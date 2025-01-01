LinesSmoothTension (Get-Methode)

Liefert den Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien.

double LinesSmoothTension()

Rückgabewert

Wert des Glättungsparameters

Hinweis

Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (Set-Methode)

Setzt den Glättungsparameter einer Kurve beim Zeichnen mit Linien.

void LinesSmoothTension(

const double tension

)

Parameter

tension

[in] Wert des Glättungsparameters.

Hinweis

Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].