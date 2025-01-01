DokumentationKategorien
LinesSmoothTension (Get-Methode)

Liefert den Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien.

double  LinesSmoothTension()

Rückgabewert

Wert des Glättungsparameters

Hinweis

Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (Set-Methode)

Setzt den Glättungsparameter einer Kurve beim Zeichnen mit Linien.

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // Wert des Parameters
   )

Parameter

tension

[in]  Wert des Glättungsparameters.

Hinweis

Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].