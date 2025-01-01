- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
StepsDimension (Get-Methode)
Gibt den Wert zurück, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.
|
int StepsDimension()
Rückgabewert
Dimension, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.
StepsDimension (Set-Methode)
Setzt den Wert, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.
|
void StepsDimension(
Parameter
dimension
[in] Dimension (0 oder 1).
Hinweis
0 — x (zuerst wird die horizontale Linie gezeichnet, dann die vertikale).
1 — y (zuerst wird die vertikale Linie gezeichnet, dann die horizontale).