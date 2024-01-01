- Type
LinesWidth (Metodo Get)
Riceve lo spessore delle linee quando traccia una curva utilizzando linee.
|
int LinesWidth()
Return Value
Spessore delle linee.
LinesWidth (Metodo Set)
Imposta lo spessore delle linee quando traccia una curva utilizzando linee.
|
void LinesWidth(
Parametri
width
[in] Spessore linee quando si disegna una curva utilizzando le linee.
Esempio:
La larghezza di una linea è stata modificata utilizzando il seguente codice:
|
//+------------------------------------------------------------------+