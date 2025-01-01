DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveLinesSmoothTension 

LinesSmoothTension (Metodo Get)

Restituisce il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le linee

double  LinesSmoothTension()

Valore di ritorno

Valore del parametro di smussatura

Nota

Il valore 'tensione' è all'interno del range [0.0 ; 1.0].

LinesSmoothTension (Metodo Set)

Imposta il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le linee

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // vakore del parametro
   )

Parametri

tension

[in]  Valore del parametro di smussatura.

Nota

Il valore 'tensione' è all'interno del range [0.0 ; 1.0].