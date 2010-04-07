AI Trade Analyzer MT4
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 2.11
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
AI Trade Analyzer es una herramienta inteligente de análisis de mercado implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al operador a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Todas las señales y niveles son orientativos y deben validarse con su propia estrategia de negociación y gestión del riesgo.
Modelos compatibles:
Compatible con las últimas versiones de ChatGPT - GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1, y GPT-3.5-turbo.
- GPT-5.1 proporciona la máxima precisión, una comprensión avanzada del contexto y un análisis profundo de situaciones complejas de negociación.
- GPT-4o ofrece un equilibrio perfecto entre velocidad y precisión.
- GPT-4o-mini es una versión ligera para un rendimiento más rápido y una menor carga del sistema.
- O1 se centra en el razonamiento lógico y el procesamiento analítico paso a paso.
- GPT-3.5-turbo es ideal para la generación rápida de textos y la gestión de tareas analíticas estándar.
Funciones principales:
1. Análisis técnico:
-
Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Puntos Pivote, Fibonacci.
-
Identificación de tendencias, divergencias y niveles clave.
2. Trabajar con noticias de fondo:
-
Recepción de acontecimientos económicos según parámetros especificados (marco temporal, fecha).
-
Teniendo en cuenta el posible impacto de los datos macroeconómicos en el mercado.
3. Automatización y personalización:
-
Formación de conclusiones analíticas con cálculo de posibles puntos de entrada, SL y TP (niveles indicativos sólo orientativos).
-
Evaluación de las condiciones del mercado con capacidad para interpretar la información de acuerdo con los parámetros establecidos; las decisiones finales deben tomarse utilizando su propio sistema de negociación.
4. Soporte multilingüe:
-
Los resultados se pueden mostrar en:
- Ruso 🇷🇺
- Inglés 🏴
- Alemán 🇩🇪
- Indonesio 🇮🇩
5. Interfaz flexible:
-
El usuario puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana del bloque analítico mediante las teclas de control (flechas del teclado), adaptando la visualización a sus preferencias.
6. Importante:
-
Nota de riesgo: Los niveles y señales de entrada/SL/TP no son recomendaciones exactas de operación; confírmelas siempre con su estrategia, contexto de mercado y gestión de riesgos.
-
Para que el indicador funcione, es necesario introducir claves de acceso a API externas en los parámetros (por ejemplo, API OpenAI y servicio de noticias).
-
El producto no abre operaciones. Es una herramienta auxiliar de análisis.
- OpenAI API - para el análisis de datos (es necesario registrarse y recargar la clave API)
- Profit API - para el análisis de noticias (100 solicitudes gratuitas al día)
Abrir y conectar la API no es difícil - las instrucciones para configurarla están aquí - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.
AI Trade Analyzer es adecuado para los operadores que necesitan un análisis avanzado del mercado basado en un enfoque integral de los datos, y que desean una capa adicional de apoyo a la toma de decisiones junto con su propio sistema de negociación.
La versión MT4 es totalmente funcional y funciona igual que la versión MT5; sólo la disposición de los botones y el aspecto visual son ligeramente diferentes, mientras que la lógica y las características son las mismas.