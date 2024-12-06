Introdução



É hora de desbloquear todo o potencial do trading,HiperCube Pro Gale BTC é exatamente o que você precisa, graças à IA e Chat GPT, combinado com a vasta experiência de nossa equipe de desenvolvimento, criamos uma fonte de recursos estável e confiável, e agora, está à sua disposição!

Código de desconto para 20% de desconto no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Características do Produto:

Gestão de Riscos com Stop Loss

Cada operação possui um stop loss embutido para garantir que seu risco seja gerido de forma eficaz em todos os momentos.

Testes Rigorosos

O robô foi testado durante anos em diversas condições de mercado, provando sua eficácia e confiabilidade.

Operações com BTC / Bitcoin

Acesse o mercado de criptomoedas com a confiança de um sistema comprovado para operar BTC e Bitcoin de forma segura.

Operações Versáteis em Forex

O robô também é adequado para operar no Forex, incluindo pares como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, entre outros.

Operações com Commodities

Além disso, você pode operar o par XAU/USD (Ouro) com o mesmo nível de confiança e segurança.





Baixar Presets



Você pode baixar os presets para os seguintes pares de moedas e commodities:

EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H

USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY

XAU/USD (Ouro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H

BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Desbloqueie TODO O PODER do trading! Com HiperCube DonChian Pro Gale - Indicador



