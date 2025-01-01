Update

Aktualisiert Koordinaten der Kurve.

Version für das Arbeiten nach der Y-Koordinate In diesem Fall werden Indizes des übergebenen Arrays als X-Koordinaten auftreten.

void Update(

const double& y[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Koordinatenpaar X und Y.

void Update(

const double& x[],

const double& y[]

)

Version für das Arbeiten mit den Punkten CPoint2D.

void Update(

const CPoint2D& points[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Bezeichner auf die CurveFunction Funktion.

void Update(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step

)

Parameter

x[]

[in] X-Koordinaten.

y[]

[in] Y-Koordinaten.

points[]

[in] Koordinaten der Kurve.

function

[in] Bezeichner auf die Funktion, die die Kurve beschreibt

from

[in] Anfangswert des Arguments

to

[in] Endwert des Arguments

step

[in] Inkrement des Arguments