LinesWidth (Get-Methode)

Gibt die Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien zurück.

int LinesWidth()

Rückgabewert

Linienstärke.

LinesWidth (Set-Methode)

Setzt die Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.

void LinesWidth(

const int width

)

Parameter

width

[in] Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.

Beispiel:

Die Linienstärke wurde mithilfe des folgenden Codes geändert: