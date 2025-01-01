PointsColor (méthode Get)

Retourne la couleur de remplissage des points.

uint PointsColor ()

Valeur de Retour

La couleur de remplissage des points définissant la courbe.

PointsColor (méthode Set)

Définit la couleur de remplissage des points.

void PointsColor(

const uint clr

)

Paramètres

clr

[in] La couleur de remplissage des points définissant la courbe.