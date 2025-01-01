DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveStepsDimension 

StepsDimension (Metodo Get)

Ottiene il valore che indica la dimensione utilizzata nel rendering della curva a tipo-step.

int  StepsDimension()

Return Value

Dimensione utilizzata nel rendering della curva a step.

StepsDimension (Metodo Set)

Imposta il valore che indica la dimensione utilizzata per il rendering di una curva a tipo-step.

void  StepsDimension(
   const int  dimension      // dimensione 
   )

Parametri

dimension

[in]  Dimensione (0 o 1).

Nota

0 — x (la linea orizzontale è seguita da quella verticale).

1 — y (la linea verticale è seguita da quella orizzontale).