LinesWidth (méthode Get)

Retourne la largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.

int  LinesWidth()

Valeur de Retour

Largeur des lignes.

LinesWidth (métode Set)

Définit la largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.

void  LinesWidth(
   const int  width      // largeur des lignes
   )

Paramètres

width

[in]  Largeur des lignes lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.

Exemple :

graphics_width

La largeur d'une ligne a été changée avec le code suivant :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du programme                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };
   double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");
     }
//--- crée la courbe
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);
//--- définit les propriétés de la courbe
   curve.LinesSmooth(true);
   curve.LinesStyle(STYLE_DASH);
   curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);
   curve.LinesWidth(10);
//--- dessin 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }