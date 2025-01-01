DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurvePointsColor 

PointsColor (Metodo Get)

Restituisce il colore dei punti di riempimento.

uint  PointsColor ()

Valore di ritorno

Colore dei punti di riempimento che definiscono la curva.

PointsColor (Metodo Set)

Imposta il colore di riempimento dei punti

void  PointsColor(
   const uint  clr      //colore di riempimento dei punti
   )

Parametri

clr

[in]Colore dei punti che definiscono la curva.