- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesWidth (méthode Get)
Retourne la largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.
|
int LinesWidth()
Valeur de Retour
Largeur des lignes.
LinesWidth (métode Set)
Définit la largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.
|
void LinesWidth(
Paramètres
width
[in] Largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.
Exemple :
La largeur d'une ligne a été changée avec le code suivant :
|
//+------------------------------------------------------------------+