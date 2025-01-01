- Type
StepsDimension (Metodo Get)
Ottiene il valore che indica la dimensione utilizzata nel rendering della curva a tipo-step.
|
int StepsDimension()
Return Value
Dimensione utilizzata nel rendering della curva a step.
StepsDimension (Metodo Set)
Imposta il valore che indica la dimensione utilizzata per il rendering di una curva a tipo-step.
|
void StepsDimension(
Parametri
dimension
[in] Dimensione (0 o 1).
Nota
0 — x (la linea orizzontale è seguita da quella verticale).
1 — y (la linea verticale è seguita da quella orizzontale).