HiperCube Pro Gale BTC

5

介绍

是时候释放交易的全部潜力了，HiperCube Pro Gale BTC 正是 你所需要的, 借助AI和 Chat GPT, 结合我们开发团队的丰富经验，我们成功创建了一个稳定可靠的资源，现在，它已经可以供你使用！

Darwinex Zero 的 20% 折扣代码：DWZ2328770MGM_20

产品特点：

  • 带止损的风险管理
  • 每笔交易都包含内置止损，以确保你的风险始终得到有效管理。

严格测试
该机器人在各种市场条件下进行了多年测试，证明了其有效性和可靠性。

BTC / 比特币交易
凭借经过验证的系统，你可以自信地进入加密货币市场，安全地交易BTC和比特币。

外汇多样化交易
该机器人同样适用于外汇交易，包括EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY等货币对。

商品交易
此外，你还可以用同样的信心和安全性交易XAU/USD（金）货币对。

下载预设

你可以下载以下货币对和商品的预设：

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD（金）：HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC（比特币）：HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

解锁交易的全部力量！与  HiperCube DonChian Pro Gale - 指标


评分 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

作者的更多信息
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
指标
HiperCube AutoTrend 线 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 该指标可帮助您轻松识别支撑位和阻力位，在图表中绘制线条并了解市场中的重要点。 此工具是半自动化交易的最佳方式，可为您完成部分工作。 阻力位或支撑位是重要的水平，有时很难识别，但现在不会给您带来更多困惑 HiperCube Autotrends 适用于任何时间范围 所有类型的策略，剥头皮、波动、日内... 所有市场，外汇、商品、指数、加密货币...您可以在 XAU、EURUSD、BTC、US30 或您想要的地方使用它 Chatgpt 和 AI 被用于开发它 帐户： 在真实或演示中使用它，无论您希望在哪里。 任何类型的账户都是有效的净额结算或对冲 特点 易于使用 提供有用的选项 自定义您的阻力线和支撑线 建议 将其与其他指标和分析相结合，这只是确认良好市场模式的基本工具
FREE
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
指标
Aroon 趋势指标说明 Aroon 趋势指标 —— 完整解读 Aroon 指标是一种强大的趋势分析工具，用于帮助交易者识别市场趋势的形成、强度以及成熟阶段。 它由两条主要线组成： Aroon Up（向上线） 和 Aroon Down（向下线） 。 这两条线根据价格距离最近一次高点或低点所经过的时间来计算，从而帮助交易者判断市场的真实动能。 当 Aroon Up 长时间保持在 100 附近，而 Aroon Down 保持在较低水平时，市场通常被视为处于强劲上升趋势。 相反，如果 Aroon Down 高企而 Aroon Up 较低，则市场可能处于强烈下跌趋势中。 因此，Aroon 指标非常适用于趋势跟随策略、突破策略以及波段交易系统。 通过观察两条线的交叉，交易者可以识别以下信号： 趋势早期反转信号 趋势延续与确认 市场横盘与低波动时期 动能衰竭区域 突破的潜在确认 与传统基于价格波动的指标不同，Aroon 更注重 基于时间的趋势力量 ， 因此它往往能提供更早、更准确的趋势预警信号。 Darwinex Zero 专属折扣码 如果你正在使用 Darwinex Zero，这里提供一个 20
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
指标
欢迎使用 HiperCube Renko Candles Darwinex Zero 25% 折扣码：DWZ2328770MGM 此指标为您提供真实的市场信息，将其转换为 Renko Candle Style。 定义 Renko 图表是一种金融图表，用于测量和绘制价格变化，使用砖块（或条形）表示价格变动。与传统烛台图不同，Renko 图表不显示基于时间的信息，仅关注价格波动。 特点： 单独窗口中的指标 自定义蜡烛颜色 自定义蜡烛/砖块大小（以点为单位） Chatgpt 和 AI 被用于开发它 Renko 策略示例： 识别趋势 等待回调和使用 Renko 蜡烛吞没 输入您的入场点 SL 吞没的较低点 TP 风险回报 1:2、1:3... 请注意，这是一个示例，可以作为基础或新策略，无论如何在真实账户中尝试和测试它，这些信息仅供您了解如何使用 Renko Candles Hipercube 指标
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
指标
Gann Hilo — Precision and Clarity in Trend YouTube Channel: @BotPulseTrading GannHilo is a technical indicator designed to identify precisely and visually trend changes in the market. Combining price structure with Gann theory, this system draws dynamic lines that act as smart guides of direction and support . Its minimalist design and optimized algorithm allow for a clean and effective reading, showing exactly when momentum shifts direction without noise or unnecessary delays. Ideal for both
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
指标
「HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) 」是代表股票、債券或大宗商品等特定資產組表現的金融基準，其價值以美元計價。這些指數幫助投資者追蹤和比較特定行業或市場隨時間的表現。透過以美元表示，該指數為評估投資提供了一致的衡量標準，無論資產的本國貨幣或地理位置如何。 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 表現 獨立窗口指示器，讓訊息更清晰 客製化蠟燭，改變顏色 易於安裝，僅在需要時更改活動名稱 Chat gpt 和 AI 被用于开发它 了解 HiperCube 美元指數： 績效指標： 此指數顯示特定市場或部門的績效。如果美元指數上漲，則表示基礎資產普遍增值。相反，該指數的下降表示價值下降。 貨幣影響 ：由於該指數以美元計價，因此美元匯率的波動會影響其價值。例如，如果美元走強，指數中的外國資產在轉換為美元後的價值可能會下降，即使其本國貨幣價值保持不變。 全球視野 ：美元指數提供資產表現的全球視角，使國際投資者更容易衡量回報，而無需擔心貨幣兌換的複雜性。 解讀 HiperCube 美元指數 投資決策 ：投資者使用美元指數
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube Market Profile ! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 A Market Profile is   a graphical representation that combines price and time information in the form of a distribution . It displays price information on the vertical scale (y-axis) and volume information on the horizontal scale (x-axis). This chart type provides insights into market activity, allowing traders to visualize and evaluate fair market value in real-time. Features: Custom Colors Custom Chart Cl
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube Tornado is here! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado is a simple but effective indicator that helps you to identify when a new bull or bear power is near. Easy to use Custom Colors Separate windows indicator TEMA is used to do calcs Custom Periods  Custom Method  Chat GPT and AI used to be developed  Strategy Wait to TI+ cross the TI- Thats means  ,signal to buy Wait to TI- cross the TI+ Thats means , signal to sell Remmenber combines this w
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
专家
纳斯达克交易机器人 - 高级突破策略 独家机会！立即以 Darwinex Zero 20%折扣获取：DWZ2328770MGM_20 真实数据验证结果 初始存款: $100,000.00 净利润: $198,788.56 (198.7% 投资回报率) 总交易数: 981笔多头交易 (62.81% 胜率) 盈利因子: 1.23 最大回撤: 22.79% 夏普比率: 2.60 关键优势 经过真实市场条件测试的策略： 最大盈利交易: $14,081.13 恢复系数4.54 正向预期：每笔交易$202.73 平均保证金：801.67% Z分数1.16 (74.90%统计可靠性) 限时特别优惠 不要错过这个机会： 使用代码DWZ2328770MGM_20享受Darwinex Zero 20%折扣 为什么选择这个系统？ 凭借1.001的GHPR（0.1%日复合增长率）和6.58的LR相关性，该机器人在各种市场情景中表现一致。策略结合了： 精确的突破入场点 优化的风险管理 高频率的盈利交易 全自动化 - 无情绪干扰 立即激活您的市场优势！在促销结束前使用 独家20%折扣代码DWZ2328770MGM
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
指标
此指标是EA的一部分:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Darwinex Zero 20%折扣码: DWZ2328770MGM_20  推出新版本的Donchian指标 我们很高兴推出 新版本的Donchian指标 ，它经过尖端改进和精度增强。现在完全 适配于HiperCube Pro Gale ，这一更新工具提供了更高效交易的无缝体验。 为什么这个版本是游戏规则的改变者： 适配于HiperCube Pro Gale : 最新更新专为与 HiperCube Pro Gale 集成而设计，确保您的交易策略具有最大兼容性和效率。 无与伦比的功能 : Donchian指标一直是市场趋势追踪的热门选择，新版本经过优化，性能更上一层楼。 验证的有效性 : 凭借其预测市场动态的能力，Donchian指标显示出 更高的精确性和可靠性 ，是严肃交易者的必备工具。 探索 Donchian指标 的强大功能，并通过这一先进的高性能工具提升您的交易水平。
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
指标
Hi traders, HiperCube i glad to present you a new indicator MTF MA! Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average   or   MTF MA   is an indicator that permit you display the MA from higher timeframe y other lower, so simple. Features: Select Timeframe from a dropdown menu Custom Period MA Custom MA type(EMA,SMA...) Custom Color of MTF MA Chat GPT and AI was used to develp it Conclusion HiperCube MTF is a simple but usefull innicator that pe
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
实用工具
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
指标
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube ADX Histogram is here! Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM This indicators helps you to know if could be a strong trend in the market . ADX is a very popular and usefull indicator, so many top traders reccomends use it as filter to bad trades, or in combinations of other analysis. With HiperCube ADX you will be a premium exoerience using a beautifula and great indicator for your trading. FEATURES: Fully Customizable Custom Your Chart! Custom Color to Histogram I
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
指标
Welcome to HiperCube VIX Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM This indicator provide you a real info of market of volume of sp500 / us500 Definition  HiperCube VIX  known as the CBOE Volatility Index, is   a widely recognized measure of market fear or stress . It signals the level of uncertainty and volatility in the stock market, using the S&P 500 index as a proxy for the broad market. The VIX Index is calculated based on the prices of options contracts on the S&P 500 inde
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
实用工具
Welcome Again! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Today we want present a new uselfull tool, HiperCube SuperVisor,  this tool solved the problem that we have when run differents EAs at same time, doing the supervision of that something hard to do,Thanks to this we can see in 1 Chart up to 5  EAs at same time, we can if see each one of them have opened positions, profits in buy , profit in sell and total profits. Features Custom names per each EA Set Colors as you wich,
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
指标
Introducing the VXN Indicator Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Your ultimate ally in navigating the volatile seas of the Nasdaq-100 Index. Designed for traders who demand precision and reliability, the VXN Indicator provides real-time insights into market sentiment and potential price swings. With the VXN Indicator, you can: Predict Volatility : Gain a competitive edge by anticipating market movements with accuracy. Optimize Strategies : Fine-tune your trading strategi
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
专家
Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Hi Traders and Inversors HiperCube presents you a new product , that make new series of EAs! This EA combine Martingala +Grid System , and is designed to provided a long term stability Recommendations: Currency Pair: EURSD , EURGBP, USDJPY, GBPUSD Timeframe: 1H Minimum Deposit: $1000 USD Account Type: Hedging DON'T BE ABARISC, use short Daily Profit and TPs at least 3 pips but lower than 5 pips Specifications: Daily targets to stop t
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
专家
歡迎來到 HiperCube Lynx! Darwinex Zero 20% 折扣码：DWZ2328770MGM_20 開發時注重低風險、穩定、高一致性和完整性，具有以下特點： 沒有歷史閱讀器 突破關鍵水準且無過度交易（開倉過多交易） 每筆交易固定停損 追蹤停損準備就緒！ 自動複合 自動 低迴撤 聊天GPT和AI曾经被开发 設定: 易於運行，無需設置文件 符號：BTCUSD/比特幣 批量大小：您可以使用原本想要的批量，Lynx 會自動套用自動複合 時間範圍：H1，但 Lynx 在 3 個時間範圍內自動工作 資本：最低 1000 美元，使用 0.01 手 經紀商：作為 IC 市場的低點差經紀商 時區和夏令時：無需設置 回測： 觀看圖像，您可以看到所有結果和詳細信息 選擇 BTCUSD/BitCoin 作為交易品種 時間範圍：H1、H4、D1 點擊開始，預設設定即可 檢查測試結束時的統計數據，查看所有詳細資訊以獲取更多信息 如果您想獲得不同的結果，請使用不同的設定重複上述過程 道具公司： 請檢查您的自營公司規則此 EA。具有如此高價差、佣金或不允許加密貨幣市場的公司不相容。
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
专家
使用我们先进的交易机器人，释放智能交易的力量！ 准备好提升您的交易策略了吗？ 了解旨在以精确性和可靠性提供一致表现的尖端 交易机器人 。 为什么选择我们的交易机器人？  独家优惠： 使用代码 DWZ2328770MGM 即可享受 Darwinex Zero 令人难以置信的 25% 折扣 ！ 不要错过此限时优惠！ 1. 经证实的表现： 经过多年的严格测试，并取得了令人印象深刻的成果，确保您获得可靠的交易助手。 2. 风险意识策略： 一次只执行一笔交易 ——最大限度地集中注意力，最大限度地减少风险。 3. 无马丁格尔，无网格： 专为稳定性和可持续性而设计，避免可能危及您资金的风险策略。 4. 全球市场覆盖： 在全球最具影响力的指数上进行交易： US30 / 道琼斯 US100 / 纳斯达克 / USTEC GER40 / 德40 / DAX 立即行动！ 使用代码 DWZ2328770MGM ，以 25% 的折扣 增强您的交易策略并抓住这个机会。 今天就开始您的智能交易之旅！ 免责声明：过去的表现并不保证未来的结果。 始终负责任地交易。 下载预设
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
专家
Pulse Trading 机器人 Darwinex Zero 20% 折扣码: DWZ2328770MGM_20 US30、NASDAQ 和 GER40 自动化交易策略 通过我们专为 US30、NASDAQ 和 GER40 指数设计的高级交易机器人，释放长期增长的潜力。该策略经过多年的严格测试，展示了稳定且可靠的表现。 我们的方法基于稳健的长期策略，优先考虑稳定性和可持续性。尽管我们不承诺快速盈利，但我们专注于战略性风险管理和市场适应，以实现长期的稳定增长。 为什么选择这个交易机器人？ 多指数覆盖： 通过 US30、NASDAQ 和 GER40 分散您的投资组合。 长期策略： 通过广泛的历史回测验证的表现。 安全性和稳定性： 注重风险管理，以确保稳定的结果。 无虚假承诺： 我们坚持现实的预期，专注于长期成功。
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
专家
欢迎来到简单而高效的交易突破策略！ Darwinex Zero 20%折扣码: DWZ2328770MGM_20 由于相关性原因，该机器人无法在Darwinex上运行。 实时信号 使用此方法，您可以安全高效地最大化交易机会，适应真实市场环境。以下是帮助您在最具流动性的外汇市场中稳定交易的所有内容，重点关注热门货币对： EURUSD GBPUSD USDJPY US30 / DOWJONES  XAUUSD (GOLD)  在此下载预设 策略的关键特点： 坚实基础： 基于关键水平突破，提供清晰且潜在盈利的机会。 同时交易： 一次执行一笔交易，同时轻松管理多个资产。 风险管理： 每笔交易都包含止损（SL），并可根据您的风格调整风险。 可控风险： 灵活调整风险水平，始终掌控交易。 账户兼容性： 适用于所有类型的交易账户，最低$1000，适合新手和经验丰富的交易者。 对冲或净额账户： 适用于对冲或净额账户，可根据个人偏好选择。 价格范围可视化：在图表上轻松查看价格范围和每日收盘时间，优化决策过程。 全面自定义： 可编辑的 Magic Number： 使用可编辑的 Magic
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
专家
用终极XAUUSD机器人革新您的黄金交易 如果您正在寻找一个强大、智能且完全自动化的黄金 (XAUUSD) 交易解决方案，那么您的搜索到此结束。我们的黄金交易机器人通过利用智能和自适应策略来最大化您的利润，该策略经过多年真实市场数据和回测优化。凭借卓越的历史表现和强大的风险管理能力，这款机器人是您交易金融市场上最流动和最受欢迎资产的理想伙伴。 Darwinex Zero 20%折扣代码: DWZ2328770MGM_20 为什么交易黄金 (XAUUSD)？ 黄金是金融市场上最受欢迎和交易最活跃的资产之一。由于其高波动性和强劲趋势，XAUUSD 为那些理解其价格波动的交易者提供了丰富的交易机会。作为避险资产，黄金在经济不确定时期吸引投资者，导致大幅价格波动，而这些波动可以被利用来盈利。我们的 黄金交易机器人 正是如此——分析趋势，适应市场条件，并执行精准交易，让您在黄金交易中占据优势。 先进的交易策略，最大化盈利 本款黄金交易机器人采用智能策略，结合多个止盈 (TP) 级别、 部分平仓技术 和 移动止损机制 ，在优化收益的同时将风险降到最低。运作方式如下： 多级止盈系统： 机器人不会
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
专家
Bot Pulse Trading – DAX 布林带机器人  利用 市场波动 ，使用精心设计的 DAX 布林带交易算法 ！此高级交易机器人可识别精准的进场和出场点，并通过结构化且纪律严明的方法适应市场动态。 主要特点： 智能布林带策略 – 识别价格极端点，提高交易成功率。 一次只进行一笔交易 – 专注执行，确保交易可控且高效。 严格测试与稳健性 – 在多种市场条件下进行了压力测试。 全自动且可靠 – 无需人工干预，启动后自动运行！ 独家优惠：   使用代码   DWZ2328770MGM_20 享受   20% 折扣   适用于   Darwinex Zero ！此优惠限时提供，切勿错过！ 此机器人经过 严格的稳健性测试 ，确保其在不同市场环境下保持稳定表现。尽管没有策略能保证未来结果，但该工具基于 可靠且经过充分测试的方法 ，帮助您提升 DAX 交易体验。 更聪明地交易，充满信心地交易。
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
专家
BTC Breakout – 智能波段交易机器人 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 重要！需要下载此指标，使用    HiperCube DonChian Pro Gale - 指标 BTC Breakout 是一个自动化交易系统，旨在利用真实的 波段交易 逻辑，在 BTC/USD 等货币对中利用价格突破进行交易。它专注于质量和风险控制，不使用马丁格尔或网格等激进技术。 65% 的成功率 ，在真实测试中得到验证。 每次仅一个活跃交易，以实现更好的控制。 无马丁格尔，无网格 — 100% 纪律化的方法。 基于具有技术验证的突破逻辑。 由人工智能决策系统驱动。 适合寻求自动化、具有明确、负责任且高效策略的交易者。 推荐用于： BTC/USD 和其他高流动性波动性货币对，时间框架为 H1 或 H4。  无需频繁调整，优化后即使在市场条件变化时也能运行。 立即激活您的机器人，开始以智能、精准和优雅的方式进行交易！
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
专家
以精准与高收益掌控黄金市场 您是否在寻找一款在黄金市场（XAUUSD）中能够稳定盈利的 专业交易机器人 ？本系统旨在满足高要求的交易者，帮助他们通过 自动化交易 实现资金效率与风险控制。 经过验证的绩效 净利润总额： 164,318.02 美元 初始资金： 25,000 美元 总收益： +650% 恢复因子： 5.18 盈利因子： 1.71 最大相对回撤： 仅为 28.02% 这些数据不仅反映了可观的收益，也体现了机器人在不利市场条件下的可靠性。该系统采用智能风险管理和纪律化交易逻辑。 使用这款机器人你将收获 策略清晰的智能进场点 根据市场信号自动控制风险 专为黄金市场（XAUUSD）优化 兼容 ECN 经纪商与低延迟账户 适合成长型账户或规模扩展策略 凭借长期稳定的操作表现，该机器人已成为追求独立与自动化交易者的信赖之选。 立享 20% 专属折扣 在 Darwinex Zero 使用以下优惠码，可获得购买 20% 折扣 ： Discount Code: DWZ2328770MGM_20 立即开启交易之旅 不要错过这次获得可衡量结果、真实统计和全面控制机会。如果你准备好用经过验证的自
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
实用工具
Trade Assistant X Light — 一键提升你的交易决策 探索 Trade Assistant X Light，这是一款为追求精准、速度与轻松控制的交易者打造的工具。直接集成在你的平台中，这个直观的界面让你能够快速下达市价单和挂单，调整止损和目标，管理部分平仓，并只需几次点击即可启用自动功能，如保本和平仓。告别繁琐缓慢的流程：每一个操作都经过优化，让你能够自信而迅速地执行交易。 无论是新手还是专业交易者，Trade Assistant X Light 都将清晰直观的界面与高级参数相结合：按账户余额百分比设置风险，定义精确的止损/止盈点，预览限价单，并即时修改已开仓位。面板清晰显示关键信息，如交易品种、magic number，以及保本和平仓触发点，帮助你做出更一致、更有根据的决策。 优势与好处 优雅的界面 3 种个性化主题 市价单、STOP 和 LIMIT 订单 部分平仓和保本设置 预览选项与可视化调整 专为 简单且实用 而设计 只有必要的功能 ，没有那些你永远不会用到的复杂助手 安全与控制 是设计的核心：订单取消和平仓选项让你在不失控的情况下调整策略；自动化功能减少操
Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Adrian Lara Carrasco
9249
来自开发人员的回复 Adrian Lara Carrasco 2025.10.18 17:38
Hola gracias por el comentario nos alegramos de que te guste! Aquí te dejo los preset:
https://c.mql5.com/31/1262/HiperCube_Pro_Gale_Pro_BTC_V2.1_PRESET.zip Para solucionar el error asegúrate de también tener seleccionada está opción: En Donchain Settings
La primera opción selecciona:
"Downloaded from MQL5 Market" Con eso ya debe de iniciar correctamente Un saludo!
Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Adrian Lara Carrasco
9249
来自开发人员的回复 Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
9249
来自开发人员的回复 Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
