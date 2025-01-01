CustomPlotCBData (Get-Methode)

Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, das beim Zeichnen einer Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.

void* CustomPlotCBData()

Rückgabewert

Bezeichner auf das Objekt für den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve.

CustomPlotCBData (Set-Methode)

Setzt den Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.

void CustomPlotCBData(

void* cbdata

)

Parameter

cbdata

[in] Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird