HiperCube Pro Gale BTC

5

Introdução

É hora de desbloquear todo o potencial do trading,HiperCube Pro Gale BTC é exatamente o que você precisa, graças à IA e Chat GPT, combinado com a vasta experiência de nossa equipe de desenvolvimento, criamos uma fonte de recursos estável e confiável, e agora, está à sua disposição!

Código de desconto para 20% de desconto no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Características do Produto:

  • Gestão de Riscos com Stop Loss
  • Cada operação possui um stop loss embutido para garantir que seu risco seja gerido de forma eficaz em todos os momentos.

Testes Rigorosos
O robô foi testado durante anos em diversas condições de mercado, provando sua eficácia e confiabilidade.

Operações com BTC / Bitcoin
Acesse o mercado de criptomoedas com a confiança de um sistema comprovado para operar BTC e Bitcoin de forma segura.

Operações Versáteis em Forex
O robô também é adequado para operar no Forex, incluindo pares como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, entre outros.

Operações com Commodities
Além disso, você pode operar o par XAU/USD (Ouro) com o mesmo nível de confiança e segurança.

Baixar Presets

Você pode baixar os presets para os seguintes pares de moedas e commodities:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Ouro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Desbloqueie TODO O PODER do trading! Com  HiperCube DonChian Pro Gale - Indicador


Comentários 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Produtos recomendados
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter é um Expert Advisor (EA) projetado para maximizar os lucros ao capturar rompimentos fortes no mercado. Com uma taxa de acerto de aproximadamente 50% e apenas algumas operações por mês, este EA prioriza qualidade sobre quantidade. Ele espera pacientemente pelas melhores oportunidades, acumulando lucros significativos de forma consistente. Você pode verificar os resultados dos testes retrospectivos através de capturas de tela para avaliar o potencial de lucro. Além disso,
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou. Se você opera XAUUSD , índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você. O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria . Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping. Ele NÃO usa marti
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Experts
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professional automated trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) with advanced risk management. What it does: Automatically detects Fair Value Gaps on H1 and M15 timeframes Executes precise entries when price retraces to FVG zones Implements multiple entry modes: Conservative, Moderate, and Aggressive Supports multiple simultaneous positions with customizable limits Key Features: Smart Detection : Identifies both standard and mi
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experts
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Experts
SupeRobot is a fully automated trend robot working on the long run based mainly on the stochastic signal improved to work best with the EURUSD pair. After the backtest, it gave promising results from 2019 until today. It's recommended to have at least 300 $ on your trading account before using this robot to trade. In order to get the best results : Set "MaxPositions" up to 10. it's set by default to 1. (it sets the number of the maximum opened positions at the same time) Set leverage to 1:500. M
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Experts
Ultimatum Breakout  - this trading system uses the strategy of valid breakouts, using multiple custom indicators for eliminating bad signals. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA is fully adapted: calculates the spread — for pending orders, stop loss, trailing stop, breakeven. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. No Martingale. No arb
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probabi
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
A estratégia dos Expert Advisors veio de uma nação da EA do Grupo do Facebook. O grupo tem mais de 40 mil membros. Ele abre uma negociação de hedge para cada nova vela e abre a grade quando a posição está no lado perdedor da negociação. Grade média = N                     = a soma de 6 barras antes da barra atual / N Período de tempo = abre uma nova negociação de hedge quando uma nova barra aparece Lote automático = 1 lote significa em $ 10.000 o tamanho do lote será de 0,01 NO MOR
ATRx Martingale EA 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Symbol: EURUSD Timeframe: H1 ACCOUNT REQUIREMENTS: Minimum balance             =    $1000 Minimum leverage            =     1
Lizard MT5
Fatme Othman Goehringer
Experts
5 copies left at $70                                                         Next price - - > $100                                                        **Leave a 5-star review and get a second EA for free**                                   Introduction: Are you tired of losing you money with curve fitted experts or so called holy grails which promise thousands of dollars every day? Did you spent hours of research or while developing y
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Automatize seu trading de Bitcoin com o Bitcoin MT5 Bot! Aproveite as oportunidades do mercado de criptomoedas com um Expert Advisor especialmente desenvolvido para negociar Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot é um Expert Advisor (EA) avançado e otimizado para operar Bitcoin na plataforma MetaTrader 5. Ele utiliza estratégias de tendência e controle de risco, analisando tendências e níveis de sobrecompra/sobrevenda em múlti
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Super Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experts
Super Oscillator   is an ea based on the super oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59071 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first"
EA Morpheus MT5
Ruslan Pishun
3.75 (8)
Experts
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
GoldStoneBot
Ahmad Ilham Rozaqi
Experts
Gold Stone é uma gaiola de lucro da qual o XAUUSD não consegue escapar . O sistema é o resultado de treinamento de uma IA com 10 anos de dados , buscando os melhores padrões de entrada e as melhores táticas de gestão de operações . Ele identifica as melhores oportunidades e entra nas negociações automaticamente. E se percebe que a operação não está indo como o esperado, altera suas táticas , aquelas que descobriu serem as mais eficazes, alcançando até 95% de taxa de sucesso . Se uma entrada não
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.29 (7)
Experts
TickAll - Automated Trading Robot "Please test it in the BITCOIN 15-minute timeframe"  If you rate me, I will post the original and advanced version Introduction:   TickAll     is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis,   TickAll         helps you make the best trading decisions. Our trading robot stands out from the rest due to its unique feature - the ability t
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Antipode
Simon Reeves
5 (2)
Experts
Starpoint Trading is excited to bring you Antipode, a Professional AUDCAD Grid Trading System Transform Market Volatility Into Consistent Profits With Institutional-Grade Risk Management Antipode is a sophisticated grid trading Expert Advisor specifically engineered for AUDCAD, combining advanced signal filtering with multi-layered risk protection. Developed by a trader with 10 years of financial markets experience, Antipode prioritizes capital preservation while systematically capturing profit
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experts
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicadores
Linhas HiperCube AutoTrend Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Este indicador ajuda-o a identificar facilmente os suportes e as resistências, a traçar linhas no gráfico e a saber onde está um ponto importante no mercado. Esta ferramenta é a melhor forma de semiautomatizar a sua negociação, fazendo parte do trabalho por si. Resistência ou Suporte são níveis importantes que por vezes são difíceis de identificar, mas agora isso não causará mais confusão O HiperCube Autotr
FREE
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Indicador Aroon - Explicação Completa Indicador Aroon — O que é e para que serve O indicador Aroon é uma ferramenta de análise técnica projetada para identificar a força de uma tendência, o seu início e o seu possível enfraquecimento. Ele é composto por duas linhas: Aroon Up e Aroon Down . Essas linhas são calculadas com base no tempo desde que o preço atingiu o último máximo ou mínimo, permitindo detectar o impulso do mercado com alta precisão. Quando o Aroon Up permanece próximo de 100 enquant
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Bem-vindo ao HiperCube Renko Velas Código de desconto de 25% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador fornece informações reais do mercado e transforma-o em Renko Candle Style. Definição Os gráficos Renko são um tipo de gráfico financeiro que mede e traça as variações de preços, utilizando tijolos (ou barras) para representar os movimentos de preços. Ao contrário dos gráficos de velas tradicionais, os gráficos Renko não exibem informações baseadas no tempo, concentrando-se apenas nas flu
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Gann Hilo — Precisão e Clareza na Tendência Canal do YouTube: @BotPulseTrading O GannHilo é um indicador técnico projetado para identificar com precisão e clareza visual as mudanças de tendência no mercado. Combinando a estrutura de preço com a teoria de Gann , o sistema traça linhas dinâmicas que atuam como guias inteligentes de direção e suporte . Seu design minimalista e algoritmo otimizado permitem uma leitura limpa e eficaz , mostrando exatamente quando o impulso muda de direção, sem ruído
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Indicadores
O "HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) " é um referencial financeiro que representa o desempenho de um grupo específico de ativos, como ações, obrigações ou mercadorias, com valores denominados em dólares norte-americanos. Estes índices ajudam os investidores a acompanhar e comparar o desempenho de determinados setores ou mercados ao longo do tempo. Ao ser expresso em dólares americanos, o índice fornece uma medida consistente para avaliar os investimentos, independentemente da moeda nativa ou da l
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Perfil do mercado do HiperCube! Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Um Perfil de Mercado é uma representação gráfica que combina informações de preços e de tempo sob a forma de distribuição. Apresenta informações de preço na escala vertical (eixo y) e informações de volume na escala horizontal (eixo x). Este tipo de gráfico fornece informações sobre a atividade do mercado, permitindo que os comerciantes visualizem e avaliem o valor justo de mercado em tempo real. Funci
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Olá traders, HiperCube, estou feliz por lhe apresentar um novo indicador MTF MA! Código de desconto de 25% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Média ou MTF MA é um indicador que lhe permite exibir o MA de um período mais elevado e outro baixo, tão simples. Funcionalidades: Selecione o prazo de um menu suspenso Período personalizado MA Tipo de MA personalizado (EMA,SMA...) Cor personalizada do MTF MA Conclusão O HiperCube MTF é um innicator simples, mas útil, que per
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robô de Trading NASDAQ - Estratégia Premium Breakout Oportunidade exclusiva! Adquira agora com 20% de desconto no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Resultados Verificados com Dados Reais Depósito inicial: $100,000.00 Lucro líquido: $198,788.56 (198.7% ROI) Total de trades: 981 trades longos (62.81% win rate) Fator de lucro: 1.23 Drawdown máximo: 22.79% Índice Sharpe: 2.60 Vantagens Principais Estratégia testada em condições reais de mercado: Maior trade vencedor: $14,081.13 Fator de recuperação d
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Bem-vindo ao HiperCube DonChian Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Este indicador fornece informações úteis sobre o preço, mostrando se o preço é suscetível de aumentar ou diminuir. Funcionalidades: Indicador nas janelas principais Personalize as cores das suas velas Período personalizado do indicador Definir parâmetros Como interpretar: Tendência de alta: Se algumas velas subirem na faixa superior, significa que é possível que uma corrida de alta esteja a chegar. T
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indicadores
ESTE INDICADOR FAZ PARTE DO EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Código de desconto de 20% no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Apresentamos a Nova Versão do Indicador Donchian Estamos entusiasmados em apresentar a nova versão do Indicador Donchian , desenvolvida com melhorias de ponta e maior precisão. Agora completamente adaptada para o HiperCube Pro Gale , esta ferramenta atualizada oferece uma experiência fluida para uma negociação mais eficaz. Por que esta versão é revolucionária: Adaptada para
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
O HiperCube Tornado está aqui! Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 O HiperCube Tornado é um indicador simples, mas eficaz, que o ajuda a identificar quando um novo touro ou energia de urso está próximo. Fácil de usar Cores personalizadas Indicador separado do Windows O TEMA é utilizado para fazer calcs Períodos personalizados Método Personalizado O chat GPT e IA costumavam ser desenvolvidos Estratégia Espere a TI+ atravessar o TI- Isto significa, sinal para comprar Ag
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
O Histograma ADX do HiperCube está aqui! Código de desconto de 25% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Estes indicadores ajudam-no a saber se poderia ser uma forte tendência no mercado. O ADX é um indicador muito popular e útil, pelo que muitos reconhecimentos dos principais comerciantes o utilizam como filtros para negociações más ou em combinações de outras análises. Com o HiperCube ADX será uma exoeriência premium usando uma bela e um grande indicador para a sua negociação. FUNCIONALIDADES: To
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitários
O Protetor HiperCube está aqui! Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector é o DrawDown Limiter mais simples e fácil para obter o controlo da sua conta! Funcionalidades: Controle o levantamento por percentagem ou dinheiro, com base no saldo da sua conta Interface amigável e elegante para ver dados em tempo real Envie notificações para o Telegram, envie notificações na sua aplicação MT5 e envie alertas no seu terminal Personalize as mensagens para enviar
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Bem-vindo ao HiperCube VIX Código de desconto de 25% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador fornece uma informação real de mercado de volume de sp500 / us500 Definição  O HiperCube VIX, conhecido como Índice de Volatilidade CBOE, é uma medida amplamente reconhecida do medo ou do stress do mercado. Assinala o nível de incerteza e volatilidade no mercado bolsista, utilizando o índice S&P 500 como proxy para o mercado alargado. O Índice VIX é calculado com base nos preços dos contratos d
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitários
Bem-vindo novamente! Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Hoje queremos apresentar uma nova ferramenta útil, o HiperCube SuperVisor, esta ferramenta resolveu o problema que temos ao correr diferentes EAs ao mesmo tempo, tornando a supervisão disto algo difícil de fazer, graças a isto podemos ver em 1 Gráfico até 5 EAs ao mesmo tempo , podemos verificar que cada um deles abriu posições, lucros na compra, lucro na venda e lucros totais. Funcionalidades Nomes personalizado
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Apresentando o Indicador VXN Código de desconto de 25% no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Seu aliado definitivo para navegar nas águas voláteis do índice Nasdaq-100. Projetado para traders que exigem precisão e confiabilidade, o Indicador VXN fornece insights em tempo real sobre o sentimento do mercado e possíveis oscilações de preços. Com o Indicador VXN, você pode: Prever Volatilidade : Ganhe vantagem competitiva antecipando movimentos do mercado com precisão. Otimizar Estratégias : Ajuste suas
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Olá Traders e Inversores Temos o prazer de lhe apresentar o HiperCube Innovashion! Este EA combina Martingala + Grid System e foi concebido para proporcionar estabilidade a longo prazo Recomendações de utilização: Par de moedas: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Prazo: 1H Depósito Mínimo: $1000 USD Tipo de conta: cobertura NÃO SEJA ABARISC, use Lucro Diário curto e TPs de pelo menos 3 pips, mas inferiores a 5 pips Especificações: Obje
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bem-vindo ao HiperCube Lynx Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Desenvolvido com foco no baixo risco, estabilidade, alta consistência e integridade em mente com estas características: Sem leitor de histórico Rompimento em níveis críticos e sem negociação excessiva (abertura de muitas negociações) Stop loss fixo para cada negociação Trailing Stop PRONTO! AutoCompund automaticamente Baixo rebaixamento O chat GPT e IA costumavam ser desenvolvidos Configurar: Fácil de e
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Liberte o poder do trading inteligente com o nosso Robô de Trading avançado! Pronto para elevar sua estratégia de trading? Descubra o inovador Robô de Trading projetado para oferecer um desempenho consistente com precisão e confiabilidade. Por que escolher o nosso Robô de Trading?  Oferta exclusiva: Use o código DWZ2328770MGM para um incrível 25% de desconto em Darwinex Zero ! Não perca este desconto por tempo limitado! 1. Desempenho comprovado: Apoiado por anos de testes rigorosos com resulta
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Código de desconto de 20% no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estratégia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ e GER40 Desbloqueie o potencial de crescimento a longo prazo com o nosso avançado bot de trading, projetado especificamente para os índices US30, NASDAQ e GER40. Esta estratégia foi rigorosamente testada ao longo de muitos anos, demonstrando desempenho consistente e confiável. Nosso enfoque é baseado em uma estratégia de longo prazo robusta, que prioriza estabilida
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bem-vindo a uma estratégia de trading simples e eficaz baseada em rompimentos! Código de desconto de 20% no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Este robô não funciona na Darwinex por motivos de correlação. Sinal ao vivo Com essa metodologia, você maximizará suas oportunidades de forma segura e eficiente, adaptando-se ao ambiente real do mercado. Aqui está tudo o que você precisa para realizar operações estáveis nos mercados mais líquidos do FOREX, focando nos pares mais populares: EURUSD GBPUSD US
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Revolucione seu trading de ouro com o robô definitivo para XAUUSD Se você está procurando uma solução poderosa, inteligente e totalmente automatizada para operar ouro (XAUUSD), sua busca termina aqui. Nosso Robô de Trading de Ouro foi projetado para maximizar seus lucros, utilizando uma estratégia inteligente e adaptável, otimizada com anos de dados reais do mercado e testes retrospectivos. Com um histórico excepcional de desempenho consistente e gestão de risco eficiente, este robô é seu parcei
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robô de Bandas de Bollinger para DAX  Aproveite a volatilidade do mercado com um algoritmo de negociação baseado em Bandas de Bollinger projetado para o DAX! Este robô avançado identifica pontos precisos de entrada e saída, adaptando-se à dinâmica do mercado com uma abordagem estruturada e disciplinada. Principais Características: Estratégia Inteligente de Bandas de Bollinger – Identifica extremos de preço para operações de alta probabilidade. Uma Operação por Vez – Execução
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robô Inteligente de Swing Trading Código de desconto de 20% na Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 IMPORTANTE! É necessário baixar este indicador, com    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicador BTC Breakout é um sistema de negociação automatizado projetado para operar com lógica real de swing trading , aproveitando rompimentos de preços em pares como BTC/USD. Foca na qualidade e no controle de risco, sem empregar técnicas agressivas como martingale ou grid. Taxa de sucesso de 65% comp
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Domine o Mercado do Ouro com Precisão e Alta Rentabilidade Procurando por um robô de trading profissional que opere ouro (XAUUSD) com resultados consistentes e rentáveis? Este sistema foi projetado para traders exigentes que desejam automatizar suas operações e maximizar o capital com controle eficiente de risco. Desempenho Comprovado Lucro líquido total: $164.318,02 USD Depósito inicial: $25.000 USD Retorno total: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Drawdown máximo relativo: apenas
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitários
Trade Assistant X Light — Potencialize suas decisões com um único clique Descubra o Trade Assistant X Light, a ferramenta criada para traders que buscam precisão, velocidade e controle sem complicações. Integrado diretamente à sua plataforma, este painel intuitivo permite abrir ordens a mercado e pendentes, ajustar stops e objetivos, gerenciar ordens parciais e ativar funções automáticas como breakeven e fechamento parcial com apenas alguns cliques. Esqueça processos lentos: cada ação é otimizad
Filtro:
Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Adrian Lara Carrasco
9273
Resposta do desenvolvedor Adrian Lara Carrasco 2025.10.18 17:38
Hola gracias por el comentario nos alegramos de que te guste! Aquí te dejo los preset:
https://c.mql5.com/31/1262/HiperCube_Pro_Gale_Pro_BTC_V2.1_PRESET.zip Para solucionar el error asegúrate de también tener seleccionada está opción: En Donchain Settings
La primera opción selecciona:
"Downloaded from MQL5 Market" Con eso ya debe de iniciar correctamente Un saludo!
Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Adrian Lara Carrasco
9273
Resposta do desenvolvedor Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
9273
Resposta do desenvolvedor Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
Responder ao comentário