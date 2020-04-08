Williams VIX Fix Indicator MT4

Visión general

El indicador Williams VIX Fix es una herramienta de MetaTrader 4 diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles máximos y mínimos del mercado. Mediante el análisis de los extremos de los precios en relación con los máximos y mínimos recientes, destaca las condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando dos histogramas que se muestran en una ventana separada. El indicador combina el cálculo del Williams VIX Fix con las Bandas de Bollinger y umbrales basados en percentiles para proporcionar señales claras de posibles retrocesos.

Características principales

Máximos y mínimos del mercado

  • Topes de Mercado: Identifica condiciones de sobrecompra, mostradas como un histograma verde cuando se activa (gris cuando está inactivo).
  • Fondos de mercado: Identifica condiciones de sobreventa, mostradas como un histograma rojo cuando se activa (gris cuando está inactivo).
  • Ventana independiente: Los histogramas se trazan en una ventana dedicada del indicador para una visualización clara.

Lógica de cálculo

  • Fórmula Williams VIX Fix: Mide la distancia entre el precio actual y los máximos/mínimos recientes, expresada en porcentaje.
  • Bandas de Bollinger: Aplica un multiplicador de desviación estándar a una media móvil simple para definir bandas superiores e inferiores para detectar extremos.
  • Umbral percentil: Utiliza un cálculo de percentiles para filtrar niveles de precios significativos, asegurando una detección de señales robusta.

Alertas

  • Alerta de Máximo de Mercado: Se activa cuando se cumple una condición de máximo de mercado, con un mensaje personalizable (por ejemplo, "Máximo de Mercado Alcanzado").
  • Alerta de fondo de mercado: Se activa cuando se cumple una condición de fondo de mercado, con un mensaje personalizable (por ejemplo, "Se alcanzó el fondo de mercado").
  • Activar/desactivar alertas: Los usuarios pueden activar y desactivar las alertas de máximos y mínimos de forma independiente.

Personalización

El indicador ofrece parámetros de entrada flexibles para adaptarse a diferentes estilos de negociación:

  • Desviación estándar Periodo alto: Ajusta el periodo de retroceso para calcular los extremos de los precios (por defecto: 22).
  • Periodo de las Bandas de Bollinger: Ajusta el periodo para la media móvil y la desviación estándar (por defecto: 20).
  • Multiplicador de la desviación estándar de las bandas de Bollinger: Controla el ancho de las bandas (por defecto: 2,0).
  • Periodo Percentil Alto: Define el periodo de retrospectiva para los cálculos de percentiles (por defecto: 50).
  • Percentil: Define el umbral del percentil para detectar extremos (por defecto: 85,0).
  • Configuración de alertas: Activa o desactiva las alertas para los máximos y mínimos del mercado, con mensajes personalizables.

Si le ha gustado el indicador, estaré encantado de recibir una crítica positiva. Si encuentra algún problema con el indicador, por favorpóngase en contacto conmigo

Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, visite el sitio web de mis socios: 4xDev
Obtenga un 10% de DESCUENTO en servicios de automatización de estrategias manuales o servicios de desarrollo/conversión de indicadores en 4xDev utilizando mi código promocional exclusivo: ENTEGRA10
