confianza de un sistema probado para operar BTC y Bitcoin de manera segura.
Trading Versátil en Forex
El robot también es adecuado para operar en Forex, incluyendo pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, entre otros.
Operaciones en Productos Básicos
Además, puedes operar el par XAU/USD (Oro) con el mismo nivel de confianza y seguridad.
Descargar Presets
Puedes descargar los presets para los siguientes pares de divisas y productos básicos:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Oro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement