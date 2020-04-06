DAX Highest BreakOut

Este Asesor Experto para MetaTrader 5 está diseñado para operar con el índice DAX (DE40) en el marco temporal H1, con tamaño de posición fijo o dinámico opcional para una gestión adaptable del riesgo.

Resumen de la estrategia

El EA combina tres enfoques complementarios basados en los indicadores SRPercentRank, SuperTrend y DeMarker. Estos métodos se centran en las condiciones de ruptura e inversión para proporcionar diversas señales comerciales en diferentes entornos de mercado.

Características principales

  • Parámetros de indicadores y configuraciones de riesgo totalmente ajustables, incluyendo Stop Loss, Take Profit y trailing stop opcional.

  • Posibilidad de elegir entre un porcentaje de riesgo fijo o un tamaño de posición dinámico, lo que ofrece un control flexible sobre la exposición de las operaciones.

  • Restricciones de negociación personalizables: filtro de fin de semana, cierre al final del día (20:35), cierre del viernes (19:00) y filtros horarios opcionales (por ejemplo, 9-15).

  • Todos los componentes de la estrategia están integrados internamente, y los valores de los parámetros pueden ser ajustados por el usuario en función de sus pruebas y preferencias personales.

  • Adecuado para una amplia gama de brokers; se recomienda encarecidamente probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo.

Notas importantes

El rendimiento de las operaciones depende de las condiciones del mercado y de la configuración elegida por el usuario. Se recomienda realizar pruebas exhaustivas de backtesting y forward testing.

Descargo de responsabilidad: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este EA no garantiza beneficios y debe utilizarse con una gestión adecuada del riesgo.


