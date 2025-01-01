Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveLinesSmoothTension
LinesSmoothTension (méthode Get)
Retourne le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.
|
double LinesSmoothTension()
Valeur de Retour
La valeur du paramètre de lissage
Note
La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].
LinesSmoothTension (méthode Set)
Définit le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.
|
void LinesSmoothTension(
Paramètres
tension
[in] Valeur du paramètre de lissage.
Note
La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].