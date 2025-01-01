- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (méthode Get)
Retourne un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.
|
void* CustomPlotCBData()
Valeur de Retour
Pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.
CustomPlotCBData (méthode Set)
Définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.
|
void CustomPlotCBData(
Paramètres
cbdata
[in] Le pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes