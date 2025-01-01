StepsDimension (Get-Methode)

Gibt den Wert zurück, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.

int StepsDimension()

Rückgabewert

Dimension, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.

StepsDimension (Set-Methode)

Setzt den Wert, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.

void StepsDimension(

const int dimension

)

Parameter

dimension

[in] Dimension (0 oder 1).

Hinweis

0 — x (zuerst wird die horizontale Linie gezeichnet, dann die vertikale).

1 — y (zuerst wird die vertikale Linie gezeichnet, dann die horizontale).