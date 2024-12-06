HiperCube Pro Gale BTC
- Experten
- Adrian Lara Carrasco
- Version: 2.71
- Aktualisiert: 13 November 2025
- Aktivierungen: 10
Einführung
Es ist Zeit, das volle Potenzial des Tradings freizuschalten,HiperCube Pro Gale BTC ist genau das, was du brauchst, dank KI und Chat GPT, kombiniert mit der umfangreichen Erfahrung unseres Entwicklungsteams, haben wir eine stabile und zuverlässige Ressource geschaffen, und jetzt ist sie für dich verfügbar!
Rabattcode für 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Produktmerkmale:
- Risikomanagement mit Stop-Loss
- Jeder Handel enthält einen eingebauten Stop-Loss, um sicherzustellen, dass dein Risiko jederzeit effektiv verwaltet wird.
Strenge Tests
Der Roboter wurde über Jahre hinweg unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und hat seine Wirksamkeit und Zuverlässigkeit bewiesen.
BTC / Bitcoin Trading
Greife mit dem Vertrauen in ein bewährtes System sicher auf den Kryptowährungsmarkt zu, um BTC und Bitcoin zu handeln.
Vielseitiges Forex Trading
Der Roboter eignet sich auch für den Handel auf dem Forex-Markt, einschließlich Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und weiteren.
Rohstoffhandel
Außerdem kannst du das XAU/USD (Gold) Paar mit dem gleichen Maß an Vertrauen und Sicherheit handeln.
Presets herunterladen
Du kannst die Presets für die folgenden Währungspaare und Rohstoffe herunterladen:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Gold): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Entfessle DIE VOLLE KRAFT des Tradings! Mit HiperCube DonChian Pro Gale - Indikator
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement