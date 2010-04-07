AI Trade Analyzer MT4

AI Trade Analyzer es una herramienta inteligente de análisis de mercado implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al operador a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Todas las señales y niveles son orientativos y deben validarse con su propia estrategia de negociación y gestión del riesgo.

Modelos compatibles:
Compatible con las últimas versiones de ChatGPT - GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1, y GPT-3.5-turbo.

  • GPT-5.1 proporciona la máxima precisión, una comprensión avanzada del contexto y un análisis profundo de situaciones complejas de negociación.
  • GPT-4o ofrece un equilibrio perfecto entre velocidad y precisión.
  • GPT-4o-mini es una versión ligera para un rendimiento más rápido y una menor carga del sistema.
  • O1 se centra en el razonamiento lógico y el procesamiento analítico paso a paso.
  • GPT-3.5-turbo es ideal para la generación rápida de textos y la gestión de tareas analíticas estándar.

Funciones principales:

1. Análisis técnico:

  • Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Puntos Pivote, Fibonacci.

  • Identificación de tendencias, divergencias y niveles clave.

2. Trabajar con noticias de fondo:

  • Recepción de acontecimientos económicos según parámetros especificados (marco temporal, fecha).

  • Teniendo en cuenta el posible impacto de los datos macroeconómicos en el mercado.

3. Automatización y personalización:

  • Formación de conclusiones analíticas con cálculo de posibles puntos de entrada, SL y TP (niveles indicativos sólo orientativos).

  • Evaluación de las condiciones del mercado con capacidad para interpretar la información de acuerdo con los parámetros establecidos; las decisiones finales deben tomarse utilizando su propio sistema de negociación.

4. Soporte multilingüe:

  • Los resultados se pueden mostrar en:

    - Ruso 🇷🇺

    - Inglés 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

    - Alemán 🇩🇪

    - Indonesio 🇮🇩

5. Interfaz flexible:

  • El usuario puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana del bloque analítico mediante las teclas de control (flechas del teclado), adaptando la visualización a sus preferencias.

6. Importante:

  • Nota de riesgo: Los niveles y señales de entrada/SL/TP no son recomendaciones exactas de operación; confírmelas siempre con su estrategia, contexto de mercado y gestión de riesgos.

  • Para que el indicador funcione, es necesario introducir claves de acceso a API externas en los parámetros (por ejemplo, API OpenAI y servicio de noticias).

  • El producto no abre operaciones. Es una herramienta auxiliar de análisis.

Conexiones necesarias
  • OpenAI API - para el análisis de datos (es necesario registrarse y recargar la clave API)
  • Profit API - para el análisis de noticias (100 solicitudes gratuitas al día)

Abrir y conectar la API no es difícil - las instrucciones para configurarla están aquí - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.

AI Trade Analyzer es adecuado para los operadores que necesitan un análisis avanzado del mercado basado en un enfoque integral de los datos, y que desean una capa adicional de apoyo a la toma de decisiones junto con su propio sistema de negociación.

Importante: la página del producto MT4 utiliza actualmente capturas de pantalla y vídeos de la versión MT5, ya que los productos son idénticos en funcionalidad.
La versión MT4 es totalmente funcional y funciona igual que la versión MT5; sólo la disposición de los botones y el aspecto visual son ligeramente diferentes, mientras que la lógica y las características son las mismas.

