HiperCube Pro Gale BTC

5

소개

트레이딩의 잠재력을 모두 열어볼 시간입니다,HiperCube Pro Gale BTC는 바로 당신이 필요로 하는 것입니다, AI와 Chat GPT를 결합하여, 우리 개발팀의 풍부한 경험을 바탕으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 자원을 만들어냈으며, 이제 그것이 당신에게 제공됩니다!

Darwinex Zero에서 20% 할인 코드: DWZ2328770MGM_20

제품 특징:

  • Stop Loss를 통한 리스크 관리
  • 모든 거래에는 리스크가 효과적으로 관리될 수 있도록 내장된 Stop Loss가 포함되어 있습니다.

엄격한 테스트
이 로봇은 수년간 다양한 시장 조건에서 테스트되어 그 효과와 신뢰성이 입증되었습니다.

BTC / 비트코인 거래
비트코인 및 BTC를 안전하게 거래할 수 있는 검증된 시스템을 통해 암호화폐 시장에 자신감을 가지고 접근하세요.

다양한 외환 거래
이 로봇은 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY와 같은 통화쌍을 포함한 외환 시장에서도 적합합니다.

상품 거래
또한 XAU/USD (금) 통화쌍을 동일한 신뢰도와 안전성으로 거래할 수 있습니다.

프리셋 다운로드

다음 통화쌍 및 상품에 대한 프리셋을 다운로드할 수 있습니다:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (금): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (비트코인): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

트레이딩의 모든 힘을 풀어보세요!   HiperCube DonChian Pro Gale - 지표


리뷰 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
552
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Adrian Lara Carrasco
9389
개발자의 답변 Adrian Lara Carrasco 2025.10.18 17:38
Hola gracias por el comentario nos alegramos de que te guste! Aquí te dejo los preset:
https://c.mql5.com/31/1262/HiperCube_Pro_Gale_Pro_BTC_V2.1_PRESET.zip Para solucionar el error asegúrate de también tener seleccionada está opción: En Donchain Settings
La primera opción selecciona:
"Downloaded from MQL5 Market" Con eso ya debe de iniciar correctamente Un saludo!
Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Adrian Lara Carrasco
9389
개발자의 답변 Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
552
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
9389
개발자의 답변 Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
리뷰 답변