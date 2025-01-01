DokumentationKategorien
PointsColor (Get-Methode)

Liefert die Füllfarbe der Punkte.

uint  PointsColor ()

Rückgabewert

Füllfarbe für Punkte, die diese Kurve definieren.

PointsColor (Set-Methode)

Setzt die Füllfarbe der Punkte

void  PointsColor(
   const uint  clr      //Füllfarbe der Punkte
   )

Parameter

clr

[in]  Füllfarbe der Punkte, die diese Kurve definieren.