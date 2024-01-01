//+------------------------------------------------------------------+

//| CandleGraphic.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#include <Graphics\Graphic.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };

double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };

//--- create graphic

CGraphic graphic;

if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))

{

graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");

}

//--- crée la courbe

CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);

//--- définit les propriétés de la courbe

curve.LinesSmooth(true);

curve.LinesStyle(STYLE_DASH);

curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);

curve.LinesWidth(10);

//--- dessin

graphic.CurvePlotAll();

graphic.Update();

}