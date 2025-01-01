DokumentationKategorien
CustomPlotCBData (Get-Methode)

Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, das beim Zeichnen einer Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.

void*  CustomPlotCBData()

Rückgabewert

Bezeichner auf das Objekt für den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve.

CustomPlotCBData (Set-Methode)

Setzt den Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // Bezeichner auf das Objekt
   )

Parameter

cbdata

[in]  Bezeichner auf das Objekt der Klasse, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird

 