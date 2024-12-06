HiperCube Pro Gale BTC

5

Einführung

Es ist Zeit, das volle Potenzial des Tradings freizuschalten,HiperCube Pro Gale BTC ist genau das, was du brauchst, dank KI und Chat GPT, kombiniert mit der umfangreichen Erfahrung unseres Entwicklungsteams, haben wir eine stabile und zuverlässige Ressource geschaffen, und jetzt ist sie für dich verfügbar!

Rabattcode für 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Produktmerkmale:

  • Risikomanagement mit Stop-Loss
  • Jeder Handel enthält einen eingebauten Stop-Loss, um sicherzustellen, dass dein Risiko jederzeit effektiv verwaltet wird.

Strenge Tests
Der Roboter wurde über Jahre hinweg unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und hat seine Wirksamkeit und Zuverlässigkeit bewiesen.

BTC / Bitcoin Trading
Greife mit dem Vertrauen in ein bewährtes System sicher auf den Kryptowährungsmarkt zu, um BTC und Bitcoin zu handeln.

Vielseitiges Forex Trading
Der Roboter eignet sich auch für den Handel auf dem Forex-Markt, einschließlich Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und weiteren.

Rohstoffhandel
Außerdem kannst du das XAU/USD (Gold) Paar mit dem gleichen Maß an Vertrauen und Sicherheit handeln.

Presets herunterladen

Du kannst die Presets für die folgenden Währungspaare und Rohstoffe herunterladen:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Gold): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Entfessle DIE VOLLE KRAFT des Tradings! Mit  HiperCube DonChian Pro Gale - Indikator


Bewertungen 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indikatoren
HiperCube AutoTrend Lines Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Dieser Indikator hilft Ihnen, Unterstützung und Widerstand einfach zu identifizieren, Linien im Diagramm zu zeichnen und zu wissen, wo sich ein wichtiger Punkt auf dem Markt befindet. Dieses Tool ist die beste Möglichkeit, Ihren Handel halbautomatisch zu gestalten und einen Teil der Arbeit für Sie zu erledigen. Widerstand oder Unterstützung sind wichtige Niveaus, die manchmal schwer zu identifizieren sind, aber jet
FREE
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Aroon Indikator - Vollständige Erklärung Aroon Indikator — Was er ist und wie er funktioniert Der Aroon -Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um die Stärke eines Trends, dessen Beginn und dessen mögliches Auslaufen zu identifizieren. Er besteht aus zwei Linien: Aroon Up und Aroon Down . Diese Linien berechnen, wie viel Zeit seit dem letzten Hoch oder Tief vergangen ist, um die Trendintensität präzise zu bestimmen. Befindet sich Aroon Up nahe 100 und Aroon Down ble
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Willkommen bei HiperCube Renko Candles Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Dieser Indikator liefert Ihnen echte Marktinformationen und wandelt sie in den Renko Candle Style um. Definition Renko-Charts sind eine Art Finanzdiagramm, das Preisänderungen misst und darstellt, wobei Ziegel (oder Balken) verwendet werden, um Preisbewegungen darzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlestick-Charts zeigen Renko-Charts keine zeitbasierten Informationen an, sondern konzentrieren sic
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Gann Hilo — Präzision und Klarheit im Trend YouTube-Kanal: @BotPulseTrading GannHilo ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um Markttrendumkehrungen präzise und visuell zu erkennen. Durch die Kombination der Preisstruktur mit der Gann -Theorie zeichnet das System dynamische Linien, die als intelligente Richtungs- und Unterstützungsführer dienen. Das minimalistische Design und der optimierte Algorithmus ermöglichen eine klare und effektive Darstellung, die zeigt, wann sich der Impu
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Indikatoren
Der „HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) “ ist ein Finanzbenchmark, der die Performance einer bestimmten Gruppe von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffen mit in US-Dollar denominierten Werten darstellt. Diese Indizes helfen Anlegern, die Performance bestimmter Sektoren oder Märkte im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu vergleichen. Da der Index in USD ausgedrückt wird, bietet er ein konsistentes Maß für die Bewertung von Investitionen, unabhängig von der Landeswährung oder dem geograf
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
HiperCube-Marktprofil! Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Ein Marktprofil ist eine grafische Darstellung, die Preis- und Zeitinformationen in Form einer Verteilung kombiniert. Es zeigt Preisinformationen auf der vertikalen Skala (y-Achse) und Volumeninformationen auf der horizontalen Skala (x-Achse) an. Dieser Diagrammtyp bietet Einblicke in die Marktaktivität und ermöglicht es Händlern, den fairen Marktwert in Echtzeit zu visualisieren und zu bewerten. Funktionen: Benutze
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Hallo Trader, HiperCube, ich freue mich, Ihnen einen neuen Indikator MTF MA vorstellen zu können! Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average oder MTF MA ist ein Indikator, der es Ihnen ermöglicht, den MA von einem höheren Zeitrahmen und einem niedrigeren anzuzeigen, ganz einfach. Funktionen: Zeitrahmen aus einem Dropdown-Menü auswählen Benutzerdefinierter Zeitraum MA Benutzerdefinierter MA-Typ (EMA, SMA...) Benutzerdefinierte Farbe von MTF MA B
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experten
NASDAQ Trading-Roboter - Premium Breakout-Strategie Exklusives Angebot! Jetzt mit 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 erhalten Verifizierte Ergebnisse mit echten Daten Anfängliche Einzahlung: $100,000.00 Nettoertrag: $198,788.56 (198.7% ROI) Gesamttrades: 981 Long-Trades (62.81% Win Rate) Profitfaktor: 1.23 Maximaler Drawdown: 22.79% Sharpe-Ratio: 2.60 Hauptvorteile Strategie unter realen Marktbedingungen getestet: Größter Gewinntrade: $14,081.13 Recovery-Faktor von 4.54 Positive Erw
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Willkommen bei HiperCube DonChian Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Dieser Indikator liefert Ihnen sehr nützliche Preisinformationen und zeigt Ihnen, wann der Preis wahrscheinlich steigen oder fallen wird. Funktionen: Indikator im Hauptfenster Farben Ihrer Kerzen anpassen Benutzerdefinierter Indikatorzeitraum Parameter festlegen Interpretation: Aufwärtstrend: Wenn einige Kerzen über das obere Band steigen, bedeutet dies, dass möglicherweise ein Bullenmarkt bevorsteht. Abw
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indikatoren
DIESER INDIKATOR IST TEIL DES EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Einführung der neuen Version des Donchian-Indikators Wir freuen uns, die neue Version des Donchian-Indikators vorzustellen, die mit modernsten Verbesserungen und höherer Präzision entwickelt wurde. Jetzt vollständig an HiperCube Pro Gale angepasst , bietet dieses aktualisierte Tool ein nahtloses Erlebnis für effektivere Handelsstrategien. Warum diese Version bahnbrechend ist: A
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Das HiperCube ADX-Histogramm ist da! Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Diese Indikatoren helfen Ihnen zu erkennen, ob es einen starken Trend auf dem Markt geben könnte. ADX ist ein sehr beliebter und nützlicher Indikator, daher empfehlen viele Top-Händler, ihn als Filter für schlechte Trades oder in Kombination mit anderen Analysen zu verwenden. Mit HiperCube ADX machen Sie erstklassige Erfahrungen mit der Verwendung eines schönen und großartigen Indikators für Ihren Handel.
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
HiperCube Tornado ist da! Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado ist ein einfacher, aber effektiver Indikator, der Ihnen hilft zu erkennen, wann eine neue Bullen- oder Bärenmacht naht. Einfach zu verwenden Benutzerdefinierte Farben Separater Fensterindikator TEMA wird für Berechnungen verwendet Benutzerdefinierte Zeiträume Benutzerdefinierte Methode Chat GPT und AI wurden entwickelt Strategie Warten Sie, bis TI+ TI- überschreitet Das bedeutet, Signal zum Kaufe
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitys
HiperCube Protector ist da! Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector ist der einfachste und leichteste DrawDown-Limiter, um die Kontrolle über Ihr Konto zu behalten! Dieses Tool zielt darauf ab, Ihr Konto in Echtzeit zu schützen, verwenden Sie eine Max-Drawdown- oder StopLoss-Einstellung. Funktionen: Kontrollieren Sie den DrawDown in Prozent oder Geld, basierend auf Ihrem Kontostand Benutzerfreundliche und elegante Benutzeroberfläche, um Daten in Echtzeit anz
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Willkommen bei HiperCube VIX Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Dieser Indikator liefert Ihnen echte Informationen zum Marktvolumen von sp500 / us500 Definition HiperCube VIX, auch bekannt als CBOE Volatility Index, ist ein weithin anerkanntes Maß für Marktangst oder -stress. Er signalisiert das Maß an Unsicherheit und Volatilität auf dem Aktienmarkt und verwendet den S&P 500-Index als Proxy für den breiten Markt. Der VIX-Index wird auf Grundlage der Preise von Optionskontrakt
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitys
Willkommen! Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Heute möchten wir Ihnen ein neues nützliches Tool vorstellen, HiperCube SuperVisor. Dieses Tool löst das Problem, das wir haben, wenn wir verschiedene EAs gleichzeitig ausführen, was die Überwachung schwierig macht. Dank diesem Tool können wir in einem Diagramm bis zu 5 EAs gleichzeitig sehen, wir können sehen, ob jeder von ihnen offene Positionen, Gewinne beim Kauf, Gewinne beim Verkauf und Gesamtgewinne hat. Funktionen Benutz
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Einführung des VXN-Indikators Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Ihr ultimativer Partner zur Navigation durch die volatilen Gewässer des Nasdaq-100-Index. Der für Präzision und Zuverlässigkeit konzipierte VXN-Indikator bietet Echtzeiteinblicke in die Marktstimmung und mögliche Preisschwankungen. Mit dem VXN-Indikator können Sie: Volatilität vorhersagen : Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Marktbewegungen präzise antizipieren. Strategien optimieren : Feina
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experten
Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Hallo Trader und Inverstoren Wir freuen uns, Ihnen HiperCube Innovashion vorstellen zu können! Dieser EA kombiniert Martingala + Grid System und ist auf langfristige Stabilität ausgelegt. Anwendungsempfehlungen: Währungspaar: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Zeitrahmen: 1 Std. Mindesteinzahlung: 1000 USD Kontotyp: Hedging SEIEN SIE NICHT ABARISC, nutzen Sie kurze tägliche Gewinne und TPs von mindestens 3 Pips, aber weniger als 5 Pips Spezi
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experten
Willkommen bei HiperCube Lynx Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Entwickelt mit Fokus auf geringes Risiko, Stabilität, hohe Konsistenz und Integrität mit diesen Merkmalen: Kein Verlaufsleser Ausbruch auf kritischen Niveaus und kein Überhandeln (Eröffnen zu vieler Trades) Fester Stop-Loss für jeden Trade Trailing Stop BEREIT! Automatische AutoCompund Geringe Drawdowns Chat GPT und AI wurden entwickelt Einrichtung: Einfach auszuführen, kein Setfile erforderlich Symbol: BTCU
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experten
Entfesseln Sie die Macht des intelligenten Handels mit unserem fortschrittlichen Handelsroboter! Bereit, Ihre Handelsstrategie zu verbessern? Entdecken Sie den hochmodernen Handelsroboter , der entwickelt wurde, um konsistente Leistung mit Präzision und Zuverlässigkeit zu liefern. Warum unseren Handelsroboter wählen?  Exklusives Angebot: Verwenden Sie den Code DWZ2328770MGM für unglaubliche 25% RABATT auf Darwinex Zero ! Lassen Sie sich diesen zeitlich begrenzten Rabatt nicht entgehen! 1. Bewä
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experten
Bot Pulse Trading Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Automatisierte Handelsstrategie für US30, NASDAQ und GER40 Entfesseln Sie das Potenzial für langfristiges Wachstum mit unserem fortschrittlichen Trading-Bot, der speziell für die Indizes US30, NASDAQ und GER40 entwickelt wurde. Diese Strategie wurde über viele Jahre hinweg rigoros getestet und zeigt konsistente und zuverlässige Ergebnisse. Unser Ansatz basiert auf einer robusten Langzeitstrategie, die Stabilität und Nachha
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experten
Willkommen zu einer einfachen und effektiven Breakout-Trading-Strategie! Rabattcode für 20 % bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Dieser Roboter funktioniert nicht auf Darwinex aus Korrelationsgründen. Live-Signal Mit dieser Methode maximieren Sie Ihre Chancen sicher und effizient, indem Sie sich an das reale Handelsumfeld anpassen. Hier finden Sie alles, was Sie benötigen, um stabile Trades auf den liquidesten FOREX-Märkten durchzuführen, mit Fokus auf beliebte Währungspaare: EURUSD GBPUSD US
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Goldhandel mit dem ultimativen XAUUSD-Roboter Wenn Sie nach einer leistungsstarken, intelligenten und vollautomatischen Handelslösung für Gold (XAUUSD) suchen, endet Ihre Suche hier. Unser Gold-Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Gewinne zu maximieren, indem er eine intelligente und adaptive Strategie nutzt, die über Jahre hinweg mit realen Marktdaten und Backtests optimiert wurde. Mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz, konstanter Leistung und starkem Risikoman
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experten
Bot Pulse Trading – DAX Bollinger-Bänder-Roboter  Nutzen Sie die Marktvolatilität mit einem speziell entwickelten Bollinger-Bänder-Handelsalgorithmus für den DAX! Dieser fortschrittliche Handelsroboter identifiziert präzise Ein- und Ausstiegspunkte und passt sich mit einer strukturierten und disziplinierten Vorgehensweise an die Marktdynamik an. Hauptmerkmale: Intelligente Bollinger-Bänder-Strategie – Erkennt Preisextreme für hochwahrscheinliche Trades. Nur ein Trade zur gleichen Zeit – Konzent
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experten
BTC Breakout – Intelligenter Swing-Trading-Roboter Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 WICHTIG! Dieser Indikator muss heruntergeladen werden, mit    HiperCube DonChian Pro Gale - Indikator BTC Breakout ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit echter Swing-Trading -Logik arbeitet und Preisdurchbrüche bei Paaren wie BTC/USD nutzt. Es konzentriert sich auf Qualität und Risikokontrolle und verzichtet auf aggressive Techniken wie Martingale oder Grid. 65% Erfolgsquote , nachw
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experten
Beherrschen Sie den Goldmarkt mit Präzision und hoher Rentabilität Suchen Sie einen professionellen Trading-Roboter , der im Goldmarkt (XAUUSD) konsistente und rentable Ergebnisse liefert? Dieses System wurde für anspruchsvolle Trader entwickelt, die ihre Trades automatisieren und ihr Kapital mit einem effektiven Risikokontrollsystem maximieren möchten. Bewährte Leistung Gesamtnettoertrag: 164.318,02 USD Startkapital: 25.000 USD Gesamtrendite: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Max
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitys
Trade Assistant X Light — Stärken Sie Ihre Entscheidungen mit nur einem Klick Entdecken Sie Trade Assistant X Light, das Tool für Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle ohne Komplikationen suchen. Direkt in Ihre Plattform integriert, ermöglicht Ihnen diese intuitive Oberfläche das Platzieren von Markt- und Pending-Orders, das Anpassen von Stops und Zielen, das Verwalten von Teilverkäufen sowie das Aktivieren automatischer Funktionen wie Break-even und Teil-Schließungen mit nur weni
Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Adrian Lara Carrasco
9285
Antwort vom Entwickler Adrian Lara Carrasco 2025.10.18 17:38
Hola gracias por el comentario nos alegramos de que te guste! Aquí te dejo los preset:
https://c.mql5.com/31/1262/HiperCube_Pro_Gale_Pro_BTC_V2.1_PRESET.zip Para solucionar el error asegúrate de también tener seleccionada está opción: En Donchain Settings
La primera opción selecciona:
"Downloaded from MQL5 Market" Con eso ya debe de iniciar correctamente Un saludo!
Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adrian Lara Carrasco
9285
Antwort vom Entwickler Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Antwort auf eine Rezension