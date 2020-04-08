Williams VIX Fix Indicator MT4
- Indicadores
- Mykola Khandus
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Visión general
El indicador Williams VIX Fix es una herramienta de MetaTrader 4 diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles máximos y mínimos del mercado. Mediante el análisis de los extremos de los precios en relación con los máximos y mínimos recientes, destaca las condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando dos histogramas que se muestran en una ventana separada. El indicador combina el cálculo del Williams VIX Fix con las Bandas de Bollinger y umbrales basados en percentiles para proporcionar señales claras de posibles retrocesos.
Características principales
Máximos y mínimos del mercado
- Topes de Mercado: Identifica condiciones de sobrecompra, mostradas como un histograma verde cuando se activa (gris cuando está inactivo).
- Fondos de mercado: Identifica condiciones de sobreventa, mostradas como un histograma rojo cuando se activa (gris cuando está inactivo).
- Ventana independiente: Los histogramas se trazan en una ventana dedicada del indicador para una visualización clara.
Lógica de cálculo
- Fórmula Williams VIX Fix: Mide la distancia entre el precio actual y los máximos/mínimos recientes, expresada en porcentaje.
- Bandas de Bollinger: Aplica un multiplicador de desviación estándar a una media móvil simple para definir bandas superiores e inferiores para detectar extremos.
- Umbral percentil: Utiliza un cálculo de percentiles para filtrar niveles de precios significativos, asegurando una detección de señales robusta.
Alertas
- Alerta de Máximo de Mercado: Se activa cuando se cumple una condición de máximo de mercado, con un mensaje personalizable (por ejemplo, "Máximo de Mercado Alcanzado").
- Alerta de fondo de mercado: Se activa cuando se cumple una condición de fondo de mercado, con un mensaje personalizable (por ejemplo, "Se alcanzó el fondo de mercado").
- Activar/desactivar alertas: Los usuarios pueden activar y desactivar las alertas de máximos y mínimos de forma independiente.
Personalización
El indicador ofrece parámetros de entrada flexibles para adaptarse a diferentes estilos de negociación:
- Desviación estándar Periodo alto: Ajusta el periodo de retroceso para calcular los extremos de los precios (por defecto: 22).
- Periodo de las Bandas de Bollinger: Ajusta el periodo para la media móvil y la desviación estándar (por defecto: 20).
- Multiplicador de la desviación estándar de las bandas de Bollinger: Controla el ancho de las bandas (por defecto: 2,0).
- Periodo Percentil Alto: Define el periodo de retrospectiva para los cálculos de percentiles (por defecto: 50).
- Percentil: Define el umbral del percentil para detectar extremos (por defecto: 85,0).
- Configuración de alertas: Activa o desactiva las alertas para los máximos y mínimos del mercado, con mensajes personalizables.
