Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveLinesSmoothTension 

LinesSmoothTension (méthode Get)

Retourne le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.

double  LinesSmoothTension()

Valeur de Retour

La valeur du paramètre de lissage

Note

La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (méthode Set)

Définit le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // valeur du paramètre
   )

Paramètres

tension

[in]  Valeur du paramètre de lissage.

Note

La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].