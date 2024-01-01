- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesWidth (Get-Methode)
Gibt die Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien zurück.
int LinesWidth()
Rückgabewert
Linienstärke.
LinesWidth (Set-Methode)
Setzt die Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.
void LinesWidth(
Parameter
width
[in] Linienstärke beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.
Beispiel:
Die Linienstärke wurde mithilfe des folgenden Codes geändert:
//+------------------------------------------------------------------+