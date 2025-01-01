- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Get-Methode)
Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, das beim Zeichnen einer Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.
|
void* CustomPlotCBData()
Rückgabewert
Bezeichner auf das Objekt für den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve.
CustomPlotCBData (Set-Methode)
Setzt den Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.
|
void CustomPlotCBData(
Parameter
cbdata
[in] Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird