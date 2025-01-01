MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveCustomPlotCBData
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Metodo Get)
Ottiene il puntatore all'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.
|
void* CustomPlotCBData()
Return Value
Puntatore all'oggetto per la modellazione curva personalizzata.
CustomPlotCBData (Metodo Set)
Imposta il puntatore sull'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.
|
void CustomPlotCBData(
Parametri
cbdata
[in] Il puntatore dell'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata