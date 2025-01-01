DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurve 

PointsColor (méthode Get)

Retourne la couleur de remplissage des points.

uint  PointsColor ()

Valeur de Retour

La couleur de remplissage des points définissant la courbe.

PointsColor (méthode Set)

Définit la couleur de remplissage des points.

void  PointsColor(
   const uint  clr      // couleur de remplissage des points
   )

Paramètres

clr

[in]  La couleur de remplissage des points définissant la courbe.