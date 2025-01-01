DocumentazioneSezioni
CCurve 

Update

Aggiorna le coordinate della curva.

La versione per il lavoro da coordinate Y. Gli indici dell'array passati vengono utilizzati come coordinate X qui.

void  Update(
   const double&  y[]   // coordinate Y    
   )

Questa versione utilizza le coordinate X ed Y.

void  Update(
   const double&  x[],     // coordinate X  
   const double&  y[]      // coordinate Y    
   )

La versione per lavorare con punti CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Coordinate della Curva 
   )

La versione per lavorare con un puntatore alla funzione CurveFunction.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // puntatore alla funzione descrivente una curva
   const double   from,         // valore iniziale dell'argomento della funzione
   const double   to,           // valore finale dell'argomento della funzione
   const double   step          // incremento argomento
   )

Parametri

x[]

[in]  coordinate X.

y[]

[in]  coordinate Y.

points[]

[in]  Coordinate della Curva.

function

[in] Un puntatore alla funzione che descrive una curva

from

[in] Valore iniziale dell'argomento della funzione

to

[in] Valore finale dell'argomento della funzione

step

[in] Incremento argomento