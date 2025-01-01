- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsColor (méthode Get)
Retourne la couleur de remplissage des points.
|
uint PointsColor ()
Valeur de Retour
La couleur de remplissage des points définissant la courbe.
PointsColor (méthode Set)
Définit la couleur de remplissage des points.
|
void PointsColor(
Paramètres
clr
[in] La couleur de remplissage des points définissant la courbe.