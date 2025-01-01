CustomPlotCBData (méthode Get)

Retourne un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

void* CustomPlotCBData()

Valeur de Retour

Pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

CustomPlotCBData (méthode Set)

Définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

void CustomPlotCBData(

void* cbdata

)

Paramètres

cbdata

[in] Le pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes