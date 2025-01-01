DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveLinesSmoothStep 

LinesSmoothStep (Get-Methode)

Liefert die Länge der Näherungskurven für die Glättung beim Zeichnen mit Linien.

double  LinesSmoothStep()

Rückgabewert

Länge der Annäherungslinien in Pixel.  

LinesSmoothStep (Set-Methode)

Setzt die Länge der Näherungslinien für die Glättung beim Zeichnen mit Linien.

void  LinesSmoothStep(
   const double  step      // Länge der Linien
   )

Parameter

step

[in]  Länge der Näherungslinien