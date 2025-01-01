PointsColor (Get-Methode)

Liefert die Füllfarbe der Punkte.

uint PointsColor ()

Rückgabewert

Füllfarbe für Punkte, die diese Kurve definieren.

PointsColor (Set-Methode)

Setzt die Füllfarbe der Punkte

void PointsColor(

const uint clr

)

Parameter

clr

[in] Füllfarbe der Punkte, die diese Kurve definieren.