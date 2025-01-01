MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveLinesSmoothTension
LinesSmoothTension (Metodo Get)
Restituisce il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le linee
|
double LinesSmoothTension()
Valore di ritorno
Valore del parametro di smussatura
Nota
Il valore 'tensione' è all'interno del range [0.0 ; 1.0].
LinesSmoothTension (Metodo Set)
Imposta il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le linee
|
void LinesSmoothTension(
Parametri
tension
[in] Valore del parametro di smussatura.
Nota
Il valore 'tensione' è all'interno del range [0.0 ; 1.0].