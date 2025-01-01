Update

Met à jour les coordonnées de la courbe.

Version pour travailler avec une coordonnée Y. Les indices du tableau passé sont utilisés comme coordonnées X ici.

void Update(

const double& y[]

)

Cette version utilise les coordonnées X et Y.

void Update(

const double& x[],

const double& y[]

)

Version pour travailler avec des points CPoint2D.

void Update(

const CPoint2D& points[]

)

Version pour travailler avec un pointeur vers la fonction CurveFunction.

void Update(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step

)

Paramètres

x[]

[in] Coordonnées X.

y[]

[in] Coordonnées Y.

points[]

[in] Coordonnées de la courbe.

function

[in] Un pointeur vers la fonction décrivant un courbe

from

[in] Valeur initiale de l'argument de la fonction

to

[in] Valeur de fin de l'argument de la fonction

step

[in] Incrément de l'argument