Einführung



Es ist Zeit, das volle Potenzial des Tradings freizuschalten,HiperCube Pro Gale BTC ist genau das, was du brauchst, dank KI und Chat GPT, kombiniert mit der umfangreichen Erfahrung unseres Entwicklungsteams, haben wir eine stabile und zuverlässige Ressource geschaffen, und jetzt ist sie für dich verfügbar!



Rabattcode für 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Produktmerkmale:

Risikomanagement mit Stop-Loss

Jeder Handel enthält einen eingebauten Stop-Loss, um sicherzustellen, dass dein Risiko jederzeit effektiv verwaltet wird.

Strenge Tests

Der Roboter wurde über Jahre hinweg unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und hat seine Wirksamkeit und Zuverlässigkeit bewiesen.

BTC / Bitcoin Trading

Greife mit dem Vertrauen in ein bewährtes System sicher auf den Kryptowährungsmarkt zu, um BTC und Bitcoin zu handeln.

Vielseitiges Forex Trading

Der Roboter eignet sich auch für den Handel auf dem Forex-Markt, einschließlich Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und weiteren.

Rohstoffhandel

Außerdem kannst du das XAU/USD (Gold) Paar mit dem gleichen Maß an Vertrauen und Sicherheit handeln.





Presets herunterladen



Du kannst die Presets für die folgenden Währungspaare und Rohstoffe herunterladen:

EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H

USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY

XAU/USD (Gold): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H

BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Entfessle DIE VOLLE KRAFT des Tradings! Mit HiperCube DonChian Pro Gale - Indikator



