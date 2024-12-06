HiperCube Pro Gale BTC
- 专家
- Adrian Lara Carrasco
- 版本: 2.71
- 更新: 13 十一月 2025
- 激活: 10
介绍
是时候释放交易的全部潜力了，HiperCube Pro Gale BTC 正是 你所需要的, 借助AI和 Chat GPT, 结合我们开发团队的丰富经验，我们成功创建了一个稳定可靠的资源，现在，它已经可以供你使用！
产品特点：
- 带止损的风险管理
- 每笔交易都包含内置止损，以确保你的风险始终得到有效管理。
严格测试
该机器人在各种市场条件下进行了多年测试，证明了其有效性和可靠性。
BTC / 比特币交易
凭借经过验证的系统，你可以自信地进入加密货币市场，安全地交易BTC和比特币。
外汇多样化交易
该机器人同样适用于外汇交易，包括EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY等货币对。
商品交易
此外，你还可以用同样的信心和安全性交易XAU/USD（金）货币对。
下载预设
你可以下载以下货币对和商品的预设：
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD（金）：HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC（比特币）：HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement