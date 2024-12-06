HiperCube Pro Gale BTC
- エキスパート
- Adrian Lara Carrasco
- バージョン: 2.71
- アップデート済み: 13 11月 2025
- アクティベーション: 10
はじめに
トレーディングの可能性を解き放つ時が来ました、HiperCube Pro Gale BTC はまさに あなたが必要としているもの, AIと Chat GPTを活用し、私たちの開発チームの豊富な経験を組み合わせて、安定した信頼できるリソースを作り上げました。今、あなたの手の届くところにあります！
Darwinex Zeroで20％オフの割引コード：DWZ2328770MGM_20
製品の特徴：
- ストップロスによるリスク管理
- すべての取引には、リスクが常に効果的に管理されるように、組み込まれたストップロスがあります。
厳格なテスト
このロボットは、さまざまな市場の状況下で数年間テストされ、その効果と信頼性が証明されています。
BTC / ビットコイン取引
ビットコインとBTCを安全に取引するために、実績のあるシステムで暗号通貨市場に自信を持ってアクセスできます。
多用途の外国為替取引
このロボットは、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの通貨ペアを含む外国為替市場での取引にも適しています。
商品取引
さらに、XAU/USD（金）のペアも同じレベルの信頼と安全で取引できます。
プリセットをダウンロード
以下の通貨ペアと商品について、プリセットをダウンロードできます：
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD（金）：HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC（ビットコイン）：HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
トレーディングの全ての力を解き放て！ HiperCube DonChian Pro Gale - インディケーター
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement