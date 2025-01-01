- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothStep (Get-Methode)
Liefert die Länge der Näherungskurven für die Glättung beim Zeichnen mit Linien.
|
double LinesSmoothStep()
Rückgabewert
Länge der Annäherungslinien in Pixel.
LinesSmoothStep (Set-Methode)
Setzt die Länge der Näherungslinien für die Glättung beim Zeichnen mit Linien.
|
void LinesSmoothStep(
Parameter
step
[in] Länge der Näherungslinien