LinesSmoothTension (méthode Get)

Retourne le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.

double LinesSmoothTension()

Valeur de Retour

La valeur du paramètre de lissage

Note

La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (méthode Set)

Définit le paramètre de lissage de la courbe lors du dessin utilisant des lignes.

void LinesSmoothTension(

const double tension

)

Paramètres

tension

[in] Valeur du paramètre de lissage.

Note

La valeur de 'tension' est dans l'intervalle (0.0; 1.0].