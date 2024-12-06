소개



트레이딩의 잠재력을 모두 열어볼 시간입니다,HiperCube Pro Gale BTC는 바로 당신이 필요로 하는 것입니다, AI와 Chat GPT를 결합하여, 우리 개발팀의 풍부한 경험을 바탕으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 자원을 만들어냈으며, 이제 그것이 당신에게 제공됩니다!

Darwinex Zero에서 20% 할인 코드: DWZ2328770MGM_20

제품 특징:

Stop Loss를 통한 리스크 관리

모든 거래에는 리스크가 효과적으로 관리될 수 있도록 내장된 Stop Loss가 포함되어 있습니다.

엄격한 테스트

이 로봇은 수년간 다양한 시장 조건에서 테스트되어 그 효과와 신뢰성이 입증되었습니다.

BTC / 비트코인 거래

비트코인 및 BTC를 안전하게 거래할 수 있는 검증된 시스템을 통해 암호화폐 시장에 자신감을 가지고 접근하세요.

다양한 외환 거래

이 로봇은 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY와 같은 통화쌍을 포함한 외환 시장에서도 적합합니다.

상품 거래

또한 XAU/USD (금) 통화쌍을 동일한 신뢰도와 안전성으로 거래할 수 있습니다.





프리셋 다운로드



다음 통화쌍 및 상품에 대한 프리셋을 다운로드할 수 있습니다:

EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H

USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY

XAU/USD (금): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H

BTC (비트코인): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

트레이딩의 모든 힘을 풀어보세요! HiperCube DonChian Pro Gale - 지표



