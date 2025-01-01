Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveLinesSmoothTension
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothTension (Get-Methode)
Liefert den Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien.
double LinesSmoothTension()
Rückgabewert
Wert des Glättungsparameters
Hinweis
Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].
LinesSmoothTension (Set-Methode)
Setzt den Glättungsparameter einer Kurve beim Zeichnen mit Linien.
void LinesSmoothTension(
Parameter
tension
[in] Wert des Glättungsparameters.
Hinweis
Der tension-Wert liegt im Bereich (0.0; 1.0].