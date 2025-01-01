DocumentationSections
Update

Met à jour les coordonnées de la courbe.

Version pour travailler avec une coordonnée Y. Les indices du tableau passé sont utilisés comme coordonnées X ici.

void  Update(
   const double&  y[]   // Coordonnées Y   
   )

Cette version utilise les coordonnées X et Y.

void  Update(
   const double&  x[],     // Coordonnées X 
   const double&  y[]      // Coordonnées Y   
   )

Version pour travailler avec des points CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Coordonnées de la courbe
   )

Version pour travailler avec un pointeur vers la fonction CurveFunction.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // pointeur vers la fonction décrivant une courbe
   const double   from,         // valeur initiale de l'argument de la fonction
   const double   to,           // valeur finale de l'argument de la fonction
   const double   step          // incrément de l'argument
   )

Paramètres

x[]

[in]  Coordonnées X.

y[]

[in]  Coordonnées Y.

points[]

[in]  Coordonnées de la courbe.

function

[in] Un pointeur vers la fonction décrivant un courbe

from

[in]  Valeur initiale de l'argument de la fonction

to

[in]  Valeur de fin de l'argument de la fonction

step

[in]  Incrément de l'argument