CustomPlotCBData (méthode Get)

Retourne un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

void*  CustomPlotCBData()

Valeur de Retour

Pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

CustomPlotCBData (méthode Set)

Définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // pointeur vers l'objet
   )

Paramètres

cbdata

[in]  Le pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes

 