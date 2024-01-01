DocumentazioneSezioni
LinesWidth (Metodo Get)

Riceve lo spessore delle linee quando traccia una curva utilizzando linee.

int  LinesWidth()

Return Value

Spessore delle linee.

LinesWidth (Metodo Set)

Imposta lo spessore delle linee quando traccia una curva utilizzando linee.

void  LinesWidth(
   const int  width      // spessore linee
   )

Parametri

width

[in]  Spessore linee quando si disegna una curva utilizzando le linee.

Esempio:

graphics_width

La larghezza di una linea è stata modificata utilizzando il seguente codice:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start programma Script                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };
   double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };
//--- crea grafica
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");
     }
//--- crea curva
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);
//--- imposta le proprietà della curva
   curve.LinesSmooth(true);
   curve.LinesStyle(STYLE_DASH);
   curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);
   curve.LinesWidth(10);
//--- disegna 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }