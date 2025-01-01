DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveCustomPlotCBData 

CustomPlotCBData (Metodo Get)

Ottiene il puntatore all'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.

void*  CustomPlotCBData()

Return Value

Puntatore all'oggetto per la modellazione curva personalizzata.

CustomPlotCBData (Metodo Set)

Imposta il puntatore sull'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // puntatore all'oggetto
   )

Parametri

cbdata

[in] Il puntatore dell'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata

 