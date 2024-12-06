HiperCube Pro Gale BTC
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versão: 2.71
- Atualizado: 13 novembro 2025
- Ativações: 10
Introdução
É hora de desbloquear todo o potencial do trading,HiperCube Pro Gale BTC é exatamente o que você precisa, graças à IA e Chat GPT, combinado com a vasta experiência de nossa equipe de desenvolvimento, criamos uma fonte de recursos estável e confiável, e agora, está à sua disposição!
Código de desconto para 20% de desconto no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Características do Produto:
- Gestão de Riscos com Stop Loss
- Cada operação possui um stop loss embutido para garantir que seu risco seja gerido de forma eficaz em todos os momentos.
Testes Rigorosos
O robô foi testado durante anos em diversas condições de mercado, provando sua eficácia e confiabilidade.
Operações com BTC / Bitcoin
Acesse o mercado de criptomoedas com a confiança de um sistema comprovado para operar BTC e Bitcoin de forma segura.
Operações Versáteis em Forex
O robô também é adequado para operar no Forex, incluindo pares como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, entre outros.
Operações com Commodities
Além disso, você pode operar o par XAU/USD (Ouro) com o mesmo nível de confiança e segurança.
Baixar Presets
Você pode baixar os presets para os seguintes pares de moedas e commodities:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Ouro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement