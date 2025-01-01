DokumentationKategorien
Aktualisiert Koordinaten der Kurve.

Version für das Arbeiten nach der Y-Koordinate In diesem Fall werden Indizes des übergebenen Arrays als X-Koordinaten auftreten.

void  Update(
   const double&  y[]   // Y-Koordinaten    
   )

Version für das Arbeiten mit dem Koordinatenpaar X und Y.

void  Update(
   const double&  x[],     // X-Koordinaten  
   const double&  y[]      // Y-Koordinaten    
   )

Version für das Arbeiten mit den Punkten CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Koordinaten der Kurve
   )

Version für das Arbeiten mit dem Bezeichner auf die CurveFunction Funktion.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // Bezeichner auf die Funktion, die die Kurve beschreibt
   const double   from,         // Anfangswert des Arguments
   const double   to,           // Endwert des Arguments
   const double   step          // Inkrement des Arguments
   )

Parameter

x[]

[in]  X-Koordinaten.

y[]

[in]  Y-Koordinaten.

points[]

[in]  Koordinaten der Kurve.

function

[in]  Bezeichner auf die Funktion, die die Kurve beschreibt

from

[in]  Anfangswert des Arguments

to

[in]  Endwert des Arguments

step

[in]  Inkrement des Arguments